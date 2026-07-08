STEMCELL Technologies et le CCRM s’associent pour élargir l’accès à des lignées de CSPi conformes aux normes BPF et à des lignées de CSPi RUO appariées, en vue du développement de thérapies cellulaires

VANCOUVER, Colombie-Britannique et TORONTO--(BUSINESS WIRE)--STEMCELL Technologies et le Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) ont annoncé aujourd’hui un partenariat visant à élargir l’accès à des matériaux de départ de haute qualité issus de cellules souches pluripotentes induites (CSPi) humaines, offrant ainsi aux développeurs de thérapies cellulaires du monde entier une voie plus rapide et moins risquée pour passer de la recherche à la pratique clinique. Dans le cadre de cet accord, STEMCELL fabriquera et distribuera des lignées de CSPi à usage exclusivement destiné à la recherche scientifique (research-use-only, RUO), dérivées directement des lignées de CSPi de LineaBio conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), et proposera ces lignées BPF appariées aux développeurs du monde entier.

Pour les développeurs de thérapies cellulaires dérivées de CSPi, le choix de la lignée cellulaire de départ est un point fondamental qui détermine l’ensemble du processus menant à la phase clinique. Une étude publiée en 2026 dans la revue Stem Cell Reports a recensé 126 lignées de CSPi humaines disponibles pour des applications cliniques. Toutefois, rares sont celles qui présentent l’ensemble des caractéristiques permettant de réduire les risques liés au développement : consentement des donneurs pour une utilisation commerciale et thérapeutique, fabrication conforme aux BPF en salle blanche, caractérisation génomique complète et liberté d’exploitation clairement établie. Une simple lacune dans l’un de ces aspects peut n’apparaître qu’à un stade avancé du développement, par exemple lorsque le changement du matériau de départ nécessite un nouveau dossier réglementaire, entraînant des surcoûts et un allongement considérable des délais.

« En tant que société de scientifiques au service des scientifiques (“Scientists Helping Scientists”), STEMCELL s’engage à fournir aux développeurs de thérapies cellulaires des matériaux de CSPi de départ sur lesquels ils peuvent compter lorsqu’ils passent de stade de la recherche à celui de la pratique clinique », a déclaré le Dr Allen Eaves, PDG de STEMCELL. « En proposant les lignées de CSPi de LineaBio conformes aux BPF, ainsi que des lignées RUO adaptées et fabriquées à partir des mêmes matériaux, nous offrons aux scientifiques une base fiable pour leurs travaux et contribuons à accélérer le développement de nouvelles thérapies cellulaires. »

« LineaBio a été fondée dans le but de fournir aux développeurs de thérapies cellulaires des lignées CSPi conformes aux BPF prêtes à l’emploi, accompagnées par de la documentation, et étayées par la caractérisation et le soutien réglementaire dont ils ont besoin », a déclaré le Dr Michael May, PDG du CCRM. « En collaborant avec STEMCELL et en tirant parti de leur réseau de laboratoires de recherche à travers le monde, nous sommes en mesure d’élargir l’accès à ces lignées au sein de la communauté scientifique et de contribuer à accélérer le développement de la prochaine génération de thérapies cellulaires pour les patients. Nous sommes fiers de mener à bien ces travaux aux côtés d’une autre entreprise canadienne et de contribuer ainsi à élargir l’accès à ces outils pour les scientifiques du monde entier. »

Les lignées de CSPi de LineaBio sont produites dans des conditions contrôlées conformes aux BPF à partir de matériaux de départ provenant de donneurs éligibles. Elles font l’objet d’une caractérisation approfondie, notamment par séquençage de génome entier. La lignée phare, Linea 1, est certifiée par le Human Pluripotent Stem Cell Registry (hPSCreg®) et s’appuie sur un Drug Master File de la FDA américaine, offrant ainsi aux développeurs un ensemble standardisé de données relatives à la chimie, à la fabrication et aux contrôles (chemistry, manufacturing, and controls, CMC) qu’ils peuvent utiliser comme référence dans leurs propres soumissions réglementaires afin d’accélérer leur mise en conformité avec les BPF et de réduire les coûts de développement des lignées cellulaires. STEMCELL génère des lignées RUO appariées directement à partir de ce matériau BPF, puis les valide à l’aide de cadres d’évaluation de la comparabilité et d’analyse génomique établis. Comme les lignées RUO et BPF proviennent du même donneur et de la même origine, les chercheurs peuvent démarrer leurs travaux sur la lignée RUO en ayant l’assurance qu’elle est comparable au matériel BPF. Ce partenariat s’étendra à de futures lignées de CSPi BPF, notamment une lignée hypoimmune destinée à des thérapies allogéniques.

