MSIG Europe kiest Clearwater Analytics voor de modernisering van zijn beleggingsactiviteiten

BOISE, Idaho & NEW YORK & CHICAGO & LONDEN & HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics heeft vandaag bekendgemaakt dat MSIG Europe, een volledige dochteronderneming van MS&AD Insurance Group, heeft gekozen voor het Clearwater-platform om haar bedrijfsmodel te moderniseren. Het doel is om gegevens gedurende de gehele beleggingscyclus te harmoniseren en te voldoen aan de eisen van de Europese regelgeving, waaronder de Belgische GAAP, IFRS en Solvency II.

Europese verzekeraars moeten hun weg vinden tussen strengere regelgeving, toenemende investeringen in particuliere markten en de operationele beperkingen van versnipperde en verouderde systemen.

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