Fastly rejoint DIMPACT pour collaborer en matière de développement durable numérique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fastly, Inc. (NASDAQ : FSLY), l'une des principales plateformes mondiales de cloud en périphérie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rejoint DIMPACT, une coalition d'organisations de premier plan qui œuvre à rassembler les acteurs du changement du secteur et les décideurs politiques autour de solutions concrètes et fondées sur la science visant à réduire l'impact environnemental de la diffusion de contenus multimédias numériques.

En tant que premier fournisseur de plateformes « edge cloud » à rejoindre la coalition, Fastly apporte des données concrètes et essentielles sur les réseaux en périphérie, une expertise en matière d’infrastructure, ainsi qu’une approche transparente du calcul et du reporting des émissions, afin d’aider les grandes entreprises des secteurs des médias, du streaming et de l’édition à comprendre et à optimiser leur empreinte carbone numérique.

« Nous sommes ravis d’accueillir Fastly au sein de l’initiative DIMPACT. Sa participation renforce la capacité de DIMPACT à promouvoir une approche plus précise et fondée sur les données pour mesurer et réduire les émissions numériques », a déclaré Jason Bell, directeur chez SLR Consulting et parrain exécutif de DIMPACT. « Calculer avec précision les émissions numériques nécessite une compréhension approfondie de chaque étape parcourue par les données, depuis leur origine jusqu’à l’appareil de l’utilisateur final. L’expertise de Fastly en matière de périphérie comble une pièce cruciale du puzzle, rapprochant ainsi le secteur d’un plan d’action transparent et normalisé pour la décarbonisation numérique. »

La consommation croissante de médias numériques a fait des émissions liées à la diffusion des données une priorité pour de nombreuses organisations qui s’attaquent à l’impact des gaz à effet de serre (GES) de scope 3, c’est-à-dire les émissions indirectes générées tout au long de la chaîne de valeur d’une entreprise. DIMPACT fournit aux décideurs du secteur des données fiables, des analyses pertinentes et des ressources accessibles qui permettent de réduire l’empreinte carbone liée à la diffusion de produits multimédias numériques. Il agit également comme un catalyseur de collaboration, en harmonisant les efforts et en coordonnant un secteur où les impacts environnementaux sont partagés par un système complexe d’acteurs et de participants.

« Alors que les contenus numériques, y compris le trafic généré par l’IA, continuent de remodeler Internet, nous souhaitons donner au secteur des médias numériques les moyens d’agir grâce aux données granulaires et aux analyses exploitables dont les entreprises ont besoin pour comprendre et optimiser leur empreinte numérique. Nous nous engageons en faveur d’une collaboration à l’échelle du secteur afin de garantir que l’Internet du futur soit non seulement plus rapide et plus sécurisé, mais aussi plus durable », a déclaré Eoghan Kelly, responsable du développement durable chez Fastly.« Nous sommes impatients de collaborer avec les participants à DIMPACT et d’accompagner le secteur dans sa transition vers la décarbonisation de la distribution de contenu numérique. »

Pour en savoir plus sur l’approche de Fastly en matière de développement durable, veuillez consulter le blog sur Fastly.com.

À propos de DIMPACT

DIMPACT est une coalition « de réflexion et d’action » qui œuvre à rassembler les acteurs du changement du secteur et les décideurs politiques autour de solutions concrètes et fondées sur la science, visant à réduire les impacts environnementaux liés à la diffusion de contenus multimédias numériques. Animée par SLR Consulting Ltd, DIMPACT rassemble et fédère les leaders du secteur et les acteurs du changement, en favorisant le partage de recherches, de ressources et de bonnes pratiques afin de stimuler la collaboration et d’accélérer la mise en œuvre de mesures concrètes. Pour en savoir plus : https://dimpact.org/.

À propos de Fastly

La plateforme cloud de périphérie puissante et programmable de Fastly aide les plus grandes marques mondiales à offrir des expériences en ligne rapides, sécurisées et captivantes grâce à des solutions de calcul en périphérie, de diffusion, de sécurité et d’observabilité qui améliorent les performances des sites, renforcent la sécurité et favorisent l’innovation à l’échelle mondiale. Comparée à celle d’autres fournisseurs, l’architecture de plateforme moderne, puissante et hautement performante de Fastly permet aux développeurs de proposer des sites web et des applications sécurisés, avec des délais de mise sur le marché réduits et des économies avérées, parmi les plus importantes du secteur. Des entreprises du monde entier font confiance à Fastly pour les aider à améliorer l’expérience Internet. Parmi elles, on peut citer Reddit, Universal Music Group et SeatGeek. Pour en savoir plus sur Fastly, rendez-vous sur https://www.fastly.com, et suivez-nous sur @fastly.

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