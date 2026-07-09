LUMI AI Factory entscheidet sich für IQM zur Einführung eines fortschrittlichen Quantencomputers und zur Beschleunigung der Entwicklung im Bereich Hybrid-HPC und KI

ESPOO, Finnland--(BUSINESS WIRE)--Die LUMI AI Factory unter der Leitung des CSC – IT Center for Science hat IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) mit der Lieferung des IQM Halocene H4 beauftragt, eines fortschrittlichen Quantencomputers, der die Leistungsfähigkeit in den Bereichen hybrides Hochleistungsrechnen, künstliche Intelligenz und Quantencomputing steigern soll.

Der IQM Halocene H4 ist der erste und fortschrittlichste supraleitende Vor-Ort-Quantencomputer seiner Art, der Quantenfehlerkorrektur mit NISQ-Qubits kombiniert. Das System wird im Jahr 2027 ausgeliefert, gefolgt von einer Reihe von Upgrades, die phasenweise mit einer steigenden Anzahl logischer Qubits bereitgestellt werden.

Mit dem IQM Halocene H4 und den aktualisierten Systemen werden die Nutzer des LUMI-Konsortiums erstmals in der Lage sein, Konzepte zur Quantenfehlerkorrektur (Quantum Error Correction, QEC) auf einem weltweit führenden System zu entwickeln und umzusetzen.

Das System wird für gemeinsame F&E-Projekte im Bereich der fehlertoleranten Quanteninformatik und für Fortschritte im Bereich des hybriden Rechnens eingesetzt werden. Dadurch werden neue Erfindungen auf dem wichtigen Weg zur fehlertoleranten Quanteninformatik gefördert und neue Vermarktungsmöglichkeiten erschlossen.

Dieser zukunftweisende Entwicklungsweg stellt sicher, dass europäische Nutzer schon heute experimentieren können, während sie sich auf die vollständig skalierbaren Quantenplattformen von morgen vorbereiten. Das System wird den europäischen Endnutzern außerdem die für Forschung und Innovation sowie für den Aufbau von nationalem Fachwissen und Know-how erforderlichen leistungsstarken Quantencomputing-Ressourcen zur Verfügung stellen.

„CSC und die LUMI AI Factory sind genau die Art von Partnern, die definieren, wie Quantencomputing in der Produktionsumgebung in der Praxis aussieht — eine HPC-Infrastruktur von Weltklasse, ein starkes Engagement für exzellente Forschung und die Ambition, eine Vorreiterrolle einzunehmen, anstatt nur zu folgen“, so Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers. „Den IQM Halocene an das CSC zu liefern bedeutet, dass Europas leistungsstärkster Quantencomputer künftig das Herzstück einer der weltweit führenden Forschungsrechnerumgebungen bilden wird. Dies ist ein Meilenstein für IQM, das CSC, für Finnland und für das europäische Quanten-Ökosystem.“

Das System namens LUMI-IQ wird in die LUMI AI Factory beim CSC – IT Center for Science integriert, Finnlands nationalem Kompetenzzentrum für Informationstechnologie und Heimat des LUMI-Supercomputers, eines der leistungsstärksten Supercomputer der Welt.

Diese Integration von Quantentechnologien mit KI und High-Performance-Computing eröffnet Möglichkeiten für Durchbrüche, die mit klassischer Datenverarbeitung allein unmöglich wären. LUMI-IQ wird sowohl Hardware- als auch Softwarelösungen umfassen und Anwendungen für Forschung, Entwicklung und Lehre bieten.

„LUMI-IQ wird als Teil der LUMI AI Factory weltweit führende Technologien aus den Bereichen KI, Daten, High-Performance-Computing und Quantenbeschleunigung in einer leistungsstarken hybriden Umgebung vereinen. Durch die Verbindung von Quantenkonzepten und -algorithmen mit intelligenten Softwaretools und Anwendungen aus der Praxis werden sich neue Möglichkeiten für wissenschaftliche Entdeckungen sowie für Forschung, Entwicklung und Innovation (Research, Development and Innovation, RDI) eröffnen – von den Bereichen Werkstoffe und Gesundheit bis hin zu Energie und Grundlagenforschung. Außerdem wird es Europa helfen, das Wissen, die Kompetenzen und die Fähigkeiten aufzubauen, die für die nächste Ära der Innovation erforderlich sind, einschließlich des Weges hin zum fehlertoleranten Quantencomputing“, so Kimmo Koski, Managing Director des CSC – IT Center for Science.

„Schon das erste System, das im Jahr 2027 ausgeliefert wird, wird mit einer hochmodernen Quantenverarbeitungseinheit (Quantum Processing Unit, QPU) mit 150 Qubits ausgestattet sein. Doch das ist erst der Anfang. Im Laufe der Jahre wird sich LUMI-IQ durch eine Reihe von Upgrades, durch die sowohl die Anzahl der Qubits als auch die Leistung gesteigert werden, zu einem fehlertoleranten Quantencomputer entwickeln und die LUMI AI Factory zu einer weltweit führenden europäischen Hybridplattform machen, die KI und Quantencomputing vereint“, so Mikael Johansson, Manager für Quantentechnologien am CSC – IT Center for Science.

Der LUMI-IQ-Quantencomputer wird vom EuroHPC Joint Undertaking sowie von Finnland, Tschechien, Norwegen und Polen gemeinsam finanziert.

Wie im Prospekt von IQM am 1. Juli 2026 dargelegt, beläuft sich der Gesamtwert des Vertrags in etwa auf den Gesamtumsatz von IQM für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr.

Diese Ankündigung folgt auf die wegweisende Doppelnotierung von IQM an der Nasdaq in den Vereinigten Staaten und an der Börse von Helsinki in Finnland, wodurch das Unternehmen zum ersten börsennotierten europäischen Quantencomputing-Unternehmen wurde.

IQM hat weltweit 23 Quantensysteme verkauft — mehr als jeder andere Hersteller von Quantenhardware —, und die Systeme des Unternehmens sind in vier der weltweit führenden Supercomputing-Zentren integriert.

Über das CSC – IT Center for Science

Das CSC ist ein finnisches Kompetenzzentrum für IKT, das weltweit führende Dienstleistungen für Forschung, Bildung, Kultur, öffentliche Verwaltung und Unternehmen bereitstellt, um zu deren Erfolg beizutragen und einen Mehrwert für die Gesellschaft insgesamt zu schaffen. www.csc.fi

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Das On-Premises-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht den Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur. IQM wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Finnland und unterhält wichtige Niederlassungen in München. Das Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

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