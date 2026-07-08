JACQUET METALS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF
JACQUET METALS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF
Au 30 juin 2026
SAINT-PRIEST, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société JACQUET METALS (Paris:JCQ) à ODDO BHF, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 29 567 titres
- 215 717,96 Euros en espèces
Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :
- 40 139 titres
- 377 936,24 Euros en espèces
Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 ont été exécutées :
- 1 339 transactions à l’achat
- 1 069 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 88 594 titres et 1 958 063,71 Euros à l’achat
- 80 005 titres et 1 773 413,5 Euros à la vente
|
|
ACHATS
|
VENTES
|
Date
|
Nombre de
|
Dont nombre
|
Pour un
|
Nombre de
|
Dont nombre
|
Pour un
|
Total
|
1 339
|
88 594
|
1 958 064
|
1 069
|
80 005
|
1 773 414
|
02/01/2026
|
5
|
151
|
3 028
|
9
|
301
|
6 035
|
05/01/2026
|
1
|
1
|
20
|
11
|
451
|
9 170
|
06/01/2026
|
6
|
300
|
6 120
|
2
|
169
|
3 515
|
07/01/2026
|
1
|
1
|
21
|
11
|
751
|
15 793
|
08/01/2026
|
6
|
336
|
7 180
|
4
|
151
|
3 277
|
09/01/2026
|
2
|
151
|
3 156
|
2
|
151
|
3 216
|
12/01/2026
|
5
|
451
|
9 261
|
3
|
3
|
63
|
13/01/2026
|
1
|
1
|
21
|
15
|
287
|
5 968
|
14/01/2026
|
4
|
151
|
3 126
|
1
|
1
|
21
|
15/01/2026
|
13
|
151
|
3 121
|
2
|
151
|
3 141
|
16/01/2026
|
1
|
1
|
21
|
14
|
1 501
|
32 436
|
19/01/2026
|
24
|
1 501
|
32 377
|
7
|
451
|
9 832
|
20/01/2026
|
2
|
151
|
3 247
|
18
|
1 951
|
43 777
|
21/01/2026
|
6
|
451
|
9 892
|
13
|
1 051
|
23 413
|
22/01/2026
|
1
|
1
|
23
|
12
|
601
|
13 583
|
23/01/2026
|
12
|
1 051
|
24 488
|
6
|
601
|
13 898
|
26/01/2026
|
5
|
301
|
6 944
|
4
|
451
|
10 456
|
27/01/2026
|
1
|
1
|
23
|
11
|
509
|
11 820
|
28/01/2026
|
4
|
451
|
10 478
|
3
|
185
|
4 329
|
29/01/2026
|
5
|
451
|
10 418
|
5
|
131
|
3 065
|
30/01/2026
|
2
|
151
|
3 458
|
6
|
451
|
10 424
|
02/02/2026
|
13
|
452
|
10 381
|
1
|
1
|
23
|
03/02/2026
|
12
|
752
|
17 461
|
10
|
1 051
|
24 383
|
04/02/2026
|
3
|
155
|
3 565
|
8
|
406
|
9 430
|
05/02/2026
|
10
|
377
|
8 829
|
8
|
901
|
21 218
|
06/02/2026
|
4
|
151
|
3 579
|
6
|
451
|
10 824
|
09/02/2026
|
2
|
151
|
3 639
|
14
|
601
|
14 589
|
10/02/2026
|
1
|
1
|
25
|
13
|
751
|
18 625
|
11/02/2026
|
14
|
901
|
22 555
|
15
|
1 061
|
26 677
|
12/02/2026
|
8
|
452
|
11 288
|
4
|
210
|
5 306
|
13/02/2026
|
15
|
1 051
|
25 645
|
10
|
460
|
11 226
|
16/02/2026
|
12
|
818
|
19 946
|
8
|
251
|
6 175
|
17/02/2026
|
11
|
923
|
22 214
|
6
|
715
|
17 350
|
18/02/2026
|
