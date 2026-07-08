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Fastly une fuerzas con DIMPACT para una colaboración en sostenibilidad digital

Fastly aporta conocimientos líderes en computación en el perímetro de la nube para ayudar a que los miembros de DIMPACT comprendan y optimicen sus huellas de carbono digitales

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fastly, Inc. (NASDAQ: FSLY), una plataforma de computación de perímetro de la nube líder a nivel mundial, anunció hoy que se convirtió en participante de DIMPACT, la coalición de organizaciones de vanguardia que trabajan para reunir a los agentes de cambio de la industria y a los formuladores de políticas en torno a soluciones con base científica y significativas que reducen los impactos ambientales de la distribución de productos multimedia digitales.

Como el primer proveedor de computación de perímetro de la nube en incorporarse a la coalición, Fastly aporta conocimientos críticos sobre infraestructura y redes de datos de perímetro del mundo real, junto con un enfoque transparente del cálculo y la declaración de emisiones para ayudar a que las principales empresas de medios de comunicación, streaming y editoriales comprendan y optimicen sus huellas de carbono digitales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contacto para medios de comunicación de Fastly
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elawrence@slrconsulting.com

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