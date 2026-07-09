Le registre blockchain de Swift est prêt à être utilisé, alors que 17 banques s'apprêtent à lancer les premiers paiements transfrontaliers tokenisés sur une infrastructure mondiale de confiance

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Swift a annoncé aujourd’hui que son registre basé sur la blockchain était prêt à être utilisé, permettant ainsi aux établissements financiers pionniers de prendre en charge des paiements transfrontaliers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à des dépôts tokenisés – ce qui marque une étape décisive dans la généralisation des avantages de la valeur numérique à l’ensemble du système financier mondial réglementé.

Dix-sept banques issues de six continents s’apprêtent à tester des transactions en conditions réelles, ce qui témoigne de la forte demande mondiale pour ce nouvel ajout à la plateforme technologique de Swift et de sa capacité à faciliter des mouvements de fonds plus rapides et plus flexibles à travers le monde. Ce registre partagé offre aux banques participantes une couche de gestion des opérations pour les dépôts tokenisés émis par les banques sur leurs propres registres, leur permettant ainsi de transférer des fonds pour le compte de leurs clients – y compris la nuit et le week-end – avant de procéder au règlement final via les systèmes existants. Les banques bénéficient ainsi d’une meilleure expérience client et d’une efficacité accrue en matière de liquidité mondiale, sans compromettre les normes de conformité, de crédit, de risque et de contrôle intégrées au traitement des paiements existant.

Il s’agit du premier cas d’utilisation de ce registre, annoncé l’année dernière par Swift et conçu et développé en seulement neuf mois grâce aux retours d’expérience d’institutions financières internationales. Ce développement ouvre la voie aux innovations de nouvelle génération et à l’interopérabilité sur une infrastructure qui a déjà fait ses preuves en transférant l’équivalent du PIB mondial tous les deux à trois jours entre plus de 200 marchés, tout en maintenant les plus hauts standards d’excellence opérationnelle.

Thierry Chilosi, directeur commercial chez Swift, a déclaré : « Grâce à notre nouvelle fonctionnalité de registre, nous étendons la confiance et la stabilité du monde financier traditionnel aux frontières de la monnaie numérique. Elle permet à la valeur tokenisée de circuler au-delà des frontières avec la rapidité et la flexibilité attendues par le commerce moderne, tout en conservant les mêmes niveaux élevés de résilience, de sécurité et de conformité exigés par la finance mondiale. Le soutien massif des banques démontre la valeur concrète de cette approche, qui contribuera à étendre les avantages à l’échelle mondiale tout en jetant les bases d’innovations futures dans des domaines tels que la monnaie programmable et le commerce agentique. »

Le registre, dont les fonctionnalités et la disponibilité seront étendues après la phase initiale de mise en service contrôlée, s’appuie sur les améliorations déjà apportées par Swift et sa communauté aux infrastructures existantes. Pas moins de 75 % des paiements effectués sur le réseau parviennent aux banques bénéficiaires en moins de 10 minutes, et souvent en quelques secondes, et la coopérative va encore plus loin pour faire progresser le secteur afin d’atteindre les objectifs du G20 en matière de transactions internationales. En collaboration avec sa communauté, Swift met en place un cadre de paiements de détail qui garantit une transparence immédiate sur les frais, la livraison de la valeur intégrale et une expérience plus fluide et plus cohérente pour les consommateurs. Associées au registre, ces améliorations constituent une base solide pour l’avenir, qui permettra de transférer de la valeur sous n’importe quelle forme réglementée, partout dans le monde, avec les plus hauts niveaux de sécurité et de résilience.

Parmi les banques qui testeront les premières transactions en production sur le registre, on trouve :

ANZ FirstRand Bank Limited OCBC BNP Paribas HSBC Standard Chartered BNY Itaú Unibanco UBS Citi Lloyds Bank UOB DBS Mashreq Wells Fargo First Abu Dhabi Bank (FAB) MUFG Bank Expand

Lisa Vasic, directrice générale des services bancaires transactionnels chez ANZ, a déclaré : « L’initiative de registre numérique de SWIFT constitue une étape importante dans le développement des capacités de paiement transfrontalier en temps réel et disponibles en permanence. En associant le réseau fiable de SWIFT à cette nouvelle infrastructure, nous voyons un formidable potentiel qui permettra à nos clients de transférer des fonds en temps réel et de gérer leurs liquidités avec davantage de souplesse. Forte de sa grande expérience dans le domaine des actifs numériques, ANZ s’engage à collaborer avec SWIFT et ses partenaires internationaux afin de développer en toute sécurité une infrastructure de paiement de nouvelle génération et d’offrir des capacités de paiement plus efficaces et disponibles en permanence. »

