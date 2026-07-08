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LUMI AI Factory kiest voor IQM voor implementatie van geavanceerde quantumcomputer, ter versnelling van hybride HPC- en AI-ontwikkeling

  • De Halocene H4-quantumcomputer, genaamd LUMI-IQ, wordt in 2027 geleverd en geïnstalleerd
  • Het systeem wordt gehuisvest bij CSC – IT Center for Science in Finland en opgenomen in de LUMI AI Factory
  • Het systeem biedt onderzoekers, innovators uit de sector en ontwikkelaars in heel Europa een uniek, geavanceerd experimenteel platform waar quantumcomputing en kunstmatige intelligentie samenkomen
original LUMI AI Factory selects IQM to deploy advanced quantum computer, accelerating hybrid HPC and AI development

LUMI AI Factory selects IQM to deploy advanced quantum computer, accelerating hybrid HPC and AI development

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--De LUMI AI Factory, onder leiding van CSC – IT Center for Science, heeft IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) geselecteerd voor de levering van de IQM Halocene H4. Dit is een geavanceerde quantumcomputer die bedoeld is om de capaciteiten op het gebied van hybride high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie en quantumcomputing te versnellen.

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Industry:

IQM Quantum Computers

NASDAQ:IQMX
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Contacts

Mediacontact met IQM:
E-mail: press@iqm.tech
M: +49 151 1843 4887

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