Les entreprises présenteront des données de comparabilité et de concordance génomique concernant Linea 1 lors de l’évènement « STEMCELL and CCRM Innovation Showcase », organisé dans le cadre du Congrès annuel 2026 de l’International Society for Stem Cell Research (ISSCR) se tenant à Montréal. Intitulée « Accelerating Cell Therapy Development with GMP-Manufactured Human iPSC Lines and Matched RUO Equivalents » (Accélérer le développement de thérapies cellulaires grâce à des lignées de CSPi humaines fabriquées selon les normes BPF et à leurs équivalents RUO appariés), la présentation, qui sera assurée par le Dr Andrew Gaffney (STEMCELL) et le Dr Janet Rothberg (CCRM), aura lieu le mercredi 8 juillet à 12 h 30, heure de l’Est, dans la salle 511a du Palais des congrès de Montréal. Pour en savoir plus sur les lignées de CSPi, rendez-vous sur www.stemcell.com/gmp-ipscs.

À propos de STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies soutient la recherche en sciences de la vie avec plus de 2 500 réactifs, outils et services spécialisés. STEMCELL offre des milieux de culture cellulaire de haute qualité, des technologies de séparation cellulaire, des instruments, des produits accessoires, des ressources éducatives et des services d’analyse contractuels qui sont utilisés par des scientifiques effectuant des recherches sur les cellules souches, l’immunologie, le cancer, la médecine régénérative et la thérapie cellulaire à l’échelle mondiale. Dans le présent document, « STEMCELL » désigne à la fois l’entreprise STEMCELL Technologies et le groupe d’entreprises STEMCELL. Retrouvez-nous sur le site stemcell.com.

À propos du CCRM

Le CCRM est un partenariat public-privé mondial dont le siège est basé au Canada. Il a reçu des fonds de la part du gouvernement du Canada, de la province de l’Ontario, ainsi que de partenaires universitaires et industriels de premier plan. Le CCRM soutient le développement de médicaments régénératifs et de technologies habilitantes connexes, en mettant l’accent sur la thérapie cellulaire et génique. Réseau de chercheurs, d’entreprises de premier plan, d’investisseurs et d’entrepreneurs, le CCRM accélère la transformation des découvertes scientifiques en nouvelles entreprises et en médicaments révolutionnaires pour les patients grâce à des équipes spécialisées, à des financements dédiés et à une infrastructure unique. En 2022, le CCRM a créé OmniaBio Inc., une CDMO de stade commercial axée sur la fabrication de thérapies cellulaires et géniques. Retrouvez-nous sur ccrm.ca.

À propos de LineaBio

La mission de LineaBio est de soutenir le secteur des thérapies cellulaires et géniques en proposant des lignées de CSPi prêtes à l’emploi, de haute qualité et fabriquées selon les normes BPF, qui permettent de rationaliser la fabrication des médicaments. En donnant aux développeurs de composés thérapeutiques la possibilité de réduire leurs coûts et d’accélérer leurs délais de reprogrammation en vue de se conformer aux BPF, LineaBio s’efforce de concrétiser sa vision : rendre la thérapie cellulaire universellement accessible et abordable. Fondée en 2023 par ses sociétés mères, le CCRM et OmniaBio, LineaBio s’appuie sur une équipe d’experts en CSPi qui développent une plateforme de CSPi depuis 2012. Visitez www.lineabio.com pour en apprendre davantage.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.