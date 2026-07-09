LUMI AI Factory elige a IQM para implementar un ordenador cuántico avanzado con el objetivo de acelerar el desarrollo de HPC e IA
LUMI AI Factory elige a IQM para implementar un ordenador cuántico avanzado con el objetivo de acelerar el desarrollo de HPC e IA
- El ordenador cuántico Halocene H4, llamado LUMI-IQ, se entregará e instalará en 2027
- El sistema se alojará en CSC – IT Center for Science en Finlandia y se integrará en LUMI AI Factory
- El sistema permitirá que investigadores, innovadores de la industria y desarrolladores en todo el continente europeo accedan a una plataforma experimental avanzada y exclusiva donde convergen la computación cuántica y la inteligencia artificial
ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--LUMI AI Factory, con el liderazgo de CSC – IT Center for Science, eligió a IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) para el suministro de IQM Halocene H4, un ordenador cuántico avanzado cuyo objetivo es acelerar las capacidades de computación de alto rendimiento (HPC) híbrida, inteligencia artificial y computación cuántica.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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