-

Fastly entra a far parte di DIMPACT per collaborare alla sostenibilità digitale

Fastly porta competenza leader nel settore del cloud edge per aiutare i membri di DIMPACT a comprendere e ottimizzare le impronte di carbonio digitali

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fastly, Inc. (NASDAQ: FSLY), una piattaforma edge cloud leader a livello globale, oggi ha annunciato di essere diventata partecipante di DIMPACT, la coalizione di organizzazioni principali che lavorano per allineare gli innovatori e i decisori politici del settore attorno a soluzioni significative, basate sulla scienza che riducono gli impatti ambientali risultanti dalla distribuzione di prodotti multimediali digitali.

Come primo fornitore di piattaforme edge cloud a far parte della coalizione, Fastly apporta dati di rete edge critici e concreti e competenze infrastrutturali e un approccio trasparente al calcolo delle emissioni e alla reportistica per aiutare le principali aziende mediatiche, di streaming ed editrici a comprendere e ottimizzare la propria impronta di carbonio digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Fastly - Contatto per i media
Dan Chappell
press@fastly.com

Fastly - Contatto per gli investitori
Vernon Essi, Jr.
ir@fastly.com

DIMPACT - Referente
Emma Lawrence
elawrence@slrconsulting.com

Industry:

Fastly, Inc.

NASDAQ:FSLY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Fastly - Contatto per i media
Dan Chappell
press@fastly.com

Fastly - Contatto per gli investitori
Vernon Essi, Jr.
ir@fastly.com

DIMPACT - Referente
Emma Lawrence
elawrence@slrconsulting.com

More News From Fastly, Inc.

Fastly trasferisce il suo primo prodotto creato in ambiente Compute@Edge sprigionando efficienze significative in termini di sviluppo e benefici preziosi per i clienti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fastly, Inc., fornitore di una piattaforma edge cloud di portata globale, ha annunciato in data odierna Nearline Cache, soluzione per l’archiviazione pensata per i clienti con vaste librerie di contenuti, come le imprese operanti nei settori dello streaming di contenuti media, del gaming e del software. Nearline Cache è stata sviluppata nello stesso ambiente di elaborazione serverless su cui è basato il rivoluzionario prodotto Compute@Edge di Fastly, il che perme...
Back to Newsroom