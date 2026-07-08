GoodVision AI加入NVIDIA Connect以推进大规模AI推理

加州红木城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于构建全球AI推理算力架构的公司GoodVision AI Inc. (GoodVision AI)今日宣布加入NVIDIA Connect。该计划旨在向解决方案提供商和服务公司开放NVIDIA的计算平台、软件及技术资源。GoodVision AI将利用这些资源，重点在以下三个方面深化其工作：推理性能、AI工厂部署，以及作为其平台核心的路由算法。

GoodVision AI通过三个相互关联的组件实现大规模AI推理：云服务、实时智能路由引擎，以及由专门构建、采用浸没式冷却技术的AI工厂组成的全球网络。这三者结合，为企业客户在生产环境中运行AI提供了更快速、更可控且更具成本效益的方式。

智能路由引擎是该系统的核心，也是此次与NVIDIA Connect合作的重点所在。针对每一个推理请求，它能在毫秒级时间内综合评估四个关键因素：任务实际所需的模型、数据的敏感程度、成本上限以及延迟目标。随后，它会将请求精准路由到正确的模型版本和合适的计算资源上，无论这些计算资源位于何处。

其直接效果是，企业不再需要为较小模型就能处理的工作支付前沿模型的高昂费用。在GoodVision AI的实际部署中，智能路由引擎已将AI推理成本降低约60%，网络延迟减少约50%，并使相关业务的毛利率提升约50%。

通过加入NVIDIA Connect，GoodVision AI获得了更早接触NVIDIA GPU平台和AI软件的权限。公司将利用这些资源来优化推理工作负载、加快AI工厂的部署，并持续改进智能路由引擎在不同模型和位置间的算力分配机制。

GoodVision AI首席执行官David Wang表示：“大多数企业为其AI实际支付的算力远超其真实需求。智能路由引擎能够将每个请求精准发送至最匹配的模型和硬件，这正是我们将推理成本降低约60%、延迟缩减约一半的关键所在。加入NVIDIA Connect让我们能够更便捷地获取计算和软件资源，从而进一步提升这些指标。”

关于GoodVision AI

GoodVision AI正在构建面向AI推理的全球算力架构。其平台将实时智能路由引擎与专门构建的AI工厂网络相结合，以实现高效的大规模AI运行。公司由首席执行官David Wang领导。如需了解更多信息，请访问goodvision.ai。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含联邦证券法界定的前瞻性陈述，包括关于GoodVision AI Inc. ("GoodVision AI")和Calisa Acquisition Corp. ("ALIS")的拟议业务合并、交易的预期收益和时间表、GoodVision AI的未来业务、运营、增长战略、市场机会、财务表现及其他预期的陈述。

这些前瞻性陈述基于当前预期和假设，受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与明示或暗示的结果大相径庭。此类风险包括但不限于：拟议业务合并可能无法完成或可能延迟的风险、未能满足完成条件或获得必要批准的风险、市场或经济状况的变化、合并后公司执行其业务战略的能力、维持客户和供应商关系的能力、满足证券交易所上市要求的能力，以及ALIS向美国证券交易委员会("SEC")提交的文件中描述的其他风险，包括将提交的与拟议交易相关的S-4表格注册声明。

前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。除适用法律要求外，GoodVision AI和ALIS均不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

额外信息和查找途径

ALIS计划就拟议业务合并向SEC提交一份S-4表格注册声明，其中将包含一份代理声明/招股说明书。我们敦促投资者和证券持有人在注册声明、代理声明/招股说明书及其他提交给SEC的相关文件发布后及时查阅，因为这些文件将包含有关拟议交易的重要信息。这些文件可在SEC的网站www.sec.gov免费获取。

非要约或招揽声明

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