Cloudflare anuncia un proyecto piloto de investigación con OpenAI

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad en la nube, anunció hoy el lanzamiento, junto con OpenAI, de un proyecto piloto de investigación sin precedentes para explorar cómo la información obtenida de los sitios web participantes de la red global de Cloudflare permite que los motores de búsqueda basados en IA descubran e indexen contenido relevante de la web abierta de manera más eficaz. El proyecto piloto se centra específicamente en mejorar la precisión y la actualidad de las respuestas. Dado que se aprovecha la información en tiempo real de la red de Cloudflare (como la actualidad del contenido, la calidad del tráfico y los cambios reales en las páginas), el proyecto busca optimizar la indexación y el rastreo de la web por parte de los sistemas de IA.

“Al compartir las sofisticadas señales de nuestra red, podemos encontrar una mejor forma de hacer que la búsqueda con IA sea más eficiente y así permitir que las personas obtengan respuestas de calidad con mayor rapidez”, afirmó Matthew Prince, cofundador y director ejecutivo de Cloudflare.

La red global de Cloudflare, detrás de la cual se encuentra más del 20 % de la web, aporta una perspectiva única sobre cómo cambia el contenido y cómo se comporta el tráfico en tiempo real. OpenAI aporta modelos de vanguardia, un sistema de búsqueda y respuesta a gran escala y consultas reales de usuarios para poner a prueba el proyecto. Juntas, ambas empresas analizarán cómo el rastreo y la indexación basados en señales pueden mejorar la precisión y la actualidad de las respuestas.

“Contar con información actualizada es fundamental para ofrecer respuestas precisas a las personas que utilizan ChatGPT”, señaló Nick Ryder, vicepresidente de Investigación de OpenAI. “Este proyecto piloto con Cloudflare nos permitirá explorar si la información a nivel de red puede ayudarnos a descubrir contenido de manera más eficiente”.

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la compañía líder en conectividad cloud. Permite a las organizaciones hacer que sus empleados, aplicaciones y redes sean más rápidos y seguros en cualquier lugar, al tiempo que reduce la complejidad y los costes. La nube de conectividad de Cloudflare ofrece la plataforma unificada más completa de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, proporcionando a cualquier organización el control necesario para trabajar, desarrollar e impulsar su negocio.

Gracias a una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea por sus clientes. Cuenta con la confianza de millones de organizaciones, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin ánimo de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Más información sobre la nube de conectividad de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Descubra las últimas tendencias y novedades sobre Internet en radar.cloudflare.com.

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada, las cuales implican riesgos e incertidumbres significativos. En algunos casos, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse porque contienen términos como “puede”, “será”, “debería”, “espera”, “explora”, “planea”, “anticipa”, “podría”, “pretende”, “aspira”, “proyecta”, “contempla”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial” o “continuará”, así como sus formas negativas u otras expresiones similares relacionadas con las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. No obstante, no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos identificativos. Las declaraciones prospectivas expresas o implícitas incluidas en este comunicado comprenden, entre otras, afirmaciones sobre las capacidades y la eficacia de la red global de Cloudflare y de su información de red en tiempo real, así como de otros productos y tecnologías de Cloudflare; los beneficios que el uso de la red global de Cloudflare, de su información de red en tiempo real y de sus demás productos y tecnologías puede aportar a los clientes de Cloudflare; la colaboración entre Cloudflare y OpenAI y los posibles beneficios resultantes para los clientes de Cloudflare; la posibilidad de que Cloudflare atraiga nuevos clientes y amplíe las ventas a los clientes actuales gracias a su colaboración con OpenAI; el desarrollo tecnológico, las operaciones futuras, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare; y las declaraciones realizadas por el director ejecutivo de Cloudflare y otras personas. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos, entre otros, los riesgos descritos en las presentaciones realizadas por Cloudflare ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), incluido el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentado el 8 de mayo de 2026, así como otras presentaciones que Cloudflare pueda realizar periódicamente ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a los acontecimientos a partir de la fecha en que se realizan las declaraciones. Cloudflare no asume ninguna responsabilidad de actualizar ninguna declaración de futuro realizada en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar nueva información o la posibilidad de que se produzcan eventos imprevistos, excepto si así lo exige la ley. Es posible que Cloudflare no logre realmente los planes, intenciones o expectativas revelados en las declaraciones prospectivas de Cloudflare, y usted no debería depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de Cloudflare.

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