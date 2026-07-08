TetraMem e SK hynix presentano una collaborazione tecnologica di successo che porta avanti il memory-centric computing dell'AI
TetraMem e SK hynix presentano una collaborazione tecnologica di successo che porta avanti il memory-centric computing dell'AI
Il traguardo congiunto evidenzia il modo in cui l'Analog In-Memory Computing può affrontare le crescenti sfide energetiche e termiche dell'intelligenza artificiale, gettando al contempo le basi per una collaborazione più profonda alla memoria di nuova generazione e alle architetture informatiche.
SAN JOSE, Calif. e ICHEON, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--TetraMem Inc., un leader nella tecnologia Analog In-Memory Computing (A-IMC), e SK hynix Inc., un leader globale nelle tecnologie di memoria di intelligenza artificiale di semiconduttori, oggi ha annunciato la conclusione riuscita di una collaborazione tecnologica congiunta, evidenziata dalla pubblicazione del proprio articolo di ricerca, “A Memristor-based In-Memory Computing SoC with Efficient Depthwise Convolution”, in Advanced Intelligent Systems. Lo studio è stato inoltre selezionato per la copertina della rivista, a riconoscimento dell'innovazione tecnica e del potenziale impatto sull'informatica AI di nuova generazione.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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