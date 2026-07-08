Flix y Klarna amplían su colaboración para ofrecer a millones de viajeros de Estados Unidos y Europa más formas de pagos

MÚNICH & NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Flix y Klarna, el banco digital internacional y proveedor de pagos flexibles, han anunciado hoy una ampliación de su colaboración que ofrece opciones de pagos más flexibles a millones de viajeros en todas sus plataformas. A partir de hoy, Klarna estará disponible en 21 mercados de Flix, sumando el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Polonia, Suiza, Austria y España, entre otros, a su presencia actual en Estados Unidos y Suecia.

Ahora que Klarna se ha integrado directamente en el proceso de reserva de Flix, los pasajeros disponen de tres nuevas formas de pagos: el pago íntegro en el momento de la reserva, a plazos sin intereses o mediante financiación a más largo plazo para compras de mayor importe.

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