Pierre Fersztand, responsable mondial de la gestion de trésorerie, des paiements, des solutions commerciales et de l’affacturage pour le groupe BNP Paribas, a déclaré : « Nous sommes fiers de figurer parmi les premières banques à tester le registre basé sur la blockchain de Swift, une étape importante dans l’évolution des paiements transfrontaliers. Cette réalisation reflète la collaboration permanente entre BNP Paribas et Swift pour façonner les prochaines phases de développement du registre. En soutenant cette initiative, nous réaffirmons notre engagement en faveur de l’industrialisation de la finance numérique à grande échelle. Notre objectif est clair : apporter une valeur ajoutée mesurable à nos clients entreprises grâce à des transactions plus rapides, plus transparentes et plus sécurisées. »

Carl Slabicki, responsable des activités commerciales, des paiements mondiaux et du commerce chez BNY, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Swift sur l’utilisation de la technologie de registre partagé afin de favoriser une plus grande interopérabilité dans les paiements transfrontaliers. Ce travail constitue une étape importante pour comprendre comment ces capacités pourraient évoluer au fil du temps, de manière à compléter les infrastructures existantes et à répondre aux besoins des clients à l’échelle mondiale. »

Debopama Sen, responsable des paiements et des services chez Citi, a déclaré : « Le lancement du registre basé sur la blockchain de Swift représente une étape importante vers la mise en place de paiements et d’une liquidité disponibles en permanence. Notre collaboration dans le cadre de cette initiative renforce l’engagement de Citi envers ses clients : rendre les transferts d’argent transfrontaliers fluides et instantanés. L’utilisation de l’infrastructure innovante de messagerie basée sur la blockchain de Swift nous permet de créer des solutions de paiement interopérables, alimentées par le réseau de Citi, et renforce notre capacité à servir nos clients internationaux avec plus de rapidité, de résilience et de sécurité. »

Lim Soon Chong, responsable du groupe Global Transaction Services (GTS) chez DBS, a déclaré : « Les registres basés sur la blockchain et la monnaie tokenisée permettent aux banques d’offrir plus de rapidité, de transparence et de liquidité en temps réel afin de mieux répondre aux besoins des clients. L’interopérabilité avec les infrastructures de paiement existantes et la mise en œuvre dans des cas d’utilisation concrets seront essentielles pour permettre à ces capacités de se développer à grande échelle. En tirant parti du vaste réseau de Swift et de l’expérience de DBS en matière de dépôts tokenisés et de paiements transfrontaliers, nous pouvons apporter une contribution majeure en tant que l’une des banques pionnières sur le registre basé sur la blockchain de Swift, soulignant ainsi notre engagement à façonner un système bancaire international résilient et prêt pour l’avenir. »

Manish Kohli, responsable des solutions de paiement internationales chez HSBC, a déclaré : « Chez HSBC, nous jouons un rôle de premier plan dans le déploiement à grande échelle des dépôts tokenisés sur de nombreux marchés à travers le monde. Nous sommes ravis d’être l’une des premières banques à connecter notre service de dépôts tokenisés à la nouvelle infrastructure de registre basée sur la blockchain de SWIFT, en nous appuyant sur nos capacités actuelles de gestion des dépôts tokenisés, conformes aux réglementations et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s’agit d’une étape importante dans l’évolution des paiements transfrontaliers et d’un pas en avant pour les adapter au mode de fonctionnement actuel des entreprises de nos clients : en temps réel, au-delà des fuseaux horaires et sans barrières artificielles. En utilisant des dépôts tokenisés émis par des banques dans un cadre réglementé et en les connectant via le réseau mondial de confiance de Swift, nous pouvons améliorer l’efficacité de la liquidité, renforcer la visibilité des flux de trésorerie et offrir aux entreprises une expérience plus fluide, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. »

Kim Verhaaf, directrice générale des paiements chez Lloyds Banking Group, a déclaré : « Cela marque une avancée dans le développement des écosystèmes sur la chaîne de blocs. En tant que participant de la première heure, nous avons soutenu le développement du grand livre basé sur la blockchain de Swift, ce qui reflète la valeur de la collaboration sectorielle pour faire progresser la finance numérique. »

Joel Van Dusen, responsable du pôle Banque d’entreprise et d’investissement chez Mashreq, a déclaré : « Mashreq s’engage à façonner l’avenir des services financiers grâce à l’innovation dans le domaine de la banque numérique. En collaborant avec Swift pour exploiter les technologies de registre de nouvelle génération, nous permettrons un règlement plus rapide et renforcerons la sécurité du traitement des transactions pour nos clients. »

