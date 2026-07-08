Vultr e SUSE lanciano una piattaforma NVIDIA di AI aziendale full-stack per accelerare le implementazioni della produzione

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Vultr, la più grande azienda privata al mondo di infrastruttura cloud, oggi ha annunciato il lancio di SUSE AI Factory with NVIDIA su infrastruttura Vultr, sviluppata in collaborazione con SUSE. Annunciata assieme a SUSE al RAISE Summit di Parigi, questa piattaforma full-stack di AI aziendale collaudata riunisce software AI di livello aziendale, accelerazione GPU all'avanguardia e infrastruttura AI globale in un'unica soluzioni pronta per la produzione.

Mentre le organizzazioni prevedono di far passare i carichi di lavoro AI dalla fase di sperimentazione a quella produttiva, questa soluzione congiunta elimina la complessità della creazione da zero di stack di intelligenza artificiale, consentendo alle aziende di installare facilmente applicazioni AI sicure e scalabili. La soluzione abbina capacità di software e infrastrutturali per aiutare le organizzazioni a portare avanti in modo sicuro e affidabile le applicazioni dallo sviluppo in ambiente sandbox alla produzione su scala globale.

Costruita su un'architettura aperta, su base Kubernetes, la soluzione supporta l'implementazione nel cloud, in sede e in ambienti edge e sovrani. L'architettura permette alle organizzazioni la flessibilità di collocare i carichi di lavoro dell'AI dove richiesto da esigenze aziendali, normative o legate alle prestazioni senza vincoli a un cloud proprietario.

La Sovereign AI Factory di SUSE comprende software NVIDIA AI Enterprise. Comprende blueprint pre-collaudati (ad es., RAG), orchestrazione GPU, sicurezza zero-trust e supporto unificato fornitore unico, realizzati dall'infrastruttura NVIDIA AI, che comprende NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo e NVIDIA Run:ai. Vultr fornisce la base per l'infrastruttura globale di intelligenza artificiale necessaria alla soluzione, che comprende GPU cloud, bare metal, calcolo cloud, Kubernetes e soluzioni ottimizzate per la rete e lo storage. Insieme, queste capacità realizzano una piattaforma di AI pronta per la produzione che permette alla organizzazioni di sviluppare, installare e scalare l'AI aziendale garantendo prestazioni, sicurezza e semplicità operativa.

"Le aziende hanno finito di sperimentare. Il vero lavoro ora consiste nell'avviare rapidamente la produzione di AI, senza passare 18 mesi a integrare software, GPU e infrastrutture prima di attivare un solo carico di lavoro”, ha dichiarato Kevin Cochrane, Direttore del marketing per Vultr. “SUSE AI Factory with NVIDIA sull'infrastruttura Vultr cambia totalmente questa equazione. Abbiamo sviluppato una piattaforma full-stack collaudata che riunisce software AI industriale, accelerazione NVIDIA e infrastruttura GPU disponibile a livello globale. Le organizzazioni ora possono concentrarsi sullo sviluppo di AI che realizza risultati, piuttosto che assemblare lo stack di base. In questo modo le aziende passano con fiducia dalla fase pilota a quella di produzione".

"Quando abbiamo presentato per la prima volta SUSE AI Factory with NVIDIA in aprile, il nostro obiettivo era realizzare una struttura di Private Enterprise AI aperta a totalmente controllata, che consentisse ai nostri clienti di implementare la propria intelligenza ovunque fosse richiesto dall'azienda", ha dichiarato Rhys Oxenham, VP e General Manager di AI per SUSE. "La nostra partnership con Vultr va oltre, fornendo uno stack infrastrutturale pronto per l'uso e collaudato. Le aziende non dovranno più aspettare e passare mesi a orientarsi con l'integrazione: potranno implementare oggi stesso una piattaforma AI pronta per la GA su un'infrastruttura di prim'ordine".

“L'AI per la produzione richiede più di un calcolo accelerato: richiede l'integrazione di software AI aziendale e di infrastruttura globale”, ha dichiarato Dion Harris, direttore senior, soluzioni di infrastruttura HPC e AI GTM presso NVIDIA. “Riunendo SUSE AI Factory with NVIDIA e l'infrastruttura globale di Vultr, le aziende ottengono una base sicura e scalabile per passare dalla sperimentazione alla produzione”.

Steven Dickens, CEO e Principal Analyst presso HyperFRAME Research, ha dichiarato: "Il successo della Enterprise AI nel 2026 viene deciso a livello infrastrutturale. Le organizzazioni hanno bisogno di un substrato controllato, aperto, che va dal calcolo GPU fino alla pipeline dell'inferenza, con sicurezza e conformità integrate fin dal primo giorno. La collaborazione tra Vultr, SUSE e NVIDIA offre proprio questo. Uno stack convergente, collaudato, che porta le aziende dalla fase pilota a quella produttiva senza l'onere dell'integrazione che ha rallentato così tante aziende”.

I clienti SUSE esistenti possono rivolgersi al proprio team di account SUSE per valutare SUSE AI Factory with NVIDIA sull'infrastruttura Vultr. SUSE e Vultr collaboreranno per definire l'ambito e realizzare un Proof of Concept su misura per i carichi di lavoro dell'AI del cliente. Le organizzazioni possono anche contattare direttamente i reparti commerciali di SUSE o Vultr per richiedere una valutazione, un workshop sull'architettura o un Proof of Concept. È in programma un'opzione di implementazione self-service attraverso il Vultr Marketplace.

Informazioni su Vultr

Vultr ha l'obiettivo di rendere l'infrastruttura cloud ad alte prestazioni facile da usare, economica e accessibile a livello locale per le aziende e gli innovatori dell'AI in tutto il mondo. Vultr è l'azienda di fiducia per centinaia di migliaia di clienti attivi in 185 Paesi per le sue soluzioni Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal e Cloud Storage globali, flessibili e scalabili. Nel dicembre 2024, Vultr ha annunciato un finanziamento di capitale al valore stimato di 3,5 miliardi di dollari. Fondata da David Aninowsky e autofinanziata da oltre un decennio, Vultr è cresciuta fino a diventare la più grande azienda privata al mondo di infrastrutture cloud. Per saperne di più, visitare www.vultr.com.

Informazioni su SUSE

SUSE è un leader globale nel settore del software open source aziendale. Trasformando le innovazioni della community in soluzioni sicure, sovrane e pronte per l'AI, SUSE permette ai clienti di evitare i vincoli dei fornitori e riprendere il controllo del proprio destino informatico. Attraverso soluzioni di infrastrutture Linux, Kubernetes, Edge e AI leader nel settore, SUSE realizza la flessibilità di innovare ovunque: dal data center al cloud, fino ai sistemi edge e oltre. Solo SUSE gestisce anche molte distribuzioni Linux e Kubernetes. Presso SUSE, la scelta diventa realtà perché diamo priorità alla community, all'interoperabilità e all'innovazione costante. Per scoprire come alimentiamo la resilienza mission-critical, visitare www.suse.com.

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