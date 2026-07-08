STEMCELL Technologies en CCRM gaan samenwerken om de toegang tot op elkaar afgestemde GMP- en RUO-iPSC-lijnen voor de ontwikkeling van celtherapieën te vergroten
STEMCELL Technologies en CCRM gaan samenwerken om de toegang tot op elkaar afgestemde GMP- en RUO-iPSC-lijnen voor de ontwikkeling van celtherapieën te vergroten
In het kader van dit samenwerkingsverband worden de volgens GMP-normen geproduceerde iPSC-lijnen gekoppeld aan bijbehorende RUO-equivalenten. Dit levert voor ontwikkelaars goed gekarakteriseerd, voor donatie geschikt uitgangsmateriaal op, van de vroege onderzoeksfase tot en met de klinische ontwikkeling. Ondersteunende vergelijkingsgegevens voor de RUO- en GMP-lijnen worden gepresenteerd tijdens de ISSCR-jaarvergadering van 2026 in Montréal, Canada.
Partnership pairs GMP-manufactured iPSC lines with matched RUO equivalents, giving developers well-characterized, donor-eligible starting materials from early research through clinical development. Supporting comparability data for the RUO and GMP lines to be presented at the 2026 ISSCR Annual Meeting in Montréal, Canada.
VANCOUVER, Brits-Columbia & TORONTO--(BUSINESS WIRE)--STEMCELL Technologies en het Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om de toegang tot hoogwaardig uitgangsmateriaal in de vorm van menselijke geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC’s) te vergroten. Dit geeft ontwikkelaars van celtherapieën wereldwijd een snellere en minder risicovolle oplossing van onderzoek naar de klinische praktijk.
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Contacts
Contacten voor de media
Kim Nelson
Directeur Communicatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, STEMCELL Technologies
public.relations@stemcell.com
Stacey Johnson
Vicepresident Communicatie en Marketing bij CCRM en OmniaBio Inc.
stacey.johnson@ccrm.ca