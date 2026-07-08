MSIG Europe choisit Clearwater Analytics pour moderniser ses opérations d'investissement

BOISE, Idaho et NEW YORK et CHICAGO et LONDRES et HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics annonce aujourd'hui que MSIG Europe, une filiale en propriété exclusive de MS&AD Insurance Group, a choisi la plateforme Clearwater pour moderniser son modèle d'exploitation, unifier les données tout au long du cycle de vie de l'investissement et répondre aux exigences de l'environnement réglementaire européen, y compris le plan comptable minimum normalisé (PCMN) en Belgique, les IFRS et Solvabilité II.

Les assureurs européens sont face à la convergence du durcissement des exigences réglementaires, de l'augmentation des allocations aux marchés privés et des limites opérationnelles des systèmes existants fragmentés. Les entreprises qui avancent le plus rapidement se consolident sur des plateformes qui offrent une précision quotidienne, une automatisation de la conformité et des analyses intégrées à grande échelle.

MSIG est une filiale détenue en exclusivité par Mitsui Sumitomo Insurance et un membre de MS&AD Insurance Group, l’une des principales marques d’assurance non-vie d’Asie, présente dans 50 pays et régions. Le bureau Asie de MSIG, ainsi que de nombreuses unités commerciales, ont déjà déployé avec succès la plateforme Clearwater. MSIG Europe utilisera désormais Clearwater pour donner aux équipes d’investissement et de financement de son groupe une vision unique et réconciliée de leur portefeuille mondial et de l’efficacité opérationnelle afin de se concentrer sur les priorités stratégiques qui font croître l’activité.

« Clearwater nous fournit une source unique et éprouvée de données d’investissement, distincte de nos conservateurs et gestionnaires d’actifs », déclare Lise Lombard Dumont, directrice financière de MSIG Europe. « La plateforme nous aide à garder nos données sûres et cohérentes, à répondre à nos besoins en matière de comptabilité et d’information, et nous donne la flexibilité nécessaire pour croître et explorer de nouvelles possibilités d’investissement. »

« MSIG Europe opère dans l’un des environnements réglementaires les plus complexes au monde, et cette complexité nécessite une plateforme d’investissement moderne conçue pour la précision, le contrôle et l’échelle », déclare Keith Viverito, directeur général pour l’EMEA, Clearwater Analytics. « Clearwater offre aux assureurs européens une base et un flux de travail uniques pour les données d’investissement, la comptabilité, les rapports réglementaires et les analyses, afin que les équipes puissent aller plus vite avec une plus grande conviction. »

À propos de MSIG Europe

MSIG Europe est l'un des principaux fournisseurs d'assurance commerciale et spécialisée en Europe, basé en Belgique et disposant de succursales dans toute l'Union européenne et au Royaume-Uni. La société souscrit un portefeuille d'affaires diversifié au service des multinationales et des entreprises clientes de la région.

MSIG Europe est une filiale à 100 % de Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., membre du groupe MS&AD Insurance Group, l’un des plus grands groupes d’assurance générale au monde, présent dans 50 pays et régions. Pour en savoir plus, visitez www.msig-europe.com.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est la plateforme de gestion d’investissements native de l’agentique, qui repose sur un registre des investissements unique, faisant l’objet d’un rapprochement continu. Les flux de travail liés à la gestion de portefeuille, au trading, à la comptabilité, au risque, à la conformité et aux marchés privés s’appuient sur une source unique et fiable d’informations, créant ainsi une base cohérente pour l’automatisation, les informations générées par l’IA et les processus agentiques tout au long du cycle d’investissement. Au service des principaux assureurs, gestionnaires d’actifs, fonds spéculatifs, banques, entreprises et gouvernements, Clearwater prend en charge plus de 10 000 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cwan.com.

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