LUMI AI工廠選擇IQM部署先進量子電腦，加快混合HPC與AI開發

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由芬蘭CSC-IT科學中心(CSC – IT Center for Science)主導的LUMI AI工廠已選擇IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX)為其交付IQM Halocene H4先進量子電腦，旨在加快混合高效能運算、人工智慧和量子運算能力的發展。

IQM Halocene H4是同類首款也是最先進的本地部署超導量子電腦，結合了量子錯誤更正技術與NISQ量子位元。該系統將於2027年交付，隨後將分多個階段進行一系列升級，並不斷增加邏輯量子位元的數量。

IQM Halocene H4及升級後的系統將使LUMI聯盟的使用者首次能夠在全球頂尖系統上開發並實施量子錯誤更正(QEC)概念。

該系統將用於容錯量子運算和混合運算進步方面的共同研發工作。這將支援在通往容錯量子運算的關鍵路徑上取得的新發明，並創造新的商業化機會。

這一具有前瞻性的發展路徑確保歐洲使用者今天就可以進行實驗，同時為明天全面可擴充的量子平台做好準備。該系統還將為歐洲終端使用者提供研究和創新所需的高效能量子運算資源，以及建立國家級知識和專業能力所需的資源。

IQM Quantum Computers執行長兼共同創辦人Jan Goetz表示：「CSC和LUMI AI工廠正是那種定義生產級量子運算實際面貌的合作夥伴——擁有世界一流的HPC基礎設施、對卓越研究的堅定承諾，以及引領而非追隨的雄心壯志。將IQM Halocene交付給CSC，表示歐洲最強大的量子電腦將坐落於全球頂尖研究運算環境的核心。這不僅是IQM、CSC和芬蘭的里程碑，也是整個歐洲量子生態系統的重要里程碑。」

該系統命名為LUMI-IQ，將整合至芬蘭CSC-IT科學中心的LUMI AI工廠。CSC是芬蘭的國家資訊技術專業中心，擁有全球最強大的超級電腦之一——LUMI超級電腦。

將量子技術與AI和高效能運算相結合，為僅靠傳統運算無法實現的突破性成果打開了大門。LUMI-IQ將包含軟硬體解決方案，全方位提供涵蓋研究、開發和教育的能力。

CSC-IT科學中心董事總經理Kimmo Koski表示：「LUMI-IQ將把全球首屈一指的AI、資料、高效能運算和量子加速技術匯聚在一個強大的混合環境中，此為LUMI AI工廠的一部分。透過將量子概念和演算法與智慧軟體工具及實際應用相結合，它將為從材料和健康到能源和基礎科學的科學發現與研發創新開闢新的可能性。同時，它將協助歐洲建立下一個創新時代所需的知識、技能和能力，包括邁向容錯量子運算的道路。」

CSC-IT科學中心量子技術經理Mikael Johansson介紹道：「2027年交付的第一個系統將配備最先進的150量子位元量子處理單元(QPU)。而這僅僅只是個開始。在未來幾年內，LUMI-IQ將透過一系列升級提升量子位元數量和效能，逐步演變為容錯量子電腦，使LUMI AI工廠成為結合AI和量子運算的全球首屈一指的歐洲混合平台。」

LUMI-IQ量子電腦將由歐洲高效能運算聯合執行機構(EuroHPC Joint Undertaking)、芬蘭、捷克、挪威和波蘭共同資助。

正如IQM在2026年7月1日的招股說明書中所透露的，該合約總價值約等於IQM截至2025年12月31日會計年度的總營收。

此項宣布緊隨IQM在美國那斯達克和芬蘭赫爾辛基證券交易所具有里程碑意義的雙重上市之後，使其成為第一家公開上市的歐洲量子運算公司。

IQM在全球已售出23套量子系統，銷售量超過任何其他量子硬體製造商，其系統已整合到全球四個頂尖超級電腦中心中。

關於CSC-IT科學中心

CSC是芬蘭的資通訊科技專業中心，為科研、教育、文化、公共行政和企業提供世界一流的服務，協助其蓬勃發展並造福整個社會。www.csc.fi

關於 IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers（納斯達克股票代碼：IQMX）是全球超導量子電腦的領導者，為全球企業、研究機構、大學、高效能運算（HPC）中心及國家實驗室提供全棧量子系統與雲端平台存取服務。IQM的本地部署模式賦予客戶對其量子基礎設施的直接所有權與控制權。IQM成立於2018年，總部位於芬蘭，並在慕尼黑設有主要營運點，目前擁有400多名員工，業務遍及歐洲、亞洲和北美。IQM是首家在納斯達克證券交易所上市的歐洲量子技術公司。

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