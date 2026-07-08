Orano remporte un contrat d’exploitation de deux installations clés du site du CEA Marcoule

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le groupe Orano a signé avec le CEA un contrat pluriannuel d’un montant d’environ 100 millions d’euros portant sur l’exploitation des ateliers de Conditionnement des Déchets Solides (CDS) et de Décontamination des Matériels (ADM), situés sur le site de Marcoule (Gard).

Ce contrat constitue le plus important marché d’opérateur industriel d’installations nucléaires remporté par Orano en France. Il couvre l’ensemble des activités nécessaires à l’exploitation des deux ateliers pour une durée maximale de dix ans, dont cinq années fermes. Son entrée en vigueur est prévue pour la fin de l’année 2026 et mobilisera en moyenne 80 collaborateurs.

Dans le cadre de cet accord, Orano assurera le pilotage des activités en qualité d’opérateur industriel d’installations nucléaires, ainsi que la gestion des déchets associés. Avec ce nouveau contrat, le groupe consolide sa position d’acteur de référence dans les services d’exploitation, de maintenance et de gestion des déchets au service des sites nucléaires français.

L’atelier CDS est chargé du conditionnement des déchets solides issus des activités nucléaires, tandis que l’ADM réalise des opérations de décontamination et de maintenance d’équipements et de matériels. Ces deux installations jouent un rôle clé dans la gestion des déchets et le cycle du combustible nucléaire. Le CDS constitue notamment le débouché opérationnel des déchets de faible et moyenne activité du CEA vers le Centre de stockage de l’Aube, exploité par l’ANDRA.

Les prestations seront réalisées par les équipes des activités Démantèlement et Services d’Orano, en partenariat avec INEO Nucléaire et CIMAT. Leur mobilisation permettra de garantir les plus hauts niveaux de sûreté, de sécurité, de performance industrielle et de protection de l’environnement pendant toute la durée du contrat.

Stéphanie Laurier, directrice des activités Démantèlement et Services d’Orano, a déclaré : « L’attribution de ce contrat par le CEA constitue une reconnaissance de l’expertise développée par nos équipes au service des exploitants nucléaires. Nous sommes fiers d’accompagner le CEA depuis 2015 dans l’exploitation de deux ateliers essentiels au fonctionnement du site de Marcoule. Grâce à l’engagement de nos collaborateurs, professionnels du nucléaire, nous mettrons tout en œuvre pour assurer la réussite de cette mission sur le long terme et contribuer à la performance durable de ces installations stratégiques. »

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 18 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.