LUMI AI Factory kiest voor IQM voor implementatie van geavanceerde quantumcomputer, ter versnelling van hybride HPC- en AI-ontwikkeling
LUMI AI Factory kiest voor IQM voor implementatie van geavanceerde quantumcomputer, ter versnelling van hybride HPC- en AI-ontwikkeling
- De Halocene H4-quantumcomputer, genaamd LUMI-IQ, wordt in 2027 geleverd en geïnstalleerd
- Het systeem wordt gehuisvest bij CSC – IT Center for Science in Finland en opgenomen in de LUMI AI Factory
- Het systeem biedt onderzoekers, innovators uit de sector en ontwikkelaars in heel Europa een uniek, geavanceerd experimenteel platform waar quantumcomputing en kunstmatige intelligentie samenkomen
ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--De LUMI AI Factory, onder leiding van CSC – IT Center for Science, heeft IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) geselecteerd voor de levering van de IQM Halocene H4. Dit is een geavanceerde quantumcomputer die bedoeld is om de capaciteiten op het gebied van hybride high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie en quantumcomputing te versnellen.
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