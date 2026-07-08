MSIG Europe elige a Clearwater Analytics para modernizar sus operaciones de inversión

BOISE, Idaho, NUEVA YORK, CHICAGO, LONDRES y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics ha anunciado hoy que MSIG Europe, filial de propiedad absoluta de MS&AD Insurance Group, ha elegido la plataforma Clearwater para modernizar su modelo operativo, integrar sus datos de inversión y responder a las exigencias del entorno regulatorio europeo, incluidas las normas Belgian GAAP e IFRS, así como Solvencia II.

Las aseguradoras europeas afrontan un escenario marcado por unos requisitos regulatorios cada vez más estrictos, una mayor exposición a los mercados privados y las limitaciones operativas de los sistemas heredados aislados.

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