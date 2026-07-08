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MSIG Europe elige a Clearwater Analytics para modernizar sus operaciones de inversión

La elección refuerza la relación global de MS&AD Group con Clearwater y ofrece a MSIG Europe una plataforma unificada de datos de inversión, contabilidad, informes regulatorios y análisis

BOISE, Idaho, NUEVA YORK, CHICAGO, LONDRES y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics ha anunciado hoy que MSIG Europe, filial de propiedad absoluta de MS&AD Insurance Group, ha elegido la plataforma Clearwater para modernizar su modelo operativo, integrar sus datos de inversión y responder a las exigencias del entorno regulatorio europeo, incluidas las normas Belgian GAAP e IFRS, así como Solvencia II.

Las aseguradoras europeas afrontan un escenario marcado por unos requisitos regulatorios cada vez más estrictos, una mayor exposición a los mercados privados y las limitaciones operativas de los sistemas heredados aislados.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contacto para medios:

Claudia Cahill, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

Industry:

Clearwater Analytics

NYSE:CWAN
Details
Headquarters: Boise, Idaho, US
CEO: Sandeep Sahai
Employees: 1,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

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