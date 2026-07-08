STEMCELL Technologies e CCRM collaborano per ampliare l'accesso a linee iPSC conformi alle norme GMP e RUO per lo sviluppo della terapia cellulare

VANCOUVER, British Columbia e TORONTO--(BUSINESS WIRE)--STEMCELL Technologies e il Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) oggi ha annunciato una collaborazione per ampliare l'accesso a materiali di partenza di alta qualità derivati da cellule staminali pluripotenti indotte umane (iPSC), offrendo agli sviluppatori di terapie cellulari di tutto il mondo un percorso più rapido e meno rischioso dalla ricerca alla clinica.

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