Elliptic宣布Circle加入“智能体设计合作伙伴计划”

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字资产情报领域的全球领导者Elliptic今日宣布，Circle Internet Group, Inc. (‘Circle’) (NYSE:CRCL)的一家附属公司已加入其“智能体设计合作伙伴计划”(Agentic Design Partner Program)。该计划汇集了基础设施提供商、合规团队和技术领导者，旨在帮助塑造针对自主、AI驱动的金融活动的合规解决方案。

这一进展紧随Circle旗下企业风投部门Circle Ventures的投资而来，并建立在双方长期合作的基础之上。Circle多年来一直是Elliptic的客户，并在一系列数字资产项目中不断扩大对Elliptic合规能力的使用。

随着稳定币、代币化资产和AI驱动的应用日益融入金融服务，新的合规挑战正在涌现。Elliptic的智能体合规层通过结合独特的数据集、可扩展的查询平台以及能够以AI速度检测和处理警报的智能体组合，有效应对了这些挑战。这些功能旨在帮助组织在自主系统日益参与金融活动的背景下，保持可审计且随时符合合规要求的监管。

“智能体设计合作伙伴计划”体现了Elliptic构建智能体合规解决方案的方式。Elliptic认为，在受监管行业中，智能体AI不能孤立设计，而是必须与负责运营它的合规团队持续共建，因为自主智能体的交易模式、行为信号和故障模式在人类节奏的金融体系中并无先例。智能体设计合作伙伴可以提供真实的警报量、实时交易数据和生产级的边缘案例。作为回报，他们将参与塑造Elliptic的发展路线图，率先获得新功能，并在市场其他参与者跟进之前帮助定义行业标准。

Circle参与“智能体设计合作伙伴计划”，为Elliptic开发针对新兴链上金融工作流的解决方案提供了运营层面的洞察和真实世界的反馈。

Circle企业发展与风投副总裁Brian Schultz表示：“随着自主系统日益参与金融活动，合规和风险管理必须与之同步演进。我们很高兴能支持Elliptic开发相关基础设施，帮助企业应对这些新兴挑战，并在日益自主的链上经济中更加自信地构建业务。”

Elliptic首席执行官Simone Maini表示：“智能体链上金融面临的合规挑战并非理论问题。它目前正由构建基础设施的团队着手解决。该领域的其他供应商现在也声称提供智能体合规服务，但区别在于你在哪里构建它。我们是与Circle一起，在智能体将要运行的基础设施内部进行构建，而不是从外部发布一个产品然后寄希望于它能适用。Circle参与我们的‘智能体设计合作伙伴计划’以及Circle Ventures的投资，进一步证明了在这些应用所依赖的系统和工作流内部构建智能体合规基础设施的重要性。”

关于 Elliptic

Elliptic 是全球领先的数字资产决策平台，打造了业内最全面的链上数据与智能分析平台，能够以行业领先的准确性，高效提取并解析跨区块链网络的加密资产数据与情报信息。

我们的平台拥有无可匹敌的运行稳定性、可扩展性，以及数据和情报的深度与广度，这让要求严苛的各类机构均选择Elliptic满足其合规、风险管理、情报运营和区块链基础设施相关需求。

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