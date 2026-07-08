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STEMCELL Technologies y CCRM se asocian para ampliar el acceso a líneas de células iPSC compatibles, tanto de GMP como de RUO, para el desarrollo de terapias celulares

Esta colaboración combina líneas de células iPSC fabricadas según las normas GMP con sus equivalentes RUO correspondientes, lo que proporciona a los investigadores materiales de partida bien caracterizados y aptos para donantes, desde las primeras fases de la investigación hasta el desarrollo clínico. Los datos que respaldan la comparabilidad entre las líneas RUO y GMP se presentarán en la 2026 ISSCR Annual Meeting, que se celebrará en Montreal (Canadá).

original Partnership pairs GMP-manufactured iPSC lines with matched RUO equivalents, giving developers well-characterized, donor-eligible starting materials from early research through clinical development. Supporting comparability data for the RUO and GMP lines to be presented at the 2026 ISSCR Annual Meeting in Montréal, Canada.

Partnership pairs GMP-manufactured iPSC lines with matched RUO equivalents, giving developers well-characterized, donor-eligible starting materials from early research through clinical development. Supporting comparability data for the RUO and GMP lines to be presented at the 2026 ISSCR Annual Meeting in Montréal, Canada.

VANCOUVER, Columbia Británica y TORONTO--(BUSINESS WIRE)--STEMCELL Technologies y el Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) han anunciado hoy una alianza para ampliar el acceso a materiales de partida de alta calidad a base de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) humanas, lo que ofrecerá a los desarrolladores de terapias celulares de todo el mundo una vía más rápida y con menos riesgos desde la investigación hasta la aplicación clínica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contactos para los medios de comunicación
Kim Nelson
Directora de Comunicación y Responsabilidad social corporativa de STEMCELL Technologies
public.relations@stemcell.com

Stacey Johnson
Vicepresidente de Comunicación y Marketing de CCRM y OmniaBio Inc.
stacey.johnson@ccrm.ca

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STEMCELL Technologies

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