Vultr und SUSE stellen validierte Full-Stack-Plattform für Enterprise AI von NVIDIA vor und beschleunigen so den Produktiveinsatz

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Vultr, das weltweit größte privat geführte Cloud-Infrastrukturunternehmen, gab heute die Einführung von SUSE AI Factory with NVIDIA on Vultr Infrastructure bekannt, die in Partnerschaft mit SUSE entwickelt wurde. Die gemeinsam mit SUSE auf dem RAISE Summit in Paris präsentierte, validierte Full-Stack-Plattform für Enterprise AI verbindet KI-Software für Unternehmen, erweiterte GPU-Beschleunigung und globale KI-Infrastruktur zu einer produktionsreifen Gesamtlösung.

Unternehmen, die KI-Workloads von der Erprobungsphase in den Produktivbetrieb überführen wollen, erspart die gemeinsame Lösung den komplexen Aufbau eines KI-Stacks und erleichtert die Bereitstellung sicherer und skalierbarer KI-Anwendungen. Durch die Kombination von Software und Infrastruktur können Unternehmen Anwendungen sicher und zuverlässig von der Sandbox bis in den weltweiten Produktivbetrieb überführen.

Die Lösung basiert auf einer offenen Kubernetes-Architektur und lässt sich in Cloud-, On-Premises-, Edge- und souveränen Umgebungen einsetzen. Damit können Unternehmen KI-Workloads flexibel dort betreiben, wo geschäftliche, regulatorische oder Leistungsanforderungen bestehen, ohne sich an eine proprietäre Cloud zu binden.

Teil der SUSE Sovereign AI Factory ist NVIDIA AI Enterprise. Sie umfasst vorab validierte Blueprints (wie etwa RAG), GPU-Orchestrierung, Zero-Trust-Sicherheit und Support aus einer Hand auf Basis der NVIDIA-KI-Infrastruktur, einschließlich NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo und NVIDIA Run:ai. Vultr stellt die globale KI-Infrastruktur als Grundlage für die Lösung bereit, die Cloud-GPUs, Bare Metal, Cloud Compute, Kubernetes sowie optimierte Netzwerk- und Speicherlösungen umfasst. Im Zusammenspiel bilden diese Komponenten eine produktionsreife KI-Plattform, mit der Unternehmen Enterprise AI leistungsstark, sicher und mit geringem Betriebsaufwand entwickeln, bereitstellen und skalieren können.

„Für Unternehmen ist die Experimentierphase vorbei. Jetzt geht es darum, KI schnell in den Produktivbetrieb zu bringen, ohne 18 Monate mit der Integration von Software, GPUs und Infrastruktur zu verbringen, bevor eine einzige Workload in Betrieb genommen werden kann“, betont Kevin Cochrane, Chief Marketing Officer bei Vultr. „SUSE AI Factory with NVIDIA on Vultr Infrastructure verändert die Ausgangslage von Grund auf. Wir haben eine validierte Full-Stack-Plattform entwickelt, die Enterprise AI-Software, NVIDIA-Beschleunigung und weltweit verfügbare GPU-Infrastruktur zusammenführt. Unternehmen können sich nun darauf konzentrieren, KI-Lösungen zu entwickeln, die konkrete Ergebnisse liefern, anstatt den zugrunde liegenden Stack aufzubauen. So gelingt Unternehmen der verlässliche Übergang vom Pilotprojekt in den Produktivbetrieb.“

„Als wir im April erstmals die SUSE AI Factory mit NVIDIA präsentierten, ging es darum, ein umfassend gesteuertes, offenes Framework für Private Enterprise AI bereitzustellen, damit unsere Kunden ihre KI dort einsetzen können, wo es ihr Geschäft erfordert“, erklärt Rhys Oxenham, Vice President und General Manager für KI bei SUSE. „Unsere Partnerschaft mit Vultr geht nun noch einen Schritt weiter, indem sie einen einsatzbereiten, validierten Infrastruktur-Stack bereitstellt. Unternehmen müssen nicht länger warten oder Monate in die Integration investieren. Sie können noch heute eine allgemein verfügbare KI-Plattform auf einer erstklassigen Infrastruktur bereitstellen.“

