Vultr et SUSE lancent une plateforme d’IA d’entreprise full-stack validée par NVIDIA pour accélérer les déploiements en production

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Vultr, la plus grande société privée au monde spécialisée dans les infrastructures cloud, a annoncé aujourd’hui le lancement de SUSE AI Factory avec NVIDIA sur l’infrastructure Vultr, développée en partenariat avec SUSE. Annoncée aux côtés de SUSE lors du RAISE Summit à Paris, cette plateforme d’IA d’entreprise full-stack validée combine des logiciels d’IA de niveau entreprise, une accélération GPU avancée et une infrastructure d’IA mondiale au sein d’une solution unique prête pour la production.

Alors que les entreprises cherchent à faire passer leurs charges de travail d’IA de l’expérimentation à la production, cette solution conjointe élimine la complexité liée à la création de piles d’IA à partir de zéro, permettant ainsi aux entreprises de déployer facilement des applications d’IA sécurisées et évolutives. Elle associe des capacités logicielles et d’infrastructure afin d’aider les organisations à faire évoluer leurs applications de manière sûre et fiable, depuis le développement en environnement sandbox jusqu’à la production à l’échelle mondiale.

Conçue sur une architecture ouverte fondée sur Kubernetes, cette solution prend en charge les déploiements dans des environnements cloud, sur site, en périphérie et souverains. Cette architecture offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour déployer leurs charges de travail d’IA là où leurs exigences commerciales, réglementaires ou de performance l’imposent, sans dépendance à l’égard d’un cloud propriétaire.

La solution Sovereign AI Factory de SUSE intègre le logiciel NVIDIA AI Enterprise. Elle comprend des modèles prévalidés, par exemple pour la génération augmentée par récupération (RAG), l’orchestration des GPU, une sécurité zero trust et un support unifié assuré par un fournisseur unique, le tout reposant sur l’infrastructure d’IA de NVIDIA, notamment NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo et NVIDIA Run:ai. Vultr fournit le socle d’infrastructure mondiale d’IA de la solution, couvrant les GPU cloud, les serveurs bare metal, le calcul cloud, Kubernetes, ainsi que des solutions optimisées de mise en réseau et de stockage. Ensemble, ces capacités constituent une plateforme d’IA prête pour la production, qui permet aux entreprises de créer, de déployer et de faire évoluer l’IA d’entreprise avec performance, sécurité et simplicité opérationnelle.

« Les entreprises en ont fini avec les expérimentations. Le véritable enjeu consiste désormais à mettre rapidement l’IA en production, sans passer 18 mois à intégrer logiciels, GPU et infrastructure avant qu’une seule charge de travail ne soit opérationnelle », a déclaré Kevin Cochrane, directeur marketing chez Vultr. « SUSE AI Factory avec NVIDIA sur l’infrastructure Vultr change complètement la donne. Nous avons conçu une plateforme full-stack validée qui réunit des logiciels d’IA d’entreprise, l’accélération NVIDIA et une infrastructure GPU disponible à l’échelle mondiale. Les organisations peuvent désormais se concentrer sur le développement d’une IA génératrice de résultats, plutôt que sur l’assemblage de la pile technique sous-jacente. C’est ainsi que les entreprises passent du projet pilote à la production en toute confiance », a-t-il ajouté.

« Lorsque nous avons lancé SUSE AI Factory avec NVIDIA en avril, notre objectif était de proposer un cadre d’IA d’entreprise privée, ouvert et entièrement gouverné, permettant à nos clients de déployer leurs capacités d’intelligence là où leurs besoins métier l’exigent », a déclaré Rhys Oxenham, vice-président et directeur général de la division IA chez SUSE. « Notre partenariat avec Vultr va encore plus loin en fournissant une pile d’infrastructure clé en main et validée. Les entreprises n’ont plus à attendre ni à passer des mois à se débattre avec l’intégration : elles peuvent déployer dès aujourd’hui une plateforme d’IA prête pour une disponibilité générale sur une infrastructure de classe mondiale », a-t-il ajouté.

« L’IA en production ne se limite pas à une simple accélération du calcul. Elle exige une collaboration étroite entre logiciels d’IA d’entreprise et infrastructure mondiale », a déclaré Dion Harris, directeur senior des solutions d’infrastructure HPC et IA GTM chez NVIDIA. « En associant SUSE AI Factory avec NVIDIA à l’infrastructure mondiale de Vultr, les entreprises disposent d’une base sécurisée et évolutive pour passer de l’expérimentation à la production », a-t-il ajouté.

Steven Dickens, PDG et analyste principal chez HyperFRAME Research, a déclaré : « Le succès de l’IA d’entreprise en 2026 se jouera au niveau de l’infrastructure. Les organisations ont besoin d’un socle ouvert et gouverné, couvrant l’ensemble de la chaîne, du calcul GPU jusqu’au pipeline d’inférence, avec des fonctionnalités de sécurité et de conformité intégrées dès le départ. La collaboration entre Vultr, SUSE et NVIDIA répond précisément à ce besoin : une pile convergente et validée qui permet aux entreprises de passer de la phase pilote à la production sans les contraintes d’intégration qui en ont freiné tant d’autres. »

Les clients SUSE existants peuvent faire appel à leur équipe de compte SUSE pour évaluer SUSE AI Factory avec NVIDIA sur l’infrastructure Vultr. SUSE et Vultr collaboreront afin de définir le périmètre et de réaliser une démonstration de faisabilité conjointe, adaptée aux charges de travail d’IA du client. Les organisations peuvent également contacter directement les équipes commerciales de SUSE ou de Vultr afin de demander une évaluation, un atelier d’architecture ou une démonstration de faisabilité. Une option de déploiement en libre-service via Vultr Marketplace est prévue.

À propos de Vultr

Vultr s’est donné pour mission de rendre les infrastructures cloud hautes performances faciles à utiliser, abordables et accessibles localement pour les entreprises et les innovateurs en IA du monde entier. Des centaines de milliers de clients actifs répartis dans 185 pays font confiance à Vultr pour ses solutions Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal et Cloud Storage flexibles, évolutives et mondiales. En décembre 2024, Vultr a annoncé une levée de fonds en capital sur la base d’une valorisation de 3,5 milliards de dollars. Fondée par David Aninowsky et autofinancée pendant plus d’une décennie, Vultr est devenue la plus grande société privée d’infrastructures cloud au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vultr.com.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial des logiciels open source d’entreprise. En transformant les innovations issues de la communauté en solutions sécurisées, souveraines et prêtes pour l’IA, SUSE permet à ses clients d’échapper à la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et de reprendre le contrôle de leur destin informatique. Grâce à ses solutions d’infrastructure de pointe pour Linux, Kubernetes, l’edge et l’IA, SUSE offre la flexibilité nécessaire pour innover partout, du centre de données au multicloud jusqu’à la périphérie. SUSE est également le seul éditeur à gérer de nombreuses distributions Linux et Kubernetes. Chez SUSE, le choix devient réalité, car nous accordons la priorité à la communauté, à l’interopérabilité et à l’innovation continue. Découvrez comment nous renforçons la résilience des systèmes critiques sur www.suse.com.

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