STEMCELL Technologies y CCRM se asocian para ampliar el acceso a líneas de células iPSC compatibles, tanto de GMP como de RUO, para el desarrollo de terapias celulares

VANCOUVER, Columbia Británica y TORONTO--(BUSINESS WIRE)--STEMCELL Technologies y el Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) han anunciado hoy una alianza para ampliar el acceso a materiales de partida de alta calidad a base de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) humanas, lo que ofrecerá a los desarrolladores de terapias celulares de todo el mundo una vía más rápida y con menos riesgos desde la investigación hasta la aplicación clínica.

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