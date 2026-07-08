LUMI AI Factory kiest voor IQM voor implementatie van geavanceerde quantumcomputer, ter versnelling van hybride HPC- en AI-ontwikkeling

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--De LUMI AI Factory, onder leiding van CSC – IT Center for Science, heeft IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) geselecteerd voor de levering van de IQM Halocene H4. Dit is een geavanceerde quantumcomputer die bedoeld is om de capaciteiten op het gebied van hybride high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie en quantumcomputing te versnellen.

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