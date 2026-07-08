Vultr en SUSE lanceren gevalideerd full-stack NVIDIA Enterprise AI-platform om productie-integraties te versnellen

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Vultr, 's werelds grootste cloudinfrastructuurbedrijf in privéhanden, kondigde vandaag de lancering aan van SUSE AI Factory met NVIDIA op Vultr-infrastructuur, ontwikkeld in partnerschap met SUSE. Dit gevalideerde, full-stack enterprise AI-platform, aangekondigd samen met SUSE tijdens de RAISE Summit in Parijs, combineert AI-software van bedrijfsniveau, geavanceerde GPU-versnelling en globale AI-infrastructuur in één enkele, productieklare oplossing.

Nu organisaties AI-workloads van experimenteren naar productie willen brengen, elimineert deze gezamenlijke oplossing de complexiteit van het bouwen van AI-stacks van scratch, zodat ondernemingen veilige, schaalbare AI-toepassingen vlot kunnen integreren. De oplossing combineert software en infrastructuurcapaciteiten om organisaties te helpen toepassingen op veilige en betrouwbare wijze van sandbox-ontwikkeling naar globale productie te laten evolueren.

De oplossing, gebouwd op een open, op Kubernetes gebaseerde architectuur, ondersteunt ontplooiing in cloud-, on-premises, edge- en soevereine omgevingen. De architectuur geeft organisaties de flexibiliteit om AI-workloads te plaatsen waar bedrijfsmatige, regelgevende of prestatiegerichte vereisten dit vragen, zonder eigen cloud lock-in.

SUSE’s Sovereign AI Factory omvat NVIDIA AI Enterprise-software. Het omvat voorgevalideerde blueprints (bijv. RAG), GPU-orkestratie, zero-trust security en eengemaakte single-vendor support, geleverd door NVIDIA AI-infrastructuur, waaronder NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo en NVIDIA Run:ai. Vultr levert de globale AI-infrastructuurbasis voor de oplossing, met cloud GPU's, bare-metal, cloud compute, Kubernetes en geoptimaliseerde netwerken en opslag. Samen leveren deze capaciteiten een productieklaar AI-platform dat organisaties in staat stelt om enterprise AI te bouwen, te integreren en op schaal te brengen met prestaties, beveiliging en operationele eenvoud.

"Ondernemingen zijn klaar met experimenteren. Het echte werk is nu om AI snel in productie te krijgen, zonder 18 maanden te besteden aan het integreren van software, GPU's en infrastructuur voordat er ook maar één workload live gaat,” verklaart Kevin Cochrane, Chief Marketing Officer van Vultr. “SUSE AI Factory met NVIDIA op Vultr-infrastructuur verandert die formule volledig. We hebben een gevalideerd, full-stack platform gebouwd dat Enterprise AI-software, NVIDIA versnelling en wereldwijd beschikbare GPU-infrastructuur samenbrengt. Organisaties kunnen hun aandacht nu richten op het bouwen van AI dat resultaten oplevert in plaats van de stack eronder te assembleren. Zo kunnen ondernemingen met het nodige vertrouwen van een pilootproject naar productie overstappen."

"Toen we SUSE AI Factory met NVIDIA in april voor het eerst introduceerden, was het ons doel om een volledig beheerd, open Private Enterprise AI-kader aan te bieden, zodat onze klanten hun informatie kunnen integreren op elke plaats waar hun bedrijfsactiviteiten dit vereisen," aldus Rhys Oxenham, vicevoorzitter en algemeen directeur AI bij SUSE. "Ons partnerschap met Vultr brengt dit een stap verder door een kant-en-klare, gevalideerde infrastructuurstack aan te bieden. Ondernemingen hoeven niet langer te wachten of maanden worstelend met integratie door te brengen: zij kunnen een GA-ready AI-platform vandaag op infrastructuur van wereldklasse integreren."

“Productie-AI vereist meer dan versnelde compute. Het heeft Enterprise AI-software en globale infrastructuur nodig die samenwerken,” verklaart Dion Harris, senior directeur HPC- en AI-infrastructuuroplossingen GTM van NVIDIA. “Door SUSE AI Factory met NVIDIA samen te brengen met de globale infrastructuur van Vultr, krijgen ondernemingen een veilige, schaalbare grondslag om van experimenteren naar productie over te stappen.”

Steven Dickens, CEO en Principal Analyst van HyperFRAME Research, licht toe: "Het succes van Enterprise AI in 2026 wordt op de infrastructuurlaag bepaald. Organisaties hebben nood aan een beheerde, open onderlaag die gaat van GPU compute helemaal tot de inferentiepijplijn, met beveiliging en naleving vanaf dag één geïntegreerd. Dit is exact wat de samenwerking tussen Vultr, SUSE en NVIDIA oplevert. Een geconvergeerde, gevalideerde stack die ondernemingen van hun pilootproject naar productie brengt zonder de integratiebelasting die zovelen tegenhield.”

Bestaande klanten van SUSE kunnen hun SUSE-accountteam inzetten om SUSE AI Factory met NVIDIA op Vultr-infrastructuur te beoordelen. SUSE en Vultr zullen samenwerken om een gezamenlijke Proof of Concept op te stellen en te leveren, afgestemd op de AI-workloads van de klant. Organisaties kunnen ook rechtstreeks met SUSE of Vultr Sales contact opnemen om een evaluatie, architectuurworkshop of Proof of Concept aan te vragen. Er is een self-service integratieoptie via de Vultr Marketplace gepland.

Over Vultr

Vultr stelt zich tot missie om sterk presterende cloudinfrastructuur gebruiksvriendelijk, betaalbaar en lokaal toegankelijk te maken voor ondernemingen en AI-innovators van over de hele wereld. Vultr geniet het vertrouwen van honderdduizenden actieve klanten in 185 landen voor zijn flexibele, schaalbare, globale Cloud Compute-, Cloud GPU-, Bare Metal- en Cloud Storage-oplossingen. In december 2024 kondigde Vultr een aandelenfinanciering aan voor een waarde van $3,5 miljard. Vultr werd opgericht door David Aninowsky en heeft zich meer dan een decennium zelf gefinancierd. Het bedrijf is uitgegroeid tot 's werelds grootste cloudinfrastructuurbedrijf in privéhanden. Meer informatie: www.vultr.com.

Over SUSE

SUSE is een wereldleider in open source software voor bedrijven. Door gemeenschapsinnovaties te transformeren in veilige, soevereine oplossingen klaar voor AI, stelt SUSE klanten in staat om zich los te rukken van vendor lock-in en de controle over hun IT-lot terug te winnen. Aan de hand van sectorleidende Linux-, Kubernetes-, Edge- en AI-infrastructuuroplossingen levert SUSE de flexibiliteit om overal te innoveren - van de datacenter tot multi-cloud en buiten de edge. Alleen SUSE beheert ook vele Linux- en Kubernetes-distributies. 'Choice Happens' bij SUSE omdat we prioriteit geven aan gemeenschap, interoperabiliteit en voortdurende innovatie. Ontdek hoe we missiekritieke veerkracht mogelijk maken op www.suse.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.