Flix en Klarna breiden hun partnerschap uit om miljoenen reizigers in de V.S. en Europa meer betaalmogelijkheden te bieden

MÜNCHEN & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Flix en Klarna, de internationale digitale bank en aanbieder van flexibele betalingen, kondigden vandaag een uitgebreid partnerschap aan om aan miljoenen reizigers via hun platformen flexibelere betaalopties aan te bieden. Vanaf vandaag is Klarna beschikbaar in 21 Flix-markten, met toevoeging van onder andere de UK, Duitsland, Italië, Frankrijk, Polen, Zwitserland, Oostenrjk en Spanje aan zijn bestaande aanwezigheid in de V.S. en Zweden.

Nu Klarna rechtstreeks in de boekingsflow van Flix is ingebed, hebben passagiers drie nieuwe betaalmogelijkheden ter beschikking: volledige betaling op het moment van de boeking, in renteloze afbetalingsschijven, ofwel via een financiering op langere termijn voor grotere aankopen.

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