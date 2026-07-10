Elliptic annonce la participation de Circle au programme Agentic Design Partner

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Elliptic, le chef de file mondial dans le domaine de la veille des actifs numériques, a annoncé aujourd’hui qu’une filiale de Circle Internet Group, Inc. (« Circle ») (NYSE : CRCL) avait rejoint son programme « Agentic Design Partner », qui rassemble des fournisseurs d’infrastructures, des équipes chargées de la conformité et des leaders technologiques afin de contribuer à l’élaboration de solutions de conformité pour aboutir à des activités financières autonomes et pilotées par l’IA.

Cette dynamique fait suite à un investissement de Circle Ventures, la branche de capital-risque de Circle, et s’inscrit dans le prolongement d’une collaboration de longue date entre les deux entreprises. Circle est cliente d’Elliptic depuis de nombreuses années et a étendu son utilisation des solutions de conformité d’Elliptic à tout un ensemble d’initiatives liées aux actifs numériques.

Alors que les stablecoins, les actifs tokenisés et les applications basées sur l’IA s’intègrent de plus en plus aux services financiers, de nouveaux défis en matière de conformité apparaissent. La couche de conformité agentique d’Elliptic répond à ces enjeux en combinant des ensembles de données uniques, une plateforme de réponse aux requêtes évolutive et un ensemble d’agents capables de détecter et de traiter les alertes à la vitesse de l’IA. Ces capacités sont conçues pour aider les organisations à maintenir une surveillance prête pour les audits et les nouvelles exigences réglementaires, à l’heure où les systèmes autonomes participent de plus en plus aux activités financières.

Le programme Agentic Design Partner met en lumière la manière dont Elliptic élabore ses solutions de conformité agentique. Selon Elliptic, dans les secteurs réglementés, l’IA agentique ne peut pas être conçue de manière isolée, mais doit être développée dans le cadre d’une collaboration continue avec les équipes de conformité qui en assurent le fonctionnement. En effet, les schémas transactionnels, les signaux comportementaux et les modes de défaillance des agents autonomes n’ont pas d’équivalent dans la finance traditionnelle, qui suit un rythme humain. Les partenaires du programme Agentic Design peuvent apporter des volumes d’alertes réels, des données transactionnelles en direct et des cas limites à l’échelle de la production. En contrepartie, ils contribuent à définir la feuille de route d’Elliptic, bénéficient d’un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et participent à l’élaboration de la norme avant que le reste du marché ne rattrape son retard.

Grâce à la participation de Circle au programme Agentic Design Partner, Elliptic dispose d’informations opérationnelles et de retours d’expérience concrets qui lui permettent de développer des solutions pour les nouveaux flux de travail financiers sur la blockchain.

« À l’heure où les systèmes autonomes s’imposent de plus en plus dans le secteur financier, la conformité et la gestion des risques se doivent d’évoluer en parallèle. Nous sommes ravis d’accompagner Elliptic dans le développement d’une infrastructure destinée à aider les entreprises à relever ces nouveaux défis et à se développer en toute confiance au sein d’une économie on-chain de plus en plus autonome. » - Brian Schultz, vice-président du développement d’entreprise et des initiatives entrepreneuriales chez Circle.

« Le défi de la conformité pour la finance agentique on-chain n’est pas théorique. Il est en train d’être résolu en ce moment même par les équipes en charge du développement de l’infrastructure. D’autres fournisseurs de ce secteur revendiquent désormais une conformité agentique. La différence réside dans l’endroit où cette infrastructure est bâtie. Avec Circle, nous construisons à partir de l’intérieur même de l’infrastructure, là où les agents fonctionneront, plutôt que de proposer un produit conçu à l’extérieur en espérant qu’il s’intégrera. La participation de Circle à notre programme Agentic Design Partner et l’investissement de Circle Ventures soulignent l’importance de construire une infrastructure de conformité agentique à partir des systèmes et des flux de travail sur lesquels ces applications s’appuieront. » Simone Maini, PDG d’Elliptic

À propos d'Elliptic

Elliptic est le leader dans le domaine de l'analyse décisionnelle des actifs numériques. Nous avons développé la plateforme la plus complète pour extraire efficacement et avec la plus grande précision des données et des informations sur les cryptoactifs à travers les différentes blockchains.

Grâce à la disponibilité sans égale de notre plateforme, à son évolutivité ainsi qu’à la richesse et à l’étendue de nos données et informations, les organisations les plus exigeantes choisissent Elliptic pour répondre à leurs besoins en matière de conformité, de gestion des risques, d’opérations de renseignement et d’infrastructure blockchain.

Fondée en 2013, Elliptic a son siège social à Londres et des bureaux à New York, Washington D.C., Miami, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elliptic.co et suivez-nous sur LinkedIn et sur X.

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