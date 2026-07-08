L’OTAN annonce un contrat majeur avec Accenture visant à renforcer l’agilité et la résilience de son infrastructure numérique

ANKARA, Turquie--(BUSINESS WIRE)--Accenture (NYSE : ACN) a signé un contrat de plusieurs millions d’euros avec la NATO Communications and Information Agency (NCIA) dans le cadre du programme Protected Business Network (PBN), marquant une étape clé dans la mise en place de l’environnement numérique sécurisée, basé sur le cloud, de l’OTAN. Accenture travaillera avec Leonardo pour la mise en œuvre de ce contrat au cours des sept prochaines années.

Le Protected Business Network pose les fondations des opérations numériques classifiées à l’échelle de l’OTAN permettant aux décideurs et aux personnels militaires, quel que soit leur domaine d’intervention, de communiquer, de se coordonner et d’accéder à des données critiques dans un environnement cloud moderne, standardisé et évolutif, plus résilient face aux attaques et aux risques d’interruption externes.

Le programme PBN remplacera les approches existantes et renforcera l’agilité et la sécurité de l’infrastructure numérique de l’OTAN grâce à la mise en place d’un modèle opérationnel cloud commun, de pratiques d’ingénierie standardisées et d’un environnement sécurisé permettant de développer, déployer et maintenir de nouveaux services numériques plus rapidement. Il constituera ainsi le socle des futures capacités numériques de l’Alliance.

Accenture et Leonardo concevront, déploieront et géreront la plateforme centrale du programme PBN au sein d’un environnement multi-cloud fourni par la NCIA. Cette infrastructure soutiendra le déploiement progressif et l’adoption à long terme de services cloud sécurisés pour près de 29 000 utilisateurs à travers l’Alliance. La valeur estimée du contrat s’élève à environ 200 millions d’euros sur les sept prochaines années.

Fort de ses capacités renforcées par les récentes acquisitions, Leonardo mettra en œuvre une architecture Zero Trust sécurisée par sa plateforme propriétaire Global Cybersec Platform, une plateforme de cyberdéfense multi-agents fondée sur l’intelligence artificielle afin de garantir un niveau de résilience de classe mondiale.

Signé à Ankara (Turquie), dans le cadre du Forum de l’industrie de défense du Sommet de l’OTAN, par Dr Dylan Browne, directeur général de la NCIA, et Olivier Girard, responsable du secteur Défense pour la région EMEA chez Accenture, cet accord marque le lancement de la première phase de mise en œuvre de l’un des programmes de transformation numérique les plus ambitieux de l’OTAN.

« Avec ce contrat, nous concrétisons l’engagement de l’Alliance en faveur de l’innovation, de la transformation numérique et de l’investissement collectif dans notre avenir technologique. Grâce au programme Protected Business Network, l’OTAN franchit une étape clé dans la modernisation de son infrastructure numérique et la transformation en organisation connectée et pilotée davantage par la donnée, capable de déployer rapidement des capacités numériques à grande échelle », a déclaré Dr Dylan Browne, directeur général de la NCIA.

Mauro Macchi, Directeur Général d’Accenture pour la région EMEA, a déclaré : « L’ambition de l’OTAN de devenir une Alliance pleinement numérique est l’un des programmes de transformation les plus stratégiques de notre époque et une réinvention à cette échelle exige un partenaire de confiance prêt à assumer la responsabilité des résultats. Avec Leonardo, nous apportons les capacités cloud et de cybersécurité nécessaires pour permettre à la NCIA de bâtir une infrastructure numérique résiliente, interopérable et prête pour l’avenir, tout en renforçant la capacité de l’Alliance à conduire ses opérations et à affirmer son leadership. »

Lorenzo Mariani, Directeur Général de Leonardo, a déclaré : « Dans le contexte géopolitique actuel, ce projet constitue une étape majeure pour renforcer la préparation opérationnelle, l’interopérabilité et la continuité des missions de l’OTAN. Avec le programme Protected Business Network, Leonardo consolide sa position de leader dans le domaine de la cybersécurité de confiance au service des organisations chargées de missions critiques. »

Approuvé par le Conseil de l’Atlantique Nord en tant que programme capacitaire de l’OTAN, le Protected Business Network contribue à l’ambition de l’Alliance d’accélérer sa transformation numérique, afin d’exploiter pleinement le potentiel des technologies émergentes tout en conservant son avantage technologique. Ce contrat pose les bases d’un partenariat de long terme destiné à concrétiser cette vision.

À propos d’Accenture

Accenture accompagne les plus grandes entreprises mondiales dans leur réinvention en construisant leurs fondations numériques et en libérant la puissance de l'IA pour créer rapidement de la valeur, dans tous les secteurs d'activité. Notre stratégie consiste à être le partenaire de référence de nos clients pour leur réinvention, avec une adoption responsable et déployée à l’échelle de l'IA, être l’entreprise la plus engagée au service de ses clients, augmentée par l'IA et reconnue parmi les meilleurs employeurs au monde. Nous combinons les talents de nos près de 799 000 collaborateurs avec nos actifs propriétaires et nos plateformes, une expertise approfondie des processus et des industries, ainsi que des relations privilégiées avec les principaux acteurs de l'écosystème numérique, afin d’apporter des solutions de bout en bout et des résultats mesurables à grande échelle. A travers nos Reinvention Services, nous offrons une expertise dans les domaines de la cybersécurité, le numérique, la finance, l’industrie et l’entreprise, Accenture Song, les chaînes d’approvisionnement et l’ingénierie, ainsi que les talents, avec des capacités avancées en IA et data, en processus d’entreprise et d’industrie, et en technologie. Nous accompagnons environ 9 000 clients et avons généré un chiffre d'affaires d'environ 70 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal 2025. Site internet: www.accenture.fr

À propos de la NCIA

L’Agence d’information et de communication de l’OTAN (NCIA) est le pôle technologique et cyber de l’OTAN qui fournit, gère et protège les capacités numériques permettant à l’Alliance de communiquer, planifier, décider et agir de manière sécurisée et rapide. La NCIA rassemble plus de 3 800 experts civils et militaires répartis sur 30 sites en Europe et en Amérique du Nord et fournit l’infrastructure numérique qui relie les dirigeants politiques de l’OTAN, son commandement stratégique et les forces alliées. L’Agence travaille avec l’industrie pour accélérer l’adoption des technologies avancées et émergentes. https://www.ncia.nato.int/

À propos de Leonardo

Leonardo est un groupe industriel international qui développe des capacités technologiques multi-domaines au service de la sécurité mondiale. Acteur majeur des grands programmes stratégiques dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de la sécurité, le groupe emploie plus de 62 000 personnes dans le monde et opère dans les domaines de l’électronique, des hélicoptères, des avions, du cyber et de sécurité ainsi que de l’espace. L’entreprise dispose d’une forte présence industrielle en Italie, au Royaume-Uni, en Pologne et aux États-Unis, et est présente dans 150 pays à travers ses filiales, coentreprises et participations. Leonardo est un partenaire technologique et industriel de référence auprès des gouvernements, administrations de la défense, institutions et entreprises. Cotée à la Bourse de Milan (LDO), Leonardo a enregistré en 2025 23,8 milliards d’euros de nouvelles commandes, un carnet de commandes de 46,6 milliards d’euros et un chiffre d’affaires consolidé de 19,5 milliards d’euros. Intégrée à l’indice MIB ESG, l’entreprise figure également dans les Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) depuis 2010. Site internet : leonardo.com