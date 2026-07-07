HTEC et Embotech s'associent pour accélérer le déploiement de solutions de conduite autonome dans le domaine de la logistique industrielle

PALO ALTO, Calif. & ZURICH--(BUSINESS WIRE)--HTEC, une entreprise internationale spécialisée dans les technologies et l'ingénierie de l'IA dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, et Embotech, leader mondial des solutions de conduite autonome de niveau 4 certifiées en matière de sécurité pour la logistique industrielle, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique destiné à étendre le déploiement des solutions de conduite autonome d'Embotech à l'ensemble des plateformes de véhicules, des programmes clients et des sites industriels.

Ce partenariat intervient alors que les solutions éprouvées d’Embotech en matière de conduite autonome sont adoptées par un nombre croissant de plateformes automobiles et de sites industriels. À ce stade, il est tout aussi important de déployer efficacement ces solutions à grande échelle que de faire progresser la technologie elle-même.

Dans le cadre de cet accord, HTEC apporte ses capacités d’ingénierie et son expertise en matière de logiciels embarqués, d’intégration des véhicules, de connectivité et de validation des systèmes, permettant ainsi à Embotech de fournir des solutions de conduite autonome à plus grande échelle tout en conservant le contrôle total de sa plateforme d’autonomie, de son architecture de sécurité certifiée et de sa feuille de route produit. Pour les équipementiers, les prestataires logistiques et les exploitants de parcs, cela se traduit par des déploiements plus rapides sur plusieurs sites et plateformes de véhicules.

Les solutions d’autonomie d’Embotech fonctionnent déjà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des usines, des centres logistiques et des ports, faisant circuler plus de 2 500 véhicules de manière autonome chaque jour. La plateforme de niveau 4 de l’entreprise, certifiée par TÜV SÜD, combine la perception, la prédiction et la planification des mouvement basées sur l’IA avec des systèmes de sécurité certifiés de manière indépendante, et prend en charge aussi bien les opérations autonomes embarquées que celles reposant sur l'infrastructure dans le domaine de la logistique industrielle.

« Notre technologie d’autonomie physique basée sur l’IA fonctionne déjà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les environnements de nos clients, et la demande en solutions autonomes de niveau 4 ne cesse de croître dans le secteur de la logistique industrielle », déclare Andreas Kyrtatos, PDG d’Embotech. « HTEC apporte l’expertise technique nécessaire pour accélérer les déploiements et faciliter leur passage à grande échelle sur différentes plateformes de véhicules et sur plusieurs sites. »

« Déployer l’autonomie à grande échelle dans des environnements réels d'exploitation des véhicules, nécessite plus que de l’innovation ; cela exige une exécution de niveau industriel », explique Darko Todorovic, directeur technique d’HTEC. « HTEC apporte une expertise approfondie en matière de systèmes embarqués et d’intégration OEM pour déployer la plateforme d’autonomie d’Embotech sur de multiples plateformes de véhicules. En collaboration avec Embotech, nous permettons aux systèmes autonomes de fonctionner de manière fiable au sein de flottes, de plateformes et de sites complexes. »

À propos d'Embotech

Embotech est un leader mondial dans le domaine des solutions de conduite autonome de niveau 4 certifiées en matière de sécurité pour la logistique industrielle, et la première entreprise au monde à disposer de plusieurs solutions de niveau 4 certifiées par le TÜV. Reposant sur une plateforme d'autonomie partagée, ses deux solutions certifiées – Automated Vehicle Marshalling (AVM) et Autonomous Tractor Solution (ATS) – sont déployées dans des usines automobiles, des centres de distribution de véhicules, des ports et des parcs logistiques, améliorant ainsi la sécurité, la productivité, la résilience et la durabilité de l'ensemble des opérations logistiques.

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À propos de HTEC

HTEC Group Inc. est une entreprise internationale spécialisée dans la technologie et l'ingénierie, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley. Elle propose des solutions « full-stack » axées sur l'IA qui accompagnent les organisations de la stratégie à la mise en production selon un processus reproductible. Alliant des compétences d'ingénierie de haut niveau à des expertises en stratégie numérique, en conception et en création d'entreprises, HTEC accompagne l'ensemble du cycle de vie des produits, de la conception à la mise en œuvre.

Forte de plus de 15 ans d’expérience dans l’application de l’IA et de l’apprentissage automatique aux environnements d’entreprise, HTEC possède une expertise approfondie sur l’ensemble de la pile technologique, du silicium aux applications, en passant par l’ingénierie des données, l’optimisation des modèles et le développement d’applications d’IA. Cette approche garantit que les technologies émergentes se traduisent par un retour sur investissement mesurable, une croissance évolutive et un impact commercial durable. En comblant le fossé entre vision et exécution, HTEC aide les plus grandes entreprises mondiales à définir le champ des possibles et à le concrétiser à grande échelle.

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