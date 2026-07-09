LUMI AI Factory elige a IQM para implementar un ordenador cuántico avanzado con el objetivo de acelerar el desarrollo de HPC e IA

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--LUMI AI Factory, con el liderazgo de CSC – IT Center for Science, eligió a IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) para el suministro de IQM Halocene H4, un ordenador cuántico avanzado cuyo objetivo es acelerar las capacidades de computación de alto rendimiento (HPC) híbrida, inteligencia artificial y computación cuántica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.