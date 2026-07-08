Vultr y SUSE presentan una plataforma de IA empresarial de NVIDIA de pila completa y validada para acelerar las implementaciones en producción

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Vultr, la empresa privada de infraestructura en la nube más grande del mundo, ha anunciado hoy el lanzamiento de SUSE AI Factory con NVIDIA en la infraestructura de Vultr, desarrollada en colaboración con SUSE. Se trata de una plataforma de IA empresarial de pila completa y validada que combina aceleración avanzada por GPU e infraestructura global de IA en una sola solución, lista para la producción. Fue presentada conjuntamente con SUSE durante la cumbre RAISE celebrada en París software de IA de nivel empresarial.

Ahora que las organizaciones apuntan a transferir las cargas de trabajo de IA de la fase experimental a la de producción, esta solución conjunta elimina la complejidad que implica tener que crear pilas de IA desde cero, lo que les permite implementar aplicaciones de IA seguras y escalables con facilidad. Esta solución combina capacidades de software e infraestructura para ayudar a las organizaciones a desarrollar y perfeccionar las aplicaciones de forma segura y confiable, desde el desarrollo en entornos de prueba hasta la producción a escala mundial.

Con una arquitectura abierta desarrollada a partir de Kubernetes, esta solución es compatible con la implementación en los entornos en la nube, locales, periféricos y soberanos. Gracias a esta arquitectura, las organizaciones pueden disponer de la flexibilidad necesaria para ubicar las cargas de trabajo de IA donde lo exijan los requisitos empresariales, normativos o de rendimiento, sin tener que depender de una nube propietaria.

Sovereign AI Factory de SUSE incluye el software NVIDIA AI Enterprise. Incorpora plantillas pre validadas (por ejemplo, RAG), coordinación de GPU, seguridad de confianza cero y soporte unificado de un único proveedor, todo ello proporcionado por la infraestructura de IA de NVIDIA, que incluye NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo y NVIDIA Run:ai. Vultr constituye la base de infraestructura global de IA para la solución, que abarca GPU en la nube, servidores bare metal, computación en la nube, Kubernetes y redes y almacenamiento optimizados. Estas capacidades combinadas ofrecen una plataforma de IA lista para la producción, con la cual las organizaciones pueden crear, implementar y escalar la IA empresarial con rendimiento, seguridad y simplicidad operativa.

"Las empresas ya han dejado atrás la fase de experimentación. Ahora, el verdadero desafío consiste en incorporar la IA en la producción rápidamente, sin tener que pasar 18 meses integrando el software, la GPU y la infraestructura para poder llegar a poner marcha apenas una carga de trabajo", afirmó Kevin Cochrane, director de marketing de Vultr. "SUSE AI Factory con NVIDIA en la infraestructura de Vultr cambia por completo esa ecuación. Hemos creado una plataforma validada y de pila completa que aúna software de IA empresarial, la aceleración de NVIDIA y una infraestructura de GPU disponible a nivel mundial. Las organizaciones pueden ahora centrarse en desarrollar una IA que ofrezca resultados, en lugar de tener que montar la pila subyacente. Así es como las empresas pasan de la fase piloto a la producción con confianza".

"Cuando presentamos por primera vez SUSE AI Factory con NVIDIA en abril, nuestro objetivo era ofrecer un marco de IA empresarial privado, abierto y totalmente gestionado, con el que nuestros clientes pudieran implementar su inteligencia donde el negocio más lo necesita", afirmó Rhys Oxenham, vicepresidente y director general de IA en SUSE. "Nuestra colaboración con Vultr va un paso más allá al ofrecer una pila de infraestructura validada y lista para usar. Las empresas ya no tienen que esperar ni pasar meses lidiando con la integración: pueden implementar hoy mismo una plataforma de IA lista para su lanzamiento general en una infraestructura de primer nivel".

"La IA en producción requiere algo más que computación acelerada. Es necesario que el software de IA empresarial y la infraestructura global trabajen de forma coordinada", señaló Dion Harris, director ejecutivo de soluciones de infraestructura de HPC e IA para la comercialización (GTM) en NVIDIA. "Al combinar SUSE AI Factory con NVIDIA y la infraestructura global de Vultr, las empresas pueden establecer una base segura y escalable para pasar de la fase de experimentación a la de producción".

Steven Dickens, director ejecutivo y analista principal de HyperFRAME Research, subrayó: "El éxito de la IA empresarial en 2026 se decide en la capa de infraestructura. Las organizaciones necesitan un sustrato abierto y regulado que abarque desde la computación en GPU hasta el proceso de inferencia, con seguridad y cumplimiento normativo integrados desde el primer día. La colaboración entre Vultr, SUSE y NVIDIA ofrece exactamente eso. Una pila convergente y validada que lleva a las empresas desde la fase piloto hasta la producción, pero sin la carga de integración que ha frenado a tantas otras empresas".

Los clientes actuales de SUSE pueden ponerse en contacto con su equipo de cuentas de SUSE para evaluar SUSE AI Factory con NVIDIA en la infraestructura de Vultr. SUSE y Vultr colaborarán para definir el alcance y ofrecer una prueba de concepto conjunta, adaptada a las cargas de trabajo de IA del cliente. Las organizaciones también pueden ponerse en contacto directamente con el departamento de ventas de SUSE o Vultr para solicitar una evaluación, un taller de arquitectura o una prueba de concepto. Se ha previsto ofrecer una opción de implementación con autoservicio a través de Vultr Marketplace.

Acerca de Vultr

Vultr tiene la misión de hacer que la infraestructura en la nube de alto rendimiento sea fácil de usar, asequible y accesible a nivel local para las empresas y los innovadores en inteligencia artificial de todo el mundo. Cientos de miles de clientes activos en 185 países confían en Vultr por sus soluciones flexibles, escalables y globales de Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal y Cloud Storage. En diciembre de 2024, Vultr anunció una ronda de financiación mediante ampliación de capital con una valoración de 3500 millones de dólares. Fundada por David Aninowsky y autofinanciada durante más de una década, Vultr ha crecido hasta convertirse en la empresa privada de infraestructura en la nube más grande del mundo. Más información en www.vultr.com.

Acerca de SUSE

SUSE es líder mundial en software de código abierto para las empresas. Al transformar las innovaciones de la comunidad en soluciones seguras, soberanas y preparadas para la IA, SUSE ayuda a los clientes a liberarse de la dependencia de un único proveedor y a recuperar el control de su futuro informático. Con soluciones de infraestructura líderes en el sector para Linux, Kubernetes, Edge e IA, SUSE ofrece la flexibilidad necesaria para innovar en cualquier lugar: desde el centro de datos hasta el entorno en diversas nubes y en el borde. Además, solamente SUSE gestiona numerosas distribuciones de Linux y Kubernetes. En SUSE, "Choice Happens" (la elección es una realidad) porque priorizamos la comunidad, la interoperabilidad y la innovación incesante. Descubra cómo potenciamos la resiliencia de las aplicaciones críticas en www.suse.com.

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