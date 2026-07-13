الرئيس التنفيذي لشركة دُقينش آند كومباني ينضم إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المملكة العربية السعودية

--(BUSINESS WIRE)--جدة، المملكة العربية السعوديةيشارك طارق دُقينش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دُقينش آند كومباني، وهي شركة كندية رائدة في مجال ضبط المشاريع وتنفيذ الأنظمة، في منتدى الأعمال والاستثمار الكندي-السعودي في جدة، والذي يُعقد بمناسبة زيارة رئيس الوزراء مارك كارني للمملكة. يستضيف المنتدى وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وسفارة كندا، حيث سيلقي رئيس الوزراء مارك كارني الكلمة الرئيسية للمنتدى. المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري لكندا في منطقة الخليج، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 3.5 مليار دولار في عام 2025.

شركة دُقينش آند كومباني من الشركات الرائدة التي تصدرالخبرة الكندية في تنفيذ البرامج الرأسمالية المتكاملة إلى المملكة العربية السعودية، مما يخدم الرائدين في مجال الطاقة والبنية التحتية الحيوية والموارد الطبيعية. تقدم الشركة حلول ضوابط المشروع وتنفيذ الأنظمة وإدارة التغيير والتحول الرقمي في المملكة من خلال فريقها الإقليمي، بقيادة المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصام المكاوي، ومن خلال شراكة استراتيجية مع سعود كونسلت، أقدم شركة هندسية في المملكة العربية السعودية.

قال طارق دُقينش، الرئيس التنفيذي لشركة دُقينش آند كومباني: "تدير المملكة العربية السعودية عدداً من أكثر برامج رأس المال تعقيدًا في العالم". وأضاف: "لقد أمضينا سنوات في المنطقة في مساعدة الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والموارد الطبيعية على تقديم تلك البرامج في المواعيد المحددة وفي حدود الميزانية المطروحة. الطموح هنا لا مثيل له. عملنا هو التأكد من تسليم هذه البرامج بالصورة المناسبة".

يجمع التحالف بين شركة دُقينش آند كومباني من خلال خدمات ضوابط المشاريع الحائزة على جوائزعالمية، وخدمات مكتب إدارة المشاريع، وخبرة تنفيذ الأنظمة مع 60 عامًا خبرةً مقدمة من شركة سعود كونسلت في القيادة الهندسية، وشبكة من أكثر من 2,800 محترف يخدمون مالكي البنية التحتية الرئيسيين في جميع أنحاء المملكة. معًا، يقدّم هذا التحالف قدرة كاملة في مجال الهندسة والمشتريات، وإدارة الإنشاءات، والتحكّم بالمشاريع والأنظمة واعتمادها داخل المملكة العربية السعودية.

لقد دعمت شركة دُقينش آند كومباني مكاتب إدارة مشاريع حائزة على جوائزعالمية، بما في ذلك جائزة مكتب إدارة المشاريع (PMO) لهذا العام في الأمريكتين من معهد إدارة المشاريع (PMI)، وذلك ضمن برامج برأسمال يقدّر بمليارات الدولارات تم إنجازها في الموعد المحدد وضمن الميزانية المقررة. تقدم الشركة نفس انضباط التسليم إلى برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي يواصل جذب الشركات الكندية ذات الخبرة في تسليم المشاريع الهندسية وتنفيذ الأنظمة.

حول شركة دُقينش آند كومباني ‏ (www.dokainish.com)

عادة ما تواجه المشاريع ذوات رؤوس أموال كبيرة تأخيرات وتجاوزات في التكاليف وضعف في الرؤية. تقوم شركة دُقينش آند كومباني بإصلاح الأسباب الجذرية من خلال دمج ضوابط المشروع وتنفيذ الأنظمة في نموذج تسليم واحد. لقد أنجزنا مشاريع بمليارات الدولارات قبل الموعد المحدد، وأنشأنا مكاتب إدارة مشاريع حائزة على جوائز عالمية، وخفضنا التكلفة والأثر الناتج عن تعقيد المشاريع من خلال تحسين التفاعل بين الأشخاص، وعمليات سير العمل، والتكنولوجيا، ومعالجة البيانات. نحن حاصلون على شهادة الأيزو ISO 9001:2015، كما أننا مؤسسة تجارية معتمدة . تعمل دُقينش آند كومباني من مكاتب في نيويورك وأبوظبي وتورونتو وكالجاري. تعرف بالمزيد على Dokainish.com وعلى LinkedIn.

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