LUMI AI工厂选择IQM部署先进量子计算机，加速混合HPC与AI开发

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 由芬兰CSC-IT科学中心(CSC – IT Center for Science)主导的LUMI AI工厂已选择IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX)为其交付IQM Halocene H4先进量子计算机，旨在加速混合高性能计算、人工智能和量子计算能力的发展。

IQM Halocene H4是同类首款也是最先进的本地部署超导量子计算机，结合了量子纠错技术与NISQ量子比特。该系统将于2027年交付，随后将分多个阶段进行一系列升级，并不断增加逻辑量子比特的数量。

IQM Halocene H4及升级后的系统将使LUMI联盟的用户首次能够在全球领先的系统上开发并实施量子纠错(QEC)概念。

该系统将用于容错量子计算和混合计算进步方面的联合研发工作。这将支持在通往容错量子计算的关键路径上取得的新发明，并创造新的商业化机遇。

这一具有前瞻性的发展路径确保了欧洲用户今天就可以进行实验，同时为明天全面可扩展的量子平台做好准备。该系统还将为欧洲终端用户提供研究和创新所需的高性能量子计算资源，以及建立国家级知识和专业能力所需的资源。

IQM Quantum Computers首席执行官兼联合创始人Jan Goetz表示：“CSC和LUMI AI工厂正是那种定义了生产级量子计算实际面貌的合作伙伴——拥有世界一流的HPC基础设施、对卓越研究的坚定承诺，以及引领而非追随的雄心壮志。将IQM Halocene交付给CSC，意味着欧洲最强大的量子计算机将坐落于全球领先的研究计算环境的核心。这不仅是IQM、CSC和芬兰的里程碑，也是整个欧洲量子生态系统的重要里程碑。”

该系统命名为LUMI-IQ，将集成至芬兰CSC-IT科学中心的LUMI AI工厂。CSC是芬兰的国家信息技术专业中心，运营着全球最强大的超级计算机之一——LUMI超级计算机。

将量子技术与AI和高性能计算相结合，为仅靠传统计算无法实现的突破性成果打开了大门。LUMI-IQ将包含软硬件解决方案，全方位提供涵盖研究、开发和教育的能力。

CSC-IT科学中心董事总经理Kimmo Koski表示：“作为LUMI AI工厂的一部分，LUMI-IQ将把全球领先的AI、数据、高性能计算和量子加速技术汇聚在一个强大的混合环境中。通过将量子概念和算法与智能软件工具及实际应用相结合，它将为从材料和健康到能源和基础科学的科学发现与研发创新开辟新的可能性。同时，它将帮助欧洲建立下一个创新时代所需的知识、技能和能力，包括迈向容错量子计算的道路。”

CSC-IT科学中心量子技术经理Mikael Johansson介绍道：“2027年交付的首个系统将配备最先进的150量子比特量子处理单元(QPU)。而这仅仅只是个开始。在未来几年内，LUMI-IQ将通过一系列提升量子比特数量和性能的升级，逐步演变为容错量子计算机，使LUMI AI工厂成为结合AI和量子计算的全球领先的欧洲混合平台。”

LUMI-IQ量子计算机将由欧洲高性能计算合作项目(EuroHPC Joint Undertaking)、芬兰、捷克、挪威和波兰共同资助。

正如IQM在2026年7月1日的招股说明书中所披露的，该合同总价值约等于IQM截至2025年12月31日财年的总营收。

此项宣布紧随IQM在美国纳斯达克和芬兰赫尔辛基证券交易所具有里程碑意义的双重上市之后，使其成为首家公开上市的欧洲量子计算公司。

IQM在全球已售出23套量子系统，销量超过任何其他量子硬件制造商，其系统已集成到全球四个领先的超级计算中心中。

关于CSC-IT科学中心

CSC是芬兰的信息和通信技术专业中心，为科研、教育、文化、公共行政和企业提供世界一流的服务，助力其蓬勃发展并造福整个社会。www.csc.fi

IQM Quantum Computers简介

IQM Quantum Computers（纳斯达克股票代码：IQMX）是全球领先的超导量子计算机企业，为全球企业、科研机构、高等院校、高性能计算中心和国家实验室提供全栈量子计算系统及云平台接入服务。IQM 的本地部署模式使客户能够直接拥有并全面掌控其量子计算基础设施。IQM 成立于 2018 年，总部位于芬兰，在德国慕尼黑设有重要运营中心，拥有逾 400 名员工，业务遍及欧洲、亚洲和北美。IQM 是首家在美国纳斯达克证券市场上市的欧洲量子计算企业。

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