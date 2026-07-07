Quaise Energy lève 134 millions USD dans le cadre de la première tranche de sa levée de fonds de série B afin de construire la première centrale basée sur l’énergie géothermique à très haute température au monde

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Quaise Energy, l’un des principaux développeurs d’énergie géothermique à très haute température à l’échelle industrielle, a annoncé aujourd’hui la clôture initiale de son tour de table de série B, qui a permis de lever 134 millions USD, avec des apports supplémentaires en fonds propres et en emprunt et dont la clôture est imminente. Ce tour de table a été mené par Prelude Ventures, avec des investissements stratégiques de la part de JERA et d’Idemitsu, deux des plus grandes entreprises énergétiques japonaises. La quasi-totalité des investisseurs existants, dont Safar Partners, a également participé à cette levée de fonds.

Les fonds levés dans le cadre du tour de table de série B serviront à financer le projet Obsidian, la première centrale basée sur l’énergie géothermique à très haute température au monde, ainsi qu’à poursuivre le développement et la commercialisation du système de forage à ondes millimétriques de Quaise, qui devrait à terme permettre d’atteindre une profondeur de plus de 5 km. Un financement par capitaux propres et par emprunt pour le projet est actuellement mis en place, tandis que la Société s’apprête à générer ses premiers revenus grâce à des partenariats d’achat dont les détails n’ont pas encore été dévoilés. Cette levée de fonds de série B porte à 230 millions USD le montant total des fonds levés par Quaise à ce jour.

Quaise utilise un système de forage à ondes millimétriques mis au point au Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour ablater la roche à des profondeurs et à des températures non abordables financièrement avec les techniques de forage conventionnelles. Grâce à cette technologie, Quaise dispose d’un potentiel unique pour atteindre des couches rocheuses dont la température se situe entre 300 et 500 °C dans la plupart des régions du monde, ce qui permettra de construire des systèmes géothermiques qui rivaliseront avec les énergies fossiles et nucléaires en termes de densité de puissance, et avec les énergies renouvelables en termes de coût.

« Notre ambition est d’alimenter la civilisation grâce à la source d’énergie la plus prometteuse de la planète. Ce tour de table nous permet de passer d’une technologie dont les performances ont été prouvées sur le terrain à nos premiers revenus commerciaux », a déclaré Carlos Araque, PDG de Quaise Energy.

Quaise a démontré les capacités de son système de forage à ondes millimétriques en forant à une profondeur de plus de 100 mètres à travers le granit dans son site du centre du Texas en 2025. C’était la première fois que cette technologie permettait de pénétrer le socle cristallin à grande échelle dans des conditions réelles sur le terrain. L’entreprise s’approche désormais du kilomètre de profondeur sur ce même site, ce qui représentera la pénétration la plus profonde jamais réalisée à l’aide du forage à ondes millimétriques, mais aussi la plus profonde jamais obtenue au moyen d’une technologie de forage sans contact. Ces résultats viennent valider la technologie de base que Quaise déploiera dans le cadre du projet Obsidian et sur d’autres sites. Quaise vise à élargir considérablement le champ d’application de la géothermie.

« Depuis le départ, nous soutenons Quaise, car nous sommes convaincus que l’exploitation de la roche très chaude permettra de libérer de l’énergie géothermique à une échelle sans précédent », a déclaré Mark Cupta, directeur général de Prelude Ventures. « Les résultats obtenus par l’équipe sur le terrain et les avancées réalisées dans le cadre du projet Obsidian viennent étayer cette conviction, et nous sommes fiers de continuer à soutenir Quaise alors qu’elle passe de la validation de la technologie à l’alimentation des réseaux en énergie propre et fiable, pratiquement partout sur la planète. »

« La technologie de forage à ondes millimétriques de Quaise pourrait bien redéfinir les possibilités offertes par la géothermie, en permettant d’exploiter la chaleur à des profondeurs et à des températures jusqu’ici inaccessibles. Cet investissement témoigne de l’engagement d’Idemitsu en faveur de solutions énergétiques de nouvelle génération capables de contribuer à un approvisionnement en électricité stable, durable et à grande échelle », a déclaré Kei Honda, directeur exécutif du bureau de San José, ainsi que vice-président senior et responsable des investissements stratégiques chez Idemitsu Americas Holdings Corporation.

Le projet Obsidian, dont la construction est en cours, est implanté sur des concessions géothermiques fédérales situées dans la forêt nationale de Deschutes, dans l’Oregon, l’un des sites géothermiques les plus étudiés des États-Unis. D’un potentiel de plusieurs gigawatts, il fournira ses premiers électrons au réseau d’ici 2030. L’électricité produite permettra de stabiliser le réseau dans la région du Nord-Ouest Pacifique, alors que celle-ci est confrontée à une demande croissante et à des contraintes en matière de capacité de transfert.

