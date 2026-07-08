GoodVision AI、NVIDIA Connectに参画し大規模AI推論の高度化を推進

カリフォルニア州、レッドウッドシティ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AI推論向けのグローバルコンピューティングアーキテクチャを構築するGoodVision AI Inc.（以下、GoodVision AI）は、NVIDIA Connectに参画したと発表しました。同プログラムは、ソリューションプロバイダーやサービス企業に対し、NVIDIAのコンピューティングプラットフォーム、ソフトウェア、および技術リソースへのアクセスを提供するものです。GoodVision AIは、このアクセスを活用し、推論性能の向上、AI Factoryの展開、および同社プラットフォームの中核を担うルーティングアルゴリズムの強化を進めます。

GoodVision AIは、クラウドサービス、リアルタイムの「Smart Routing Engine」、および液浸冷却を採用した専用AI Factoryのグローバルネットワークという3つの連携基盤を通じて、大規模なAI推論を提供しています。これらを組み合わせることで、企業顧客は本番環境において、より高速で制御性が高く、コスト効率に優れたAI運用を実現できます。

Smart Routing Engineは、このシステムの中核を担う技術であり、NVIDIA Connectとの協業における主要な取り組み領域です。同エンジンは、AI推論リクエストごとに、必要なモデル、データの機密性、許容コスト、レイテンシー目標という4つの要素をミリ秒単位で評価します。そして、コンピューティングリソースがどこに配置されているかを問わず、最適なモデルバージョンとコンピューティングリソースへリクエストを振り分けます。

これにより、より小規模なモデルで処理可能なタスクに対して最先端モデルのコストを支払う必要がなくなります。GoodVision AIの導入事例では、Smart Routing Engineの活用により、AI推論コストを約60%、ネットワークレイテンシーを約50%削減するとともに、関連事業の売上総利益率を約50%向上させた実績があるとしています。

NVIDIA Connectへの参画により、GoodVision AIはNVIDIAのGPUプラットフォームおよびAIソフトウェアへ早期にアクセスできるようになります。同社はこれを活用して、AI推論ワークロードの最適化、AI Factoryの展開の迅速化、およびSmart Routing Engineによるモデル間・拠点間のコンピューティングリソース配分のさらなる高度化を進める方針です。

「多くの企業は、実際にAIが必要とする以上のコンピューティングリソースにコストをかけています。Smart Routing Engineは、それぞれのリクエストを最適なモデルとハードウェアへ振り分けることで、AI推論コストを約60%、レイテンシーを約半分削減しています。NVIDIA Connectへの参画により、これらの成果をさらに高めるためのコンピューティング基盤とソフトウェアに、より近い環境で取り組めるようになります」と、GoodVision AIの最高経営責任者であるデビッド・ワンは述べています。

GoodVision AIについて

GoodVision AIは、AI推論向けのグローバルコンピューティングアーキテクチャを構築している企業です。同社のプラットフォームは、リアルタイムの「Smart Routing Engine」と、専用設計のAI Factoryネットワークを組み合わせることで、大規模なAI運用を効率的に実現します。同社は最高経営責任者のデビッド・ワンが率いています。詳細は goodvision.ai をご覧ください。

将来予想に関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、GoodVision AI Inc.（以下「GoodVision AI」）とCalisa Acquisition Corp.（以下「ALIS」）との間で予定されている企業結合、当該取引により期待される効果および実施時期、GoodVision AIの将来の事業、事業運営、成長戦略、市場機会、財務業績、その他の見通しに関する記述を含め、米国連邦証券法における「将来予想に関する記述」が含まれています。

これらの将来予想に関する記述は、現在の期待および前提に基づくものであり、実際の結果が明示または示唆された内容と大きく異なる可能性のあるリスク、不確実性およびその他の要因の影響を受けます。こうしたリスクには、予定されている企業結合が完了しない、または完了が遅延する可能性、クロージング条件の未充足や必要な承認を取得できない可能性、市場または経済環境の変化、統合後の会社が事業戦略を遂行し、顧客およびサプライヤーとの関係を維持し、証券取引所の上場要件を満たす能力、ならびに予定されている取引に関連して提出予定のForm S-4登録届出書を含む、ALISが米国証券取引委員会（SEC）へ提出した各種届出書類に記載されたその他のリスクが含まれますが、これらに限定されません。

将来予想に関する記述は、本プレスリリースの発表日時点の情報に基づくものです。GoodVision AIおよびALISは、適用法令により義務付けられる場合を除き、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。

追加情報および関連資料の入手方法

予定されている企業結合に関連して、ALISは米国証券取引委員会（SEC）へForm S-4による登録届出書を提出する予定です。当該登録届出書には、委任状／目論見書が含まれます。投資家および証券保有者の皆様は、これらの資料が利用可能となった時点で、登録届出書、委任状／目論見書、およびSECへ提出されるその他の関連書類をご確認いただくようお願いいたします。これらの書類には、本取引に関する重要な情報が記載されます。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料で入手できます。

募集または勧誘ではないことについて

本プレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、有価証券の売却の申込みまたは購入の申込みの勧誘、あるいは委任状、議決権または承認の勧誘を構成するものではありません。また、適用される証券法に基づく登録または資格要件を満たす前に、そのような募集、勧誘または売却が違法となる法域において、有価証券の売却を行うものでもありません。

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