LUMI AI Factory sceglie IQM per implementare un computer quantistico avanzato, accelerando l'HPC ibrido e lo sviluppo dell'AI
LUMI AI Factory sceglie IQM per implementare un computer quantistico avanzato, accelerando l'HPC ibrido e lo sviluppo dell'AI
- Il computer quantistico Halocene H4, LUMI-IQ, sarà consegnato e installato nel 2027
- Il sistema verrà installato nel CSC – IT Center for Science in Finland e integrato in LUMI AI Factory
- Il sistema fornirà a ricercatori, innovatori del settore e sviluppatore in tutta Europa una piattaforma sperimentale unica e all'avanguardia, nella quale convergono il calcolo quantistico e l'intelligenza artificiale
ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--LUMI AI Factory, guidata da CSC – IT Center for Science, ha scelto IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) per realizzare IQM Halocene H4, un computer quantistico avanzato finalizzato ad accelerare il calcolo ibrido ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e le capacità di calcolo quantistico.
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