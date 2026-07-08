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Flix e Klarna ampliano la collaborazione reciproca per offrire più opzioni di pagamento a milioni di viaggiatori di Stati Uniti ed Europa

MONACO DI BAVIERA e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Flix e Klarna, banca digitale e fornitore di pagamenti flessibili a livello mondiale, oggi annunciano un'espansione della partnership che mette a disposizione di milioni di viaggiatori opzioni di pagamento più flessibili tramite le piattaforme interessate. Da oggi Klarna è disponibile in 21 mercati Flix e aggiunge Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Polonia, Svizzera, Austria e Spagna a Stati Uniti e Svezia, paesi in cui operava in precedenza.

Grazie all'incorporazione diretta di Klarna nel flusso di prenotazioni di Flix, i passeggeri dispongono di tre nuove opzioni di pagamento: possono versare l'intero importo al momento della prenotazione oppure scegliere rate senza interessi o finanziamenti a lungo termine per importi più cospicui.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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