„KI im Produktivbetrieb verlangt mehr als nur beschleunigtes Computing. Sie erfordert das Zusammenspiel von KI-Software für Unternehmen und einer globalen Infrastruktur“, so Dion Harris, Senior Director für HPC- und KI-Infrastrukturlösungen (GTM) bei NVIDIA. „Durch die Kombination von SUSE AI Factory mit NVIDIA und der globalen Infrastruktur von Vultr erhalten Unternehmen eine sichere, skalierbare Grundlage für den Übergang von der Experimentierphase zum Produktivbetrieb.“

Steven Dickens, CEO und Principal Analyst bei HyperFRAME Research, ergänzt: „Ob Enterprise AI im Jahr 2026 erfolgreich ist, entscheidet sich auf der Infrastrukturebene. Unternehmen benötigen eine gesteuerte, offene technologische Basis, die von der GPU-Rechenleistung bis zur Inferenz-Pipeline reicht und bei der Sicherheit und Compliance von Anfang an integriert sind. Die Partnerschaft von Vultr, SUSE und NVIDIA bietet genau das: einen integrierten, validierten Stack, der Unternehmen vom Pilotprojekt bis in den Produktivbetrieb begleitet – ohne den Integrationsaufwand, der bisher so viele Unternehmen ausbremst.“

Bestehende SUSE-Kunden können sich an ihr SUSE-Kundenteam wenden, um die SUSE AI Factory with NVIDIA on Vultr Infrastructure zu evaluieren. SUSE und Vultr werden gemeinsam einen auf die KI-Workloads des Kunden zugeschnittenen Proof of Concept entwickeln und umsetzen. Um eine Evaluierung, einen Architektur-Workshop oder einen Proof of Concept anzufordern, können sich Unternehmen auch direkt an den Vertrieb von SUSE oder Vultr wenden. Eine Selbstbedienungs-Bereitstellungsoption über den Vultr Marketplace ist ebenfalls geplant.

Über Vultr

Vultr verfolgt das Ziel, leistungsstarke Cloud-Infrastruktur für Unternehmen und KI-Innovatoren auf der ganzen Welt benutzerfreundlich, erschwinglich und lokal verfügbar zu machen. Vultr genießt das Vertrauen von Hunderttausenden aktiver Kunden in 185 Ländern dank seiner flexiblen, skalierbaren und globalen Lösungen in den Bereichen Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal und Cloud Storage. Im Dezember 2024 meldete Vultr eine Eigenkapitalfinanzierung bei einer Unternehmensbewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar. Gegründet wurde Vultr von David Aninowsky, der das Unternehmen über ein Jahrzehnt lang aus eigenen Mitteln finanzierte. Inzwischen hat sich Vultr zum weltweit größten privat geführten Anbieter von Cloud-Infrastruktur entwickelt. Erfahren Sie mehr unter www.vultr.com.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-Software für Unternehmen. Indem SUSE Innovationen aus der Community in sichere, souveräne und KI-fähige Lösungen überführt, befreit das Unternehmen seine Kunden von der Bindung an bestimmte Anbieter und gibt ihnen die Kontrolle über ihre IT-Zukunft zurück. Mit branchenführenden Infrastrukturlösungen für Linux, Kubernetes, Edge und KI bietet SUSE die nötige Flexibilität, um überall Innovationen voranzutreiben – vom Rechenzentrum über Multi-Cloud-Umgebungen bis hin zum Edge. Zudem verwaltet nur SUSE zahlreiche Linux- und Kubernetes-Distributionen. Bei SUSE gilt „Choice Happens“, weil wir der Community, der Interoperabilität und kontinuierlicher Innovation Priorität einräumen. Erfahren Sie unter www.suse.com mehr darüber, wie wir geschäftskritische Ausfallsicherheit ermöglichen.

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