STEMCELL Technologies en CCRM gaan samenwerken om de toegang tot op elkaar afgestemde GMP- en RUO-iPSC-lijnen voor de ontwikkeling van celtherapieën te vergroten

VANCOUVER, Brits-Columbia & TORONTO--(BUSINESS WIRE)--STEMCELL Technologies en het Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om de toegang tot hoogwaardig uitgangsmateriaal in de vorm van menselijke geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC’s) te vergroten. Dit geeft ontwikkelaars van celtherapieën wereldwijd een snellere en minder risicovolle oplossing van onderzoek naar de klinische praktijk.

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