Masahiro Matsumoto, Senior Fellow et responsable mondial des services bancaires de transaction chez MUFG Bank, a déclaré : « La MUFG Bank est fière de se joindre à Swift et à ses partenaires mondiaux du secteur pour faire avancer l’exploration des infrastructures de marchés financiers de nouvelle génération. Nous voyons un fort potentiel dans les dépôts tokenisés et la technologie des registres distribués pour contribuer, à terme, à des paiements transfrontaliers et à une gestion des liquidités plus efficaces et plus transparents. À travers notre participation à cette initiative, nous nous concentrons sur la mise en place de projets pilotes et l’évaluation de cas d’utilisation concrets, tout en réfléchissant soigneusement à la manière dont ces innovations peuvent être intégrées dans les écosystèmes financiers existants de manière sûre, évolutive et centrée sur le client. »

Mr Melvyn Low, directeur de la stratégie et de la transformation du groupe OCBC, a déclaré : « OCBC a développé ses capacités en matière de blockchain et de tokenisation dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renforcer son expertise en intelligence artificielle, dans le numérique et en matière de données. Nous sommes impatients de travailler avec Swift et les banques partenaires pour permettre des transactions transfrontalières tokenisées en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en tirant parti du registre Swift, afin de mieux répondre aux besoins de nos clients en matière de paiements. »

Mahesh Kini, responsable mondial de la gestion de trésorerie chez Standard Chartered, a déclaré : « Nous redéfinissons les paiements transfrontaliers grâce au nouveau registre basé sur la blockchain de Swift, qui combine des dépôts tokenisés à notre réseau mondial pour proposer des transferts de fonds instantanés et disponibles en permanence. Cela placera nos clients institutionnels et nos entreprises à la pointe de l’innovation en matière de paiements, en leur offrant une visibilité en temps réel, un contrôle accru de la liquidité et la rapidité nécessaire pour garder une longueur d’avance dans la gestion de leur capital à l’échelle mondiale. »

Mr. Andreas Kubli, directeur général et responsable du pôle Actifs numériques du groupe UBS, a déclaré : « Nous considérons l’interopérabilité comme le facteur clé permettant de développer les dépôts tokenisés au-delà des institutions individuelles. Le registre de Swift est une initiative importante du secteur qui peut contribuer à interconnecter les réseaux de monnaie numérique, en favorisant le règlement en temps réel, une meilleure mobilité des liquidités et l’adoption à plus grande échelle des paiements tokenisés et des actifs numériques au sein de l’écosystème financier mondial. »

So Lay Hua, responsable des services bancaires de transaction du groupe UOB, a déclaré : « Le registre basé sur la blockchain de SWIFT est passé du stade du concept à celui d’une infrastructure opérationnelle, marquant ainsi une étape importante vers l’adoption concrète de nouvelles fonctionnalités de paiement. Pour les entreprises, les paiements transfrontaliers en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, peuvent améliorer la rapidité de règlement, l’efficacité de la liquidité et la visibilité des flux de trésorerie. UOB figure parmi les premières banques à participer à cette collaboration sectorielle, apportant son réseau régional et son expertise en matière de services bancaires transactionnels pour soutenir des solutions sécurisées, évolutives et interopérables qui aident les entreprises à transférer de la valeur au-delà des frontières avec davantage de confiance. »

À propos de Swift

Swift est une coopérative internationale détenue par ses membres et le premier fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisée. Nous mettons à la disposition de notre communauté une plateforme de messagerie et des normes de communication, et nous proposons des produits et services destinés à faciliter l’accès et l’intégration, l’identification, l’analyse et la conformité réglementaire.

Notre plateforme de messagerie, ainsi que nos produits et services, relient plus de 11 500 établissements bancaires et sociétés de valeurs mobilières, infrastructures de marché et entreprises dans plus de 200 pays et territoires. Bien que Swift ne détienne pas de fonds ni ne gère de comptes pour le compte de ses clients, nous permettons à notre communauté internationale d'utilisateurs de communiquer en toute sécurité, en échangeant des messages financiers standardisés de manière fiable, soutenant ainsi les flux financiers mondiaux et locaux, ainsi que les échanges et le commerce partout dans le monde.

En tant que prestataire de confiance, nous visons sans relâche l'excellence opérationnelle ; nous aidons notre communauté à faire face aux cybermenaces ; et nous cherchons en permanence des moyens de réduire les coûts, de limiter les risques et de supprimer les insuffisances opérationnelles. Nos produits et services répondent aux besoins de notre communauté en matière d’accès et d’intégration, d’intelligence économique, de données de référence et de conformité en matière de criminalité financière. SWIFT rassemble également la communauté financière – aux niveaux mondial, régional et local – afin de façonner les pratiques de marché, de définir des normes et de débattre de questions d’intérêt ou de préoccupation communs.

Basée en Belgique, la gouvernance et la supervision internationales de SWIFT renforcent le caractère mondialement inclusif de sa structure coopérative. Le réseau mondial de bureaux de SWIFT assure une présence active dans tous les principaux centres financiers.

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