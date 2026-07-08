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STEMCELL Technologies e CCRM collaborano per ampliare l'accesso a linee iPSC conformi alle norme GMP e RUO per lo sviluppo della terapia cellulare

La collaborazione abbina le linee iPSC prodotte secondo le GMP con gli equivalenti RUO, dando agli sviluppatori materiali di partenza ben caratterizzati e idonei alla donazione, dalle fasi iniziali della ricerca fino allo sviluppo clinico. A supporto dei dati di comparabilità per le linee RUO e GMP che verranno presentati al Convegno annuale 2026 del ISSCR di Montréal, Canada.

original Partnership pairs GMP-manufactured iPSC lines with matched RUO equivalents, giving developers well-characterized, donor-eligible starting materials from early research through clinical development. Supporting comparability data for the RUO and GMP lines to be presented at the 2026 ISSCR Annual Meeting in Montréal, Canada.

Partnership pairs GMP-manufactured iPSC lines with matched RUO equivalents, giving developers well-characterized, donor-eligible starting materials from early research through clinical development. Supporting comparability data for the RUO and GMP lines to be presented at the 2026 ISSCR Annual Meeting in Montréal, Canada.

VANCOUVER, British Columbia e TORONTO--(BUSINESS WIRE)--STEMCELL Technologies e il Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) oggi ha annunciato una collaborazione per ampliare l'accesso a materiali di partenza di alta qualità derivati da cellule staminali pluripotenti indotte umane (iPSC), offrendo agli sviluppatori di terapie cellulari di tutto il mondo un percorso più rapido e meno rischioso dalla ricerca alla clinica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media
Kim Nelson
Direttore, Comunicazioni e Responsabilità sociale aziendale, STEMCELL Technologies
public.relations@stemcell.com

Stacey Johnson
Vicepresidente, Comunicazioni e Marketing, CCRM e OmniaBio Inc.
stacey.johnson@ccrm.ca

Industry:

STEMCELL Technologies

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EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

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