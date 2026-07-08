MSIG Europe wählt Clearwater Analytics für die Modernisierung des Anlagebetriebs aus

BOISE, Idaho & NEW YORK & CHICAGO & LONDON & HONGKONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics gab heute bekannt, dass MSIG Europe, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MS&AD Insurance Group, sich für die Clearwater-Plattform entschieden hat, um ihr Betriebsmodell zu modernisieren, Daten über den gesamten Anlagezyklus hinweg zu vereinheitlichen und die Anforderungen des europäischen regulatorischen Umfelds zu erfüllen, darunter die belgischen Rechnungslegungsvorschriften (Belgische GAAP), die IFRS und Solvency II.

Europäische Versicherer sehen sich mit einer Kombination aus immer strengeren regulatorischen Anforderungen, wachsenden Investitionen in private Märkte und den operativen Grenzen fragmentierter Altsysteme konfrontiert. Die Unternehmen, die am schnellsten vorankommen, konsolidieren ihre Systeme auf Plattformen, die tägliche Genauigkeit, automatisierte Compliance-Prozesse und integrierte Analysen in großem Maßstab bieten.

MSIG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mitsui Sumitomo Insurance und gehört zur MS&AD Insurance Group, einer der führenden asiatischen Marken im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung, die weltweit in 50 Ländern und Regionen vertreten ist. Die asiatische Niederlassung von MSIG sowie viele der Geschäftsbereiche haben Clearwater bereits erfolgreich implementiert. MSIG Europe wird nun Clearwater einsetzen, um den Investitions- und Finanzteams der Gruppe einen einheitlichen, abgestimmten Überblick über ihr globales Portfolio zu verschaffen und ihnen die operative Effizienz zu ermöglichen, sich auf strategische Prioritäten zu konzentrieren, die das Geschäft vorantreiben.

„Clearwater bietet uns eine einzige, zuverlässige Quelle für Anlagedaten, die unabhängig von unseren Depotbanken und Vermögensverwaltern ist“, sagte Lise Lombard Dumont, CFO bei MSIG Europe. „Es hilft uns dabei, unsere Daten sauber und konsistent zu halten, unterstützt uns bei der Buchhaltung und Berichterstattung und bietet uns die Flexibilität, zu wachsen und neue Investitionsmöglichkeiten zu erschließen.“

„MSIG Europe ist in einem der komplexesten regulatorischen Umfelder weltweit tätig, und diese Komplexität erfordert eine moderne Investitionsplattform, die auf Genauigkeit, Kontrolle und Skalierbarkeit ausgelegt ist“, sagte Keith Viverito, Managing Director für die Region EMEA bei Clearwater Analytics. „Clearwater bietet europäischen Versicherern eine einheitliche Grundlage und einen einheitlichen Arbeitsablauf für Anlagedaten, Rechnungslegung, aufsichtsrechtliche Berichterstattung und Analysen, sodass die Teams schneller und mit größerer Sicherheit vorgehen können.“

Über MSIG Europe

MSIG Europe ist ein führender Anbieter von Gewerbe- und Spezialversicherungen in Europa mit Sitz in Belgien und Niederlassungen in der gesamten Europäischen Union sowie im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen verwaltet ein breit gefächertes Versicherungsportfolio und betreut multinationale und Unternehmenskunden in der gesamten Region.

MSIG Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., die zur MS&AD Insurance Group gehört – einer der weltweit größten Sachversicherungsgruppen mit einer Präsenz in 50 Ländern und Regionen weltweit. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.msig-europe.com.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics ist eine von Grund auf agentenbasierte Anlageverwaltungsplattform, die auf einem einzigen, kontinuierlich abgestimmten Anlageverzeichnis basiert. Die Arbeitsabläufe in den Bereichen Portfoliomanagement, Handel, Rechnungswesen, Risikomanagement, Compliance und Privatmärkte basieren auf einer einzigen verlässlichen Datenquelle und schaffen so eine vernetzte Grundlage für Automatisierung, KI-gestützte Erkenntnisse und agentenbasierte Arbeitsabläufe über den gesamten Anlageprozess hinweg. Clearwater verwaltet weltweit Vermögenswerte in Höhe von mehr als 10 Billionen US-Dollar für Versicherer, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen. Erfahren Sie mehr unter www.cwan.com.

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