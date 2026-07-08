-

JACQUET METALS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF

Au 30 juin 2026

SAINT-PRIEST, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société JACQUET METALS (Paris:JCQ) à ODDO BHF, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 29 567 titres
  • 215 717,96 Euros en espèces

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

  • 40 139 titres
  • 377 936,24 Euros en espèces

Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 ont été exécutées :

  • 1 339 transactions à l’achat
  • 1 069 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 88 594 titres et 1 958 063,71 Euros à l’achat
  • 80 005 titres et 1 773 413,5 Euros à la vente

 

ACHATS

VENTES

Date

Nombre de
transactions
achats

Dont nombre
de titres achat

Pour un
montant en Euro de

Nombre de
transactions
vente

Dont nombre
de titres vente

Pour un
montant en Euro de

Total

1 339

88 594

1 958 064

1 069

80 005

1 773 414

02/01/2026

5

151

3 028

9

301

6 035

05/01/2026

1

1

20

11

451

9 170

06/01/2026

6

300

6 120

2

169

3 515

07/01/2026

1

1

21

11

751

15 793

08/01/2026

6

336

7 180

4

151

3 277

09/01/2026

2

151

3 156

2

151

3 216

12/01/2026

5

451

9 261

3

3

63

13/01/2026

1

1

21

15

287

5 968

14/01/2026

4

151

3 126

1

1

21

15/01/2026

13

151

3 121

2

151

3 141

16/01/2026

1

1

21

14

1 501

32 436

19/01/2026

24

1 501

32 377

7

451

9 832

20/01/2026

2

151

3 247

18

1 951

43 777

21/01/2026

6

451

9 892

13

1 051

23 413

22/01/2026

1

1

23

12

601

13 583

23/01/2026

12

1 051

24 488

6

601

13 898

26/01/2026

5

301

6 944

4

451

10 456

27/01/2026

1

1

23

11

509

11 820

28/01/2026

4

451

10 478

3

185

4 329

29/01/2026

5

451

10 418

5

131

3 065

30/01/2026

2

151

3 458

6

451

10 424

02/02/2026

13

452

10 381

1

1

23

03/02/2026

12

752

17 461

10

1 051

24 383

04/02/2026

3

155

3 565

8

406

9 430

05/02/2026

10

377

8 829

8

901

21 218

06/02/2026

4

151

3 579

6

451

10 824

09/02/2026

2

151

3 639

14

601

14 589

10/02/2026

1

1

25

13

751

18 625

11/02/2026

14

901

22 555

15

1 061

26 677

12/02/2026

8

452

11 288

4

210

5 306

13/02/2026

15

1 051

25 645

10

460

11 226

16/02/2026

12

818

19 946

8

251

6 175

17/02/2026

11

923

22 214

6

715

17 350

18/02/2026

3

47

1 142

11

751

18 324

19/02/2026

4

251

6 074

1

1

24

20/02/2026

21

2 201

52 354

1

1

24

23/02/2026

11

630

14 526

14

1 001

23 173

24/02/2026

13

1 040

23 928

1

85

1 964

25/02/2026

-

-

-

13

504

11 685

26/02/2026

11

3 101

72 048

6

666

15 534

27/02/2026

5

751

17 373

7

501

11 698

02/03/2026

23

1 751

39 598

26

2 801

65 293

03/03/2026

12

1 000

22 850

-

-

-

04/03/2026

3

3

68

2

12

277

05/03/2026

17

2 751

62 773

16

1 251

28 923

06/03/2026

2

2

44

4

251

5 547

09/03/2026

34

1 251

27 259

9

1 251

27 459

10/03/2026

12

501

11 072

19

4 043

89 331

11/03/2026

5

252

5 519

6

251

5 514

12/03/2026

2

121

2 650

3

19

420

13/03/2026

7

452

9 927

1

98

2 161

16/03/2026

17

927

20 218

9

1 107

24 389

17/03/2026

14

750

16 213

-

-

-

18/03/2026

24

1 256

27 288

13

526

11 444

19/03/2026

32

3 400

71 208

-

-

-

20/03/2026

25

2 280

45 509

4

350

7 168

23/03/2026

15

1 079

21 007

21

2 620

51 655

24/03/2026

9

1 172

23 775

10

780

15 945

25/03/2026

15

1 449

29 814

-

-

-

26/03/2026

14

550

11 182

6

500

10 200

27/03/2026

19

1 070

21 638

-

-

-

30/03/2026

9

681

13 470

12

1 646

32 907

31/03/2026

-

-

-

21

1 522

30 705

01/04/2026

-

-

-

9

1 082

22 581

02/04/2026

8

1 000

20 838

-

-

-

07/04/2026

8

1 073

22 588

17

1 250

26 488

08/04/2026

5

1 177

25 350

5

402

8 774

09/04/2026

11

1 250

26 538

16

717

15 441

10/04/2026

-

-

-

 

