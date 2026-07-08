-

TetraMem與SK hynix展示成功技術合作，推進以儲存為中心的AI運算

此次共同成果彰顯類比記憶體內運算如何因應AI日益嚴峻的能耗與散熱挑戰，同時為下一代儲存與運算架構的深入合作奠定基礎。

original

加州聖荷西和韓國仁川--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 類比記憶體內運算(A-IMC)技術領導者TetraMem Inc.與全球AI儲存及半導體技術領軍企業SK hynix Inc.今日宣布，雙方成功完成共同技術合作。其代表性成果是聯合研究論文《以憶阻器為基礎的高效通道分離卷積記憶體內運算SoC》(A Memristor-based In-Memory Computing SoC with Efficient Depthwise Convolution)在《先進智慧系統》(Advanced Intelligent Systems)期刊上發表。該研究還被選為期刊封面文章，彰顯其技術創新性以及對下一代AI運算的潛在影響。

此次合作將SK hynix在先進儲存技術領域的專長與TetraMem的類比記憶體內運算平台相結合，旨在探索新型運算架構，以因應人工智慧面臨的最緊迫挑戰之一：降低快速成長的AI工作負載所帶來的能耗和散熱限制。

隨著基礎模型的參數規模從數十億持續擴充至數兆，處理器與記憶體之間的資料搬移已成為系統功耗、延遲及散熱問題的主要誘因。類比記憶體內運算(A-IMC)採用了一種截然不同的架構來突破這一瓶頸：直接在模型權重所在的儲存位置執行矩陣運算——即在AI模型權重所在之處進行運算。這大幅減少了資料行動，同時提升了系統級效能和能效。

此次發表的研究展示了一款以憶阻器為基礎的AI晶載系統(SoC)，該系統實現了高效的通道分離卷積，這是現代AI推理工作負載的重要組成部分。除了驗證類比記憶體內運算的可行性外，該專案還成功將新興記憶體件、電路設計、AI架構、軟體及系統最佳化整合至實用的半導體平台中。

更為重要的是，該專案體現了SK hynix RTC與TetraMem團隊之間密切的工程合作，雙方優勢互補，共同推進以儲存為中心的AI運算技術。

TetraMem執行長兼共同創辦人Glenn Ge表示：「我們很榮幸能與SK hynix共同慶祝這一重要里程碑。這一成就證明了半導體生態系統內密切合作所能取得的豐碩成果。隨著AI的不斷演進，未來的突破不僅需要運算層面的創新，還需要儲存和系統架構的創新。我們相信，以儲存為中心的運算和類比記憶體內運算將成為解決未來AI能效和散熱挑戰日益重要的技術，我們期待與SK hynix繼續深化合作。」

SK hynix副總裁Soo Gil Kim表示：「我們樂見此次合作取得圓滿成功，並獲得《先進智慧系統》的肯定。該專案證明了探索創新儲存技術和新型運算架構對未來AI系統的價值。我們重視與TetraMem團隊的非凡合作，並期待在雙方共同關注的領域繼續展開技術交流。」

該研究被選為期刊封面文章，進一步彰顯此次聯合成果的重要意義，以及以儲存為中心的運算在AI產業中與日俱增的重要性。

展望未來，雙方公司均體認到，未來的AI基礎設施需要在儲存技術、運算架構和系統整合方面持續取得進展，以滿足對效能、能效和永續運算不斷成長的需求。在此次成功合作的基礎上，雙方期待探索更多技術合作機會，共同推進下一代AI運算技術的發展。

論文《以憶阻器為基礎的高效通道分離卷積記憶體內運算SoC》現已在《先進智慧系統》期刊線上發表。

關於TetraMem

TetraMem Inc.是一家矽谷半導體公司，致力於開創以多級憶阻器(RRAM)技術為基礎的類比記憶體內運算(A-IMC)。其以儲存為中心的AI運算平台可為邊緣運算、企業級應用及未來的資料中心應用提供高效能、高能效的AI推理能力。

關於SK hynix

SK hynix Inc.是一家全球性半導體公司，也是HBM、NAND Flash及先進AI儲存解決方案的領導廠商。公司持續開發創新儲存技術，為全球下一代AI、高效能運算及以資料為中心的應用提供強大動力。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
Glenn Ge
pr@tetramem.com

Industry:
TetraMem Inc. LogoTetraMem Inc. Logo

TetraMem Inc.

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體連絡人：
Glenn Ge
pr@tetramem.com

More News From TetraMem Inc.

TetraMem宣布22奈米多位元RRAM類比記憶體運算SoC取得產品研發里程碑

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於矽谷、致力於研發類比記憶體運算(IMC)解決方案的半導體公司TetraMem Inc.今日宣布，旗下以22奈米多位元阻變記憶體(RRAM)為基礎打造的類比IMC系統級晶片(SoC)平台MLX200已成功完成投片、生產以及初始矽晶驗證。 此次成果代表憑藉新型非易失性儲存技術打造的類比運算架構向商業化落地邁出重要一步，能夠因應現在AI系統日益嚴峻的資料傳輸、功耗和散熱受限等挑戰。 隨著AI工作負載規模持續擴大，系統效能日益受到記憶體和運算單元之間資料傳輸成本的制約。類比記憶體運算採用一種截然不同的方法，直接在儲存陣列內部執行運算，大幅減少資料傳輸行為，並提升了系統級效率。TetraMem的MLX200平台將多位元RRAM陣列與類比運算引擎融為一體，使儲存內部能夠完成高輸送量向量矩陣運算，同時保持與先進互補金屬氧化物半導體(CMOS)製程的相容性。 憑藉TSMC 22奈米CMOS製程實現量產應用的多位元RRAM技術，具備實際部署所需的關鍵特性，包括可相容CMOS製程且額外製程複雜度極低、低電壓低電流工作模式、出色的...
Back to Newsroom