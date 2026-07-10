teamLab Biovortex Kyoto recibe más de 1 millón de visitantes en los 9 meses posteriores a su inauguración

KIOTO, Japón--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto ha recibido más de 1 millón de visitantes hasta el 6 de julio de 2026, tan solo 9 meses después de su gran inauguración. (*1)

Estos visitantes proceden de más de 150 países y regiones. Los que han llegado de otros países representan aproximadamente el 42% del total. Muchos de estos visitantes internacionales viajan desde países y regiones lejanas, como Estados Unidos, Australia, Canadá, el Reino Unido y Alemania. Aproximadamente el 30% de estos visitantes internacionales compra sus boletos con al menos 30 días de anticipación.

teamLab Biovortex Kyoto es el museo más grande de teamLab en Japón, en el que los asistentes pasan en promedio más de dos horas y media.

*1 Según los datos de venta de boletos de la página web oficial de teamLab Biovortex Kyoto (encuesta realizada entre el 7 de octubre de 2025 y el 6 de julio de 2026) Expand

Comentario de visitantes (Medio Oriente/Dos chicas de 10 a 19 años)

“Este fue nuestro primer viaje a Japón y la primera vez que disfrutamos de una obra de teamLab. Dentro de teamLab Biovortex Kyoto, la pieza en la que la luz se transforma en líneas (*2) nos resultó especialmente memorable, y su belleza nos pareció completamente irreal”.

“Lo habíamos descubierto en las redes sociales mientras organizábamos nuestro viaje y lo habíamos guardado como un lugar para visitar, pero la experiencia de sumergirnos por completo, en cuerpo y alma, superó con creces las expectativas.

Como actualmente estamos estudiando arte, el regalo de los lápices de colores (*3) (que recibimos porque se superó el millón de visitantes) es perfecto para nosotras, y estamos ansiosas por usarlos cuando pintemos”.

*2 teamLab, Infinite Crystal World © teamLab *3 teamLab, Lápices de colores estratificados: caja con 5 unidades © teamLab Expand

teamLab Biovortex Kyoto

teamLab Biovortex Kyoto es el museo más grande de teamLab en Japón, basado en el concepto “Universo de la existencia, universo de la percepción”.

Ubicado muy cerca de la estación de Kioto y con una superficie de más de 10 000 metros cuadrados, el museo cuenta con más de 50 obras de arte, entre las que se incluyen obras basadas en el concepto de “Fenómenos ambientales”, así como “Athletics Forest”, un espacio deportivo creativo, complejo y multidimensional, y “Future Park”, un espacio colaborativo para la creación conjunta, ambos pertenecientes a los proyectos educativos de teamLab.

teamLab Biovortex Kyoto

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

#teamLabKyoto

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kioto

https://maps.app.goo.gl/hykGEnPfHjujfabP7

Horario

De 9:00 a 21:00

*Última entrada: 19:30

*Susceptible de modificación

Cerrado

Martes, 14 de julio

Martes, 1 de septiembre

Martes, 15 de septiembre

*Los días de cierre pueden sufrir modificaciones.

Kit de prensa

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