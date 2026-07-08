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MSIG Europe kiest Clearwater Analytics voor de modernisering van zijn beleggingsactiviteiten

Met deze keuze wordt de wereldwijde samenwerking tussen de MS&AD Group en Clearwater verder uitgebreid en beschikt MSIG Europe nu over één geïntegreerd platform voor beleggingsgegevens, boekhouding, wettelijke rapportage en analyses

BOISE, Idaho & NEW YORK & CHICAGO & LONDEN & HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics heeft vandaag bekendgemaakt dat MSIG Europe, een volledige dochteronderneming van MS&AD Insurance Group, heeft gekozen voor het Clearwater-platform om haar bedrijfsmodel te moderniseren. Het doel is om gegevens gedurende de gehele beleggingscyclus te harmoniseren en te voldoen aan de eisen van de Europese regelgeving, waaronder de Belgische GAAP, IFRS en Solvency II.

Europese verzekeraars moeten hun weg vinden tussen strengere regelgeving, toenemende investeringen in particuliere markten en de operationele beperkingen van versnipperde en verouderde systemen.

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Contacts

Contact voor de media:

Claudia Cahill , Hoofd Communicatie en PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

Industry:

Clearwater Analytics

NYSE:CWAN
Details
Headquarters: Boise, Idaho, US
CEO: Sandeep Sahai
Employees: 1,000+
Organization: PRI
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EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contact voor de media:

Claudia Cahill , Hoofd Communicatie en PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

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