« En tant qu’entreprise énergétique d’envergure mondiale, JERA est consciente à la fois de l’ampleur du défi à relever, mais aussi des immenses opportunités offertes par la géothermie de nouvelle génération. La technologie du forage à ondes millimétriques pourrait faire de la géothermie une ressource de base véritablement mondiale », a déclaré Takeshi Kodama, directeur de JERA Ventures et associé gérant de JERA Co., Inc. « Nous sommes impatients de collaborer avec Quaise pour faire progresser le développement de cette technologie et de cette activité prometteuses. »

« Nous sommes fiers d’être des partenaires de Quaise Energy et de leur apporter notre soutien. À l’heure où les besoins en énergie connaissent une croissance exponentielle à travers le monde, nous pensons que l’énergie géothermique a un rôle crucial à jouer, et Quaise occupe une position unique pour révolutionner le secteur », a déclaré Parinaz Motamedy, associée chez Safar Partners. « En repensant entièrement le processus de forage et en exploitant la technologie des ondes millimétriques pour atteindre des profondeurs et des températures jusqu’ici inaccessibles, Quaise exploite l’énergie géothermique à très haute température à une échelle véritablement mondiale. Nous sommes aux côtés de l’équipe de Quaise depuis le début, et ce tour de table marque un tournant important alors que l’entreprise est en train de passer du stade des avancées scientifiques à celui des déploiements commerciaux. »

Cette levée de fonds de série B, d’un montant de 134 millions USD, constitue le premier volet basé sur les fonds propres d’un programme de financement plus large. À ce jour, Quaise a levé 230 millions USD. D’autres volets de ce programme, impliquant notamment des financements par fonds propres et par emprunt pour le projet, devraient être annoncés dans le courant de l’année.

À propos de Quaise Energy

Quaise Energy exploite la chaleur profonde de la Terre afin de fournir une énergie propre, fiable et de base à grande échelle, pratiquement partout dans le monde. Innovatrice technologique et développeuse de projets, Quaise met en place et exploite des solutions qui captent l’énergie géothermique à très haute température présente en profondeur, permettant ainsi une production d’électricité capable de rivaliser avec celle des centrales à combustibles fossiles et nucléaires les plus efficaces d’aujourd’hui. Grâce à sa technologie de forage à ondes millimétriques, mise au point après plus d’une décennie de recherche au Massachusetts Institute of Technology (MIT), Quaise s’est donné pour mission de faire de la géothermie à très haute température un pilier des systèmes énergétiques modernes, en offrant une électricité abordable et sans émissions de carbone ainsi qu’une véritable indépendance énergétique aux communautés et aux nations du monde entier.

À propos de Prelude Ventures

Prelude Ventures est une société de capital-risque axée sur le climat qui investit dans des startups en phase de lancement présentant le plus grand potentiel pour lutter contre le changement climatique, et les accompagne dans leur développement. Depuis plus d’une décennie, Prelude recherche des entrepreneurs animés par des objectifs concrets et leur apporte les capitaux et l’expertise nécessaires pour bâtir la prochaine génération d’entreprises pionnières qui redéfiniront notre économie mondiale au service du bien commun des personnes et de la planète. Le siège de Prelude Ventures est basé à San Francisco. Pour en savoir plus, rendez-vous sur preludeventures.com.

À propos de JERA

JERA est un acteur majeur du secteur énergétique mondial et le plus grand producteur d’électricité du Japon. La société s’attache à proposer des solutions innovantes pour répondre aux enjeux énergétiques de la planète. Fondée en 2015, elle produit un tiers de l’électricité du Japon et figure parmi les plus grands acheteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde. JERA bénéficie d’une présence mondiale et d’une expertise couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement énergétique, notamment l’exploration gazière en amont, la production de gaz, les projets de GNL, l’approvisionnement et le transport des combustibles, ainsi que la production d’électricité à l’échelle mondiale. Pour soutenir une transition énergétique responsable, JERA vise à atteindre la neutralité carbone dans ses activités nationales et internationales d’ici 2050.

Pour plus de détails, rendez-vous sur https://www.jera.co.jp/english.

À propos d’Idemitsu

Idemitsu Kosan Co., Ltd. est l’une des entreprises énergétiques les plus importantes du Japon. Elle est active dans les secteurs des carburants, de la pétrochimie, des matériaux haute performance, des lubrifiants et des énergies renouvelables. Par l’intermédiaire d’Idemitsu Americas Holdings Corporation, l’entreprise travaille actuellement à renforcer sa présence aux États-Unis afin de stimuler l’innovation, le développement commercial et le soutien opérationnel au groupe Idemitsu dans toute la région des Amériques.

À propos de Safar Partners

Safar Partners est une plateforme d’investissement spécialisée dans les entreprises en phase de démarrage ou de croissance, qui gère plus d’un milliard USD d’actifs. Elle investit principalement dans des entreprises technologiques issues du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l’université Harvard. Safar se concentre sur trois secteurs : les technologies propres et les matériaux de pointe, la robotique et la physique quantique, ainsi que les sciences de la vie. Souvent le premier investisseur institutionnel des entreprises de son portefeuille, Safar applique la discipline des placements privés à ses investissements en capital-risque. Elle dispose de la flexibilité et de l’expertise nécessaires pour accompagner les entreprises depuis leur création jusqu’à leur phase de commercialisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.safar.partners.

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant les performances financières futures de la Société, ses plans d’activité et ses attentes. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la Société estime raisonnables au moment où elles sont formulées. Toutefois, rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, et les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué en raison de divers risques, incertitudes et autres facteurs. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et reposent sur les hypothèses susmentionnées. Sauf en cas d’obligation légale, la Société n’est nullement tenue de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Quaise.com | LinkedIn | X | Instagram | Facebook | YouTube

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.