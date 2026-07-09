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LUMI AI Factory elige a IQM para implementar un ordenador cuántico avanzado con el objetivo de acelerar el desarrollo de HPC e IA

  • El ordenador cuántico Halocene H4, llamado LUMI-IQ, se entregará e instalará en 2027
  • El sistema se alojará en CSC – IT Center for Science en Finlandia y se integrará en LUMI AI Factory
  • El sistema permitirá que investigadores, innovadores de la industria y desarrolladores en todo el continente europeo accedan a una plataforma experimental avanzada y exclusiva donde convergen la computación cuántica y la inteligencia artificial
original LUMI AI Factory selects IQM to deploy advanced quantum computer, accelerating hybrid HPC and AI development

LUMI AI Factory selects IQM to deploy advanced quantum computer, accelerating hybrid HPC and AI development

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--LUMI AI Factory, con el liderazgo de CSC – IT Center for Science, eligió a IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) para el suministro de IQM Halocene H4, un ordenador cuántico avanzado cuyo objetivo es acelerar las capacidades de computación de alto rendimiento (HPC) híbrida, inteligencia artificial y computación cuántica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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