3
|
47
|
1 142
|
11
|
751
|
18 324
|
19/02/2026
|
4
|
251
|
6 074
|
1
|
1
|
24
|
20/02/2026
|
21
|
2 201
|
52 354
|
1
|
1
|
24
|
23/02/2026
|
11
|
630
|
14 526
|
14
|
1 001
|
23 173
|
24/02/2026
|
13
|
1 040
|
23 928
|
1
|
85
|
1 964
|
25/02/2026
|
-
|
-
|
-
|
13
|
504
|
11 685
|
26/02/2026
|
11
|
3 101
|
72 048
|
6
|
666
|
15 534
|
27/02/2026
|
5
|
751
|
17 373
|
7
|
501
|
11 698
|
02/03/2026
|
23
|
1 751
|
39 598
|
26
|
2 801
|
65 293
|
03/03/2026
|
12
|
1 000
|
22 850
|
-
|
-
|
-
|
04/03/2026
|
3
|
3
|
68
|
2
|
12
|
277
|
05/03/2026
|
17
|
2 751
|
62 773
|
16
|
1 251
|
28 923
|
06/03/2026
|
2
|
2
|
44
|
4
|
251
|
5 547
|
09/03/2026
|
34
|
1 251
|
27 259
|
9
|
1 251
|
27 459
|
10/03/2026
|
12
|
501
|
11 072
|
19
|
4 043
|
89 331
|
11/03/2026
|
5
|
252
|
5 519
|
6
|
251
|
5 514
|
12/03/2026
|
2
|
121
|
2 650
|
3
|
19
|
420
|
13/03/2026
|
7
|
452
|
9 927
|
1
|
98
|
2 161
|
16/03/2026
|
17
|
927
|
20 218
|
9
|
1 107
|
24 389
|
17/03/2026
|
14
|
750
|
16 213
|
-
|
-
|
-
|
18/03/2026
|
24
|
1 256
|
27 288
|
13
|
526
|
11 444
|
19/03/2026
|
32
|
3 400
|
71 208
|
-
|
-
|
-
|
20/03/2026
|
25
|
2 280
|
45 509
|
4
|
350
|
7 168
|
23/03/2026
|
15
|
1 079
|
21 007
|
21
|
2 620
|
51 655
|
24/03/2026
|
9
|
1 172
|
23 775
|
10
|
780
|
15 945
|
25/03/2026
|
15
|
1 449
|
29 814
|
-
|
-
|
-
|
26/03/2026
|
14
|
550
|
11 182
|
6
|
500
|
10 200
|
27/03/2026
|
19
|
1 070
|
21 638
|
-
|
-
|
-
|
30/03/2026
|
9
|
681
|
13 470
|
12
|
1 646
|
32 907
|
31/03/2026
|
-
|
-
|
-
|
21
|
1 522
|
30 705
|
01/04/2026
|
-
|
-
|
-
|
9
|
1 082
|
22 581
|
02/04/2026
|
8
|
1 000
|
20 838
|
-
|
-
|
-
|
07/04/2026
|
8
|
1 073
|
22 588
|
17
|
1 250
|
26 488
|
08/04/2026
|
5
|
1 177
|
25 350
|
5
|
402
|
8 774
|
09/04/2026
|
11
|
1 250
|
26 538
|
16
|
717
|
15 441
|
10/04/2026
|
-
|
-
|
-
|
|
22
|
1 726
|
37 967
|
13/04/2026
|
15
|
913
|
20 668
|
1
|
28
|
637
|
14/04/2026
|
16
|
587
|
13 203
|
10
|
287
|
6 486
|
15/04/2026
|
9
|
342
|
7 720
|
6
|
340
|
7 686
|
16/04/2026
|
7
|
242
|
5 445
|
4
|
259
|
5 854
|
17/04/2026
|
4
|
162
|
3 653
|
40
|
1 991
|
45 796
|
20/04/2026
|
4
|
258
|
5 934
|
12
|
871
|
20 126
|
21/04/2026
|
16
|
762
|
17 498
|
-
|
-
|
-
|
22/04/2026
|
28
|
2 235
|
50 170
|
1
|
1
|
23
|
23/04/2026
|
15
|
688
|
15 249
|
10
|
769
|
17 161
|
24/04/2026
|
10
|
1 063
|
23 927
|
3
|
3
|
68
|
27/04/2026
|
12
|
750
|
16 743
|
31
|
858
|
19 326
|
28/04/2026
|
8
|
1 000
|
22 350
|
-
|
-
|
-
|
29/04/2026
|
18
|
1 505
|
33 447
|
9
|
802
|
18 010
|
30/04/2026
|
7
|
750
|
16 425
|
6
|
948
|
20 966
|
04/05/2026
|
5
|
1 000
|
21 888
|
22
|
1 881
|
41 816
|
05/05/2026
|
21
|
983
|
22 253
|
1
|
1
|
23
|
06/05/2026
|
11
|
333
|
7 542
|
11
|
525
