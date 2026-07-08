TetraMem en SK hynix presenteren een succesvolle technologische samenwerking om geheugengerichte AI-computing te bevorderen

SAN JOSE, Calif. & ICHEON, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--TetraMem Inc., een toonaangevend bedrijf op het gebied van Analog In-Memory Computing (A-IMC)-technologie, en SK hynix Inc., een wereldwijde marktleider op het gebied van AI-geheugen en halfgeleidertechnologieën, hebben vandaag bekendgemaakt dat zij een gezamenlijk technologisch samenwerkingsproject met succes hebben afgerond. Het hoogtepunt hiervan is de publicatie van hun onderzoeksartikel "A Memristor-based In-Memory Computing SoC with Efficient Depthwise Convolution" in Advanced Intelligent Systems (Een op memristors gebaseerde In-Memory Computing SoC met efficiënte dieptegewijze convolutie). Het onderzoek is bovendien geselecteerd als coverartikel van het tijdschrift, als erkenning voor de technische innovatie en de potentiële impact op de volgende generatie AI-computing.

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