Fastly une fuerzas con DIMPACT para una colaboración en sostenibilidad digital

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fastly, Inc. (NASDAQ: FSLY), una plataforma de computación de perímetro de la nube líder a nivel mundial, anunció hoy que se convirtió en participante de DIMPACT, la coalición de organizaciones de vanguardia que trabajan para reunir a los agentes de cambio de la industria y a los formuladores de políticas en torno a soluciones con base científica y significativas que reducen los impactos ambientales de la distribución de productos multimedia digitales.

Como el primer proveedor de computación de perímetro de la nube en incorporarse a la coalición, Fastly aporta conocimientos críticos sobre infraestructura y redes de datos de perímetro del mundo real, junto con un enfoque transparente del cálculo y la declaración de emisiones para ayudar a que las principales empresas de medios de comunicación, streaming y editoriales comprendan y optimicen sus huellas de carbono digitales.

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