Fastly une fuerzas con DIMPACT para una colaboración en sostenibilidad digital
Fastly une fuerzas con DIMPACT para una colaboración en sostenibilidad digital
Fastly aporta conocimientos líderes en computación en el perímetro de la nube para ayudar a que los miembros de DIMPACT comprendan y optimicen sus huellas de carbono digitales
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fastly, Inc. (NASDAQ: FSLY), una plataforma de computación de perímetro de la nube líder a nivel mundial, anunció hoy que se convirtió en participante de DIMPACT, la coalición de organizaciones de vanguardia que trabajan para reunir a los agentes de cambio de la industria y a los formuladores de políticas en torno a soluciones con base científica y significativas que reducen los impactos ambientales de la distribución de productos multimedia digitales.
Como el primer proveedor de computación de perímetro de la nube en incorporarse a la coalición, Fastly aporta conocimientos críticos sobre infraestructura y redes de datos de perímetro del mundo real, junto con un enfoque transparente del cálculo y la declaración de emisiones para ayudar a que las principales empresas de medios de comunicación, streaming y editoriales comprendan y optimicen sus huellas de carbono digitales.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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