La LUMI AI Factory choisit IQM pour déployer un ordinateur quantique de pointe et accélérer le développement du HPC hybride et de l'IA

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--La LUMI AI Factory, dirigée par le CSC – IT Center for Science, a sélectionné IQM Quantum Computers (Nasdaq : IQMX) pour fournir l'IQM Halocene H4, un ordinateur quantique de pointe visant à accélérer le calcul hybride haute performance, l'intelligence artificielle et les capacités de calcul quantique.

L'IQM Halocene H4 est le premier et plus puissant ordinateur quantique supraconducteur sur site de son genre, combinant la correction d'erreur quantique avec des qubits NISQ. Le système sera livré en 2027, puis recevra une série de mises à niveau déployées en plusieurs phases avec un nombre croissant de qubits logiques.

L'IQM Halocene H4 et les systèmes mis à niveau permettront aux utilisateurs du consortium LUMI, pour la première fois, de développer et de mettre en œuvre des concepts de correction d'erreur quantique (QEC) sur un système de pointe.

Le système sera utilisé dans le cadre d'efforts conjoints de R&D en faveur de l'informatique quantique tolérante aux pannes et des progrès de l'informatique hybride. Cette approche soutiendra de nouvelles inventions essentielles pour se rapprocher de l'informatique quantique tolérante aux pannes et créera de nouvelles opportunités de commercialisation.

Cette approche développementale avant-gardiste garantit que les utilisateurs européens peuvent expérimenter dès aujourd'hui tout en se préparant aux plateformes quantiques entièrement évolutives de demain. Le système fournira également aux utilisateurs finaux européens les ressources informatiques quantiques à haute performance nécessaires à la recherche et à l’innovation, ainsi qu’au développement de l’expertise et du savoir-faire nationaux.

« Le CSC et la LUMI AI Factory sont exactement le genre de partenaires qui définissent à quoi ressemble l’informatique quantique de production dans la pratique : une infrastructure HPC de classe mondiale, un engagement indéfectible en faveur de l’excellence en recherche et l’ambition de diriger plutôt que de suivre », déclare Jan Goetz, CEO et cofondateur d’IQM Quantum Computers. « La livraison de l'IQM Halocene au CSC signifie que l’ordinateur quantique le plus puissant d’Europe sera au cœur de l’un des principaux environnements informatiques de recherche au monde. Il s’agit d’un jalon majeur pour IQM, le CSC, la Finlande et l’écosystème quantique européen. »

Baptisé LUMI-IQ, le système sera intégré à la LUMI AI Factory du CSC – IT Center for Science, le centre national d’expertise finlandais en technologies de l’information, qui abrite le supercalculateur LUMI, l’un des plus puissants au monde.

Cette intégration des technologies quantiques avec l'IA et le calcul haute performance ouvre la porte à des avancées que l'informatique classique seule ne peut pas réaliser. LUMI-IQ comprendra des solutions matérielles et logicielles, offrant des capacités de recherche, de développement et d'éducation.

« Dans le cadre de la LUMI AI Factory, LUMI-IQ regroupera une IA, des données, une capacité HPC et une accélération quantique de premier plan dans un environnement hybride puissant. En connectant des concepts et des algorithmes quantiques à des outils logiciels intelligents et à des applications réelles, il générera de nouvelles opportunités de découverte scientifique et de RDI, depuis les matériaux jusqu'à la santé, en passant par l'énergie et les sciences fondamentales. Dans le même temps, il aidera l’Europe à développer les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour la prochaine ère d’innovation, y compris l’informatique quantique tolérante aux pannes », déclare Kimmo Koski, directeur général du CSC – IT Center for Science.

« Déjà, le premier système livré en 2027 sera doté d'une unité de traitement quantique de 150 qubits. Mais ce n'est que le début. Au cours des prochaines années, LUMI-IQ deviendra un ordinateur quantique tolérant aux pannes grâce à une série de mises à niveau qui augmenteront à la fois le nombre de qubits et les performances, faisant de la LUMI AI Factory une plateforme hybride européenne de premier plan combinant l’IA et l’informatique quantique », explique Mikael Johansson, responsable des technologies quantiques au CSC – IT Center for Science.

L’ordinateur quantique LUMI-IQ sera cofinancé par l’entreprise commune EuroHPC, la Finlande, la République tchèque, la Norvège et la Pologne.

Comme indiqué dans le prospectus d'IQM au 1er juillet 2026, la valeur totale du contrat est approximativement égale au chiffre d'affaires total d'IQM pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette annonce fait suite à la double cotation historique d'IQM au Nasdaq aux États-Unis et à la Bourse d'Helsinki en Finlande, ce qui en fait la première société européenne d'informatique quantique à être cotée en bourse.

IQM a vendu 23 systèmes quantiques dans le monde, plus que tout autre fabricant de matériel quantique, ses systèmes étant intégrés dans quatre des principaux centres de supercalcul au monde.

À propos du CSC – IT Center for Science

Le CSC est un centre finlandais d'expertise en TIC qui fournit des services de classe mondiale pour la recherche, l'éducation, la culture, l'administration publique et les entreprises, afin de les aider à prospérer et de faire avancer la société dans son ensemble. www.csc.fi

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq : IQMX) est un chef de file mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs. L’entreprise fournit des systèmes quantiques full-stack ainsi qu’un accès à une plateforme cloud aux entreprises, aux instituts de recherche, aux universités, aux centres de calcul haute performance et aux laboratoires nationaux du monde entier. Le modèle de déploiement sur site d’IQM permet aux clients de devenir propriétaires de leur infrastructure quantique et d’en assurer le contrôle direct. Créée en 2018, basée en Finlande et disposant de capacités majeures à Munich, IQM emploie plus de 400 personnes et opère en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. IQM est la première entreprise européenne d’informatique quantique cotée sur le Nasdaq Stock Market.

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