GoodVision AI加入NVIDIA Connect以推進大規模AI推理

加州紅木城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於建構全球AI推理算力架構的公司GoodVision AI Inc. (GoodVision AI)今日宣布加入NVIDIA Connect。該計畫旨在向解決方案供應商和服務公司開放NVIDIA的運算平台、軟體及技術資源。GoodVision AI將利用這些資源，重點在以下三個方面深化其工作：推理效能、AI工廠部署，以及處於其平台核心的路由演算法。

GoodVision AI透過三個相互關聯的組件實現大規模AI推理：雲端服務、即時智慧路由引擎，以及由專門建構、採用浸沒式冷卻技術的AI工廠組成的全球網路。這三者結合，為企業客戶在生產環境中運行AI提供了更快速、更可控且更具成本效益的方式。

智慧路由引擎是該系統的核心，也是此次與NVIDIA Connect合作的重點所在。針對每一個推理請求，它能在毫秒級時間內綜合評估四個關鍵因素：任務實際所需的模型、資料的敏感程度、成本上限以及延遲目標。隨後，它會將請求精準路由到正確的模型版本和合適的運算資源上，無論這些運算資源位於何處。

其直接效果是，企業不再需要為較小模型就能處理的工作支付尖端模型的高昂費用。在GoodVision AI的實際部署中，智慧路由引擎已將AI推理成本降低約60%，網路延遲減少約50%，並使相關業務的毛利率提升約50%。

透過加入NVIDIA Connect，GoodVision AI獲得了更早取得NVIDIA GPU平台和AI軟體資源的權限。公司將利用這些資源來實現推理工作負載最佳化、加快AI工廠的部署，並持續改進智慧路由引擎在不同模型和位置間的算力分配機制。

GoodVision AI執行長David Wang表示：「大多數企業為其AI實際支付的算力遠超其真實需求。智慧路由引擎能夠將每個請求精準傳送至最匹配的模型和硬體，這正是我們將推理成本降低約60%、延遲縮減約一半的關鍵所在。加入NVIDIA Connect讓我們能夠更便捷地取得運算和軟體資源，從而進一步提升這些指標。」

關於GoodVision AI

GoodVision AI正在建構針對AI推理的全球算力架構。其平台將即時智慧路由引擎與專門建構的AI工廠網路相結合，以實現大規模的高效AI運行。公司由執行長David Wang領導。如欲瞭解更多資訊，請造訪goodvision.ai。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括關於GoodVision AI Inc. ("GoodVision AI")和Calisa Acquisition Corp. ("ALIS")的擬議業務合併、交易的預期收益和時間表、GoodVision AI的未來業務、營運、成長策略、市場機會、財務表現及其他預期的陳述。

這些前瞻性陳述依據目前的預期和假設，受到風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與明示或暗示的結果大相逕庭。此類風險包括但不限於：擬議業務合併可能無法完成或可能延遲的風險、未能滿足完成條件或取得必要核准的風險、市場或經濟狀況的變化、合併後公司執行其業務策略的能力、維持客戶和供應商關係的能力、滿足證券交易所上市要求的能力，以及ALIS向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中描述的其他風險，包括將遞交的與擬議交易相關的S-4表格登記聲明書。

前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。除適用法律要求外，GoodVision AI和ALIS均不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。

額外資訊和查找途徑

ALIS計畫就擬議業務合併向SEC遞交一份S-4表格登記聲明書，其中將包含一份代理聲明/招股說明書。我們敦促投資人和證券持有人在登記聲明書、代理聲明/招股說明書及其他遞交給SEC的相關文件發表後及時查閱，因為這些文件將包含有關擬議交易的重要資訊。這些文件可在SEC的網站www.sec.gov免費取得。

非要約或招攬聲明

本新聞稿僅作資訊參考之用，不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，或者任何代理、投票或核准的招攬；如果按照任何司法管轄區的適用證券法規定，在登記或資格認定前進行此類要約、招攬或出售屬於非法行為，則不得在該等司法管轄區進行任何證券出售。

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