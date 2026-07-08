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MEMSCAP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MEMSCAP (Paris:MEMS) au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 4 100 titres
- 7 982,55 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

- 72 606 titres à l’achat pour un montant de 371 066,74 €
- 70 256 titres à la vente pour un montant de 359 099,27 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

- 875 transactions à l’achat
- 783 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 11 445 titres
- 20 216,11 €

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, basées sur la technologie des MEMS, pour les marchés de l’aéronautique et du médical. MEMSCAP fournit également des atténuateurs variables (VOA) pour le marché des communications optiques. Pour plus d’informations, consultez le site : www.memscap.com
MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris (Euronext Paris – Libellé : Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)

Contacts

Yann Cousinet
Directeur administratif et financier
Tél. : +33 (0) 4 76 92 85 00
yann.cousinet@memscap.com

MEMSCAP

BOURSE:MEMS
Release Versions
French

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Yann Cousinet
Directeur administratif et financier
Tél. : +33 (0) 4 76 92 85 00
yann.cousinet@memscap.com

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