22

1 726

37 967

13/04/2026

15

913

20 668

1

28

637

14/04/2026

16

587

13 203

10

287

6 486

15/04/2026

9

342

7 720

6

340

7 686

16/04/2026

7

242

5 445

4

259

5 854

17/04/2026

4

162

3 653

40

1 991

45 796

20/04/2026

4

258

5 934

12

871

20 126

21/04/2026

16

762

17 498

-

-

-

22/04/2026

28

2 235

50 170

1

1

23

23/04/2026

15

688

15 249

10

769

17 161

24/04/2026

10

1 063

23 927

3

3

68

27/04/2026

12

750

16 743

31

858

19 326

28/04/2026

8

1 000

22 350

-

-

-

29/04/2026

18

1 505

33 447

9

802

18 010

30/04/2026

7

750

16 425

6

948

20 966

04/05/2026

5

1 000

21 888

22

1 881

41 816

05/05/2026

21

983

22 253

1

1

23

06/05/2026

11

333

7 542

11

525

11 920

07/05/2026

3

435

9 909

9

532

12 148

08/05/2026

9

1 000

22 775

10

443

10 129

11/05/2026

9

500

11 400

4

250

5 707

12/05/2026

30

1 750

39 650

2

99

2 262

13/05/2026

27

1 000

22 312

8

165

3 710

14/05/2026

13

1 000

22 050

1

1

22

15/05/2026

30

1 001

21 722

1

1

22

18/05/2026

27

500

10 538

1

235

4 959

19/05/2026

3

27

571

8

1 250

26 613

20/05/2026

21

974

20 654

8

1 001

21 288

21/05/2026

7

561

11 865

13

1 501

31 898

22/05/2026

21

940

19 794

11

751

15 859

25/05/2026

7

997

20 887

4

63

1 323

26/05/2026

4

501

10 521

15

4 387

93 026

27/05/2026

3

500

10 900

10

1 250

27 338

28/05/2026

12

1 251

27 422

4

251

5 522

29/05/2026

-

-

-

16

1 176

25 857

01/06/2026

16

1 251

27 747

8

344

7 680

02/06/2026

4

330

7 293

20

142

3 152

03/06/2026

20

1 000

21 975

6

272

5 984

04/06/2026

7

500

10 875

7

479

10 492

05/06/2026

4

430

9 374

12

1 499

33 135

08/06/2026

7

501

11 272

15

1 215

27 525

09/06/2026

12

1 257

28 456

5

739

16 861

10/06/2026

15

1 492

33 034

1

1

22

11/06/2026

4

250

5 325

3

250

5 338

12/06/2026

4

251

5 346

11

1 499

32 216

15/06/2026

-

-

-

18

1 500

33 975

16/06/2026

1

1

23

4

121

2 846

17/06/2026

4

58

1 372

21

1 009

24 101

18/06/2026

23

801

19 192

18

946

22 748

19/06/2026

41

1 362

31 163

4

24

533

22/06/2026

21

1 063

23 073

5

227

4 936

23/06/2026

24

576

12 572

32

921

20 324

24/06/2026

19

693

15 387

-

-

-

25/06/2026

9

292

6 322

4

218

4 736

26/06/2026

15

588

12 545

1

1

22

29/06/2026

15

648

13 727

14

702

14 989

30/06/2026

20

1 132

23 519

1

103

2 148

JACQUET METALS est un acteur majeur de la distribution de métaux spéciaux.
Le Groupe développe et exploite un portefeuille de trois marques :
JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group métaux pour la mécanique.
Avec un effectif de 3 276 collaborateurs, JACQUET METALS dispose d’un réseau de 119 centres de distribution dans 23 pays en Europe, Asie et Amérique du Nord.

Compartiment B
ISIN : FR0000033904
Reuters : JCQ.PA
Bloomberg : JCQ FP

Contacts

JACQUET METALS
Thierry Philippe - Directeur général finance
comfi@jacquetmetals.com

NewCap - Relation investisseurs Thomas Grojean
Tel. : +33 1 44 71 98 55
jacquetmetals@newcap.eu

JACQUET METALS

BOURSE:JCQ
Release Versions
French

Contacts

JACQUET METALS
Thierry Philippe - Directeur général finance
comfi@jacquetmetals.com

NewCap - Relation investisseurs Thomas Grojean
Tel. : +33 1 44 71 98 55
jacquetmetals@newcap.eu

More News From JACQUET METALS

JACQUET METALS SA : Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

SAINT-PRIEST, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: JACQUET METALS SA (Paris:JCQ) : Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques 30 juin 2026 21 064 288 30 810 075 Le nombre total des droits de vote exerçables attachés à ces 21 064 288 actions s’élève à 30 035 825 droits de vote en tenant compte des 774 250 actions autodétenues par JACQUET METALS SA et privées de droits de vote en vertu des articles L.225-111 et L.225-210 du Code de commerce. La variation d...

Jacquet Metals SA : Descriptif du programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée générale du 26 juin 2026

SAINT-PRIEST, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Jacquet Metals SA (Paris:JCQ) : 1) Cadre juridique En application de l’article 241-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société JACQUET...

Jacquet Metals SA : Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

SAINT-PRIEST, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Jacquet Metals SA (Paris:JCQ) : Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques 31 mai 2026 21 531 967 31 277 192 Le nombre total des droits de vote exerçables attachés à ces 21 531 967 actions s’élève à 30 037 527 droits de vote en tenant compte des 1 239 665 actions autodétenues par JACQUET METALS SA et privées de droits de vote en vertu des articles L.225-111 et L.225-210 du Code de commerce....
Back to Newsroom