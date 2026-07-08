Flix et Klarna renforcent leur partenariat pour offrir à des millions de voyageurs aux États-Unis et en Europe davantage d’options de paiement

MUNICH et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Flix et Klarna, la banque numérique mondiale et fournisseur de solutions de paiement flexibles, ont annoncé aujourd’hui le renforcement de leur partenariat, qui permettra d’offrir des options de paiement plus flexibles à des millions de voyageurs sur leurs plateformes respectives. À compter d’aujourd’hui, Klarna sera disponible sur 21 marchés couverts par Flix, ajoutant notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France, la Pologne, la Suisse, l’Autriche et l’Espagne à sa présence existante aux États-Unis et en Suède.

Klarna étant désormais directement intégré au processus de réservation de Flix, les passagers disposent de trois nouveaux modes de paiement : le paiement intégral au moment de la réservation, le paiement échelonné sans intérêts ou un financement à plus long terme pour les achats plus importants. Pour les voyages transfrontaliers, Klarna supprime les frais de change, permettant ainsi aux voyageurs de payer dans leur devise locale sans frais de conversion cachés. Les utilisateurs de Klarna bénéficieront également d’offres exclusives lorsqu’ils réserveront via les plateformes Flix.

« Les voyages constituent l’un des postes de dépenses les plus importants dans la vie des gens, mais la flexibilité au moment du paiement est restée à la traîne », déclare David Sykes, directeur commercial chez Klarna. « Qu’il s’agisse d’un étudiant prenant un FlixBus de Munich à Paris ou d’une famille rentrant chez elle à bord d’un Greyhound traversant les États-Unis, ce sont ces voyages qui comptent. En collaboration avec Flix, nous offrons aux voyageurs la liberté de choisir leur mode de paiement, en toute transparence et sans mauvaise surprise. »

« Notre priorité est de proposer des voyages abordables et de garantir une réservation simple et flexible, afin que chacun puisse découvrir le monde », déclare Alexander Schlüter, vice-président du marketing et des produits clients chez Flix. « Le renforcement de notre partenariat avec Klarna nous aide à offrir à nos passagers encore plus de flexibilité et de contrôle. Cela rend le choix de modes de transport intelligents et durables plus facile et plus accessible pour des millions de personnes. »

À propos de Flix

Flix entend transformer le secteur des transports collectifs en proposant des solutions de transport en bus longue distance durables et abordables dans plus de 40 pays répartis sur cinq continents via ses marques FlixBus, Kamil Koç et Greyhound, complétées par des trajets ferroviaires en Allemagne via FlixTrain. Grâce à son modèle d’exploitation d’autocars à faible intensité capitalistique et à sa plateforme technologique innovante, Flix, lancé en 2013, s’est rapidement imposé comme leader du marché des voyages en autocar longue distance en Europe, en Amérique du Nord et en Turquie, et étend actuellement ses activités en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique.

Porté par une prise de conscience accrue en faveur des déplacements durables, Flix s’est engagé publiquement envers l’initiative Science Based Targets (SBTi) comme cadre de référence pour une décarbonisation fondée sur des données scientifiques. En avril 2024, la SBTi a validé les objectifs à court terme de Flix en matière de réduction des émissions, reconnaissant ainsi que sa stratégie est conforme aux objectifs climatiques mondiaux.

Alors que Flix gère l’aspect commercial de l’activité, notamment la planification du réseau, la tarification, le contrôle des opérations, le marketing et les ventes, la gestion de la qualité et le développement continu des produits selon une approche fondée sur les données, ce sont des partenaires de confiance de Flix qui assurent les opérations quotidiennes. La combinaison innovante de la technologie et de la plateforme de vente de Flix avec le transport traditionnel de passagers a permis à une startup européenne de devenir une entreprise de technologie du voyage de premier plan, en pleine expansion à l’échelle mondiale.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur corporate.flix.com

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un fournisseur de solutions de paiement flexibles. Avec plus de 119 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et 3,4 millions de transactions par jour, le réseau de paiement et de commerce de Klarna, alimenté par l’IA, permet aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec pour mission d’être disponible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent payer avec Klarna en ligne, en magasin et via Apple Pay et Google Pay. Plus d’un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour stimuler leur croissance et fidéliser leur clientèle, notamment Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour plus d’informations, rendez-vous sur Klarna.com.

Catégorie : Nouvelles relatives à un partenariat

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.