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MSIG Europe sceglie Clearwater Analytics per ammodernare la gestione delle operazioni di investimento

La scelta estende la partnership globale del Gruppo MS&AD con Clearwater, mettendo a disposizione di MSIG Europe una piattaforma unificata per i dati sugli investimenti, la contabilità, la rendicontazione normativa e l’analisi dei dati.

BOISE, Idaho; NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics oggi ha annunciato che MSIG Europe, una società controllata al 100% da MS&AD Insurance Group, ha scelto la piattaforma Clearwater per ammodernare il proprio modello operativo, unificare i dati per l’intero ciclo di vita degli investimenti e soddisfare i requisiti del contesto normativo europeo, tra cui i principi contabili generalmente accettati in Belgio, i principi contabili internazionali (IFRS) e il quadro normativo europeo per le compagnie di assicurazione (Solvency II).

Le società di assicurazione europee si trovano ad affrontare la convergenza dei requisiti normativi sempre più rigorosi, di una crescente allocazione verso i mercati privati e dei limiti operativi di sistemi legacy frammentati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Referente per i media

Claudia Cahill , Direttrice comunicazioni e PR| +1 208-433-1200 | press@cwan.com

Industry:

Clearwater Analytics

NYSE:CWAN
Details
Headquarters: Boise, Idaho, US
CEO: Sandeep Sahai
Employees: 1,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

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