|
11 920
|
07/05/2026
|
3
|
435
|
9 909
|
9
|
532
|
12 148
|
08/05/2026
|
9
|
1 000
|
22 775
|
10
|
443
|
10 129
|
11/05/2026
|
9
|
500
|
11 400
|
4
|
250
|
5 707
|
12/05/2026
|
30
|
1 750
|
39 650
|
2
|
99
|
2 262
|
13/05/2026
|
27
|
1 000
|
22 312
|
8
|
165
|
3 710
|
14/05/2026
|
13
|
1 000
|
22 050
|
1
|
1
|
22
|
15/05/2026
|
30
|
1 001
|
21 722
|
1
|
1
|
22
|
18/05/2026
|
27
|
500
|
10 538
|
1
|
235
|
4 959
|
19/05/2026
|
3
|
27
|
571
|
8
|
1 250
|
26 613
|
20/05/2026
|
21
|
974
|
20 654
|
8
|
1 001
|
21 288
|
21/05/2026
|
7
|
561
|
11 865
|
13
|
1 501
|
31 898
|
22/05/2026
|
21
|
940
|
19 794
|
11
|
751
|
15 859
|
25/05/2026
|
7
|
997
|
20 887
|
4
|
63
|
1 323
|
26/05/2026
|
4
|
501
|
10 521
|
15
|
4 387
|
93 026
|
27/05/2026
|
3
|
500
|
10 900
|
10
|
1 250
|
27 338
|
28/05/2026
|
12
|
1 251
|
27 422
|
4
|
251
|
5 522
|
29/05/2026
|
-
|
-
|
-
|
16
|
1 176
|
25 857
|
01/06/2026
|
16
|
1 251
|
27 747
|
8
|
344
|
7 680
|
02/06/2026
|
4
|
330
|
7 293
|
20
|
142
|
3 152
|
03/06/2026
|
20
|
1 000
|
21 975
|
6
|
272
|
5 984
|
04/06/2026
|
7
|
500
|
10 875
|
7
|
479
|
10 492
|
05/06/2026
|
4
|
430
|
9 374
|
12
|
1 499
|
33 135
|
08/06/2026
|
7
|
501
|
11 272
|
15
|
1 215
|
27 525
|
09/06/2026
|
12
|
1 257
|
28 456
|
5
|
739
|
16 861
|
10/06/2026
|
15
|
1 492
|
33 034
|
1
|
1
|
22
|
11/06/2026
|
4
|
250
|
5 325
|
3
|
250
|
5 338
|
12/06/2026
|
4
|
251
|
5 346
|
11
|
1 499
|
32 216
|
15/06/2026
|
-
|
-
|
-
|
18
|
1 500
|
33 975
|
16/06/2026
|
1
|
1
|
23
|
4
|
121
|
2 846
|
17/06/2026
|
4
|
58
|
1 372
|
21
|
1 009
|
24 101
|
18/06/2026
|
23
|
801
|
19 192
|
18
|
946
|
22 748
|
19/06/2026
|
41
|
1 362
|
31 163
|
4
|
24
|
533
|
22/06/2026
|
21
|
1 063
|
23 073
|
5
|
227
|
4 936
|
23/06/2026
|
24
|
576
|
12 572
|
32
|
921
|
20 324
|
24/06/2026
|
19
|
693
|
15 387
|
-
|
-
|
-
|
25/06/2026
|
9
|
292
|
6 322
|
4
|
218
|
4 736
|
26/06/2026
|
15
|
588
|
12 545
|
1
|
1
|
22
|
29/06/2026
|
15
|
648
|
13 727
|
14
|
702
|
14 989
|
30/06/2026
|
20
|
1 132
|
23 519
|
1
|
103
|
2 148
JACQUET METALS est un acteur majeur de la distribution de métaux spéciaux.
Le Groupe développe et exploite un portefeuille de trois marques :
JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group métaux pour la mécanique.
Avec un effectif de 3 276 collaborateurs, JACQUET METALS dispose d’un réseau de 119 centres de distribution dans 23 pays en Europe, Asie et Amérique du Nord.
Compartiment B
ISIN : FR0000033904
Reuters : JCQ.PA
Bloomberg : JCQ FP
Contacts
JACQUET METALS
Thierry Philippe - Directeur général finance
comfi@jacquetmetals.com
NewCap - Relation investisseurs Thomas Grojean
Tel. : +33 1 44 71 98 55
jacquetmetals@newcap.eu