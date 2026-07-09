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LUMI AI Factory sceglie IQM per implementare un computer quantistico avanzato, accelerando l'HPC ibrido e lo sviluppo dell'AI

  • Il computer quantistico Halocene H4, LUMI-IQ, sarà consegnato e installato nel 2027
  • Il sistema verrà installato nel CSC – IT Center for Science in Finland e integrato in LUMI AI Factory
  • Il sistema fornirà a ricercatori, innovatori del settore e sviluppatore in tutta Europa una piattaforma sperimentale unica e all'avanguardia, nella quale convergono il calcolo quantistico e l'intelligenza artificiale
original LUMI AI Factory selects IQM to deploy advanced quantum computer, accelerating hybrid HPC and AI development

LUMI AI Factory selects IQM to deploy advanced quantum computer, accelerating hybrid HPC and AI development

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--LUMI AI Factory, guidata da CSC – IT Center for Science, ha scelto IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) per realizzare IQM Halocene H4, un computer quantistico avanzato finalizzato ad accelerare il calcolo ibrido ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e le capacità di calcolo quantistico.

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