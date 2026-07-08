MSIG Europe sceglie Clearwater Analytics per ammodernare la gestione delle operazioni di investimento

BOISE, Idaho; NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics oggi ha annunciato che MSIG Europe, una società controllata al 100% da MS&AD Insurance Group, ha scelto la piattaforma Clearwater per ammodernare il proprio modello operativo, unificare i dati per l’intero ciclo di vita degli investimenti e soddisfare i requisiti del contesto normativo europeo, tra cui i principi contabili generalmente accettati in Belgio, i principi contabili internazionali (IFRS) e il quadro normativo europeo per le compagnie di assicurazione (Solvency II).

Le società di assicurazione europee si trovano ad affrontare la convergenza dei requisiti normativi sempre più rigorosi, di una crescente allocazione verso i mercati privati e dei limiti operativi di sistemi legacy frammentati.

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