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HTEC y Embotech se alían para ampliar la implementación de soluciones de conducción autónoma en la logística industrial

original HTEC, a global technology and AI engineering company headquartered in Silicon Valley, and Embotech, a global leader in safety-certified Level 4 autonomous driving solutions for industrial logistics, today announced a strategic partnership to scale deployment of Embotech's autonomous driving solutions across vehicle platforms, customer programmes and industrial sites.

HTEC, a global technology and AI engineering company headquartered in Silicon Valley, and Embotech, a global leader in safety-certified Level 4 autonomous driving solutions for industrial logistics, today announced a strategic partnership to scale deployment of Embotech's autonomous driving solutions across vehicle platforms, customer programmes and industrial sites.

PALO ALTO, California, y ZÚRICH--(BUSINESS WIRE)--HTEC, una empresa internacional de tecnología e ingeniería de IA con sede en Silicon Valley, y Embotech, líder internacional en soluciones de conducción autónoma de nivel 4 con certificación de seguridad para la logística industrial, han anunciado hoy una colaboración estratégica para ampliar la implementación de las soluciones de conducción autónoma de Embotech en distintas plataformas de vehículos, programas de clientes y instalaciones industriales.

Esta colaboración se produce en un momento en el que las soluciones de conducción autónoma de Embotech, de eficacia probada, se están implementando en un número cada vez mayor de plataformas de vehículos y instalaciones industriales. En esta fase, ampliar las implementaciones de forma eficiente es tan importante como el propio avance de la tecnología.

En virtud del acuerdo, HTEC aporta capacidad de ingeniería y experiencia en software de a bordo, integración de vehículos, conectividad y validación de sistemas, lo que permite a Embotech ofrecer soluciones de conducción autónoma a mayor escala, al tiempo que mantiene el control total de su plataforma de autonomía, su arquitectura de seguridad certificada y sus planes de desarrollo de productos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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