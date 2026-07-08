Fastly voegt zich bij DIMPACT om mee te werken aan digitale duurzaamheid

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fastly, Inc. (NASDAQ: FSLY), een vooraanstaand internationaal edge cloudplatform, maakte vandaag bekend dat het deelnemer is geworden van DIMPACT, de coalitie van toonaangevende organisaties die werk maken om gangmakers en beleidsmakers van de industrie op elkaar af te stemmen rond zinvolle, op wetenschap gebaseerde oplossingen die de milieu-impact van dienstdoende digitale mediaproducten verminderen.

Als eerste aanbieder van een edge cloudplatform die zich bij de coalitie voegt, staat Fastly in voor kritieke edge netwerkgegevens uit het echte leven, infrastructuurexpertise en een transparante benadering van berekening en rapportering van emissies om belangrijke media-, streaming- en uitgeversbedrijven te helpen om hun digitale koolstofvoetafdruk te begrijpen en te optimaliseren.

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