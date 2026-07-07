FDJ UNITED : Bilan semestriel du contrat de liquidité

BOULOGNE,--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

FDJ UNITED (Paris:FDJU), un leader des jeux d’argent et de hasard en Europe, communique le bilan semestriel de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FDJ United à BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 109 787 titres FDJ United

- 2 679 762 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

- A l'achat, 297 471 titres, pour un montant de 7 082 556 € (1279 transactions).

- A la vente, 382 944 titres, pour un montant de 9 267 534 € (1928 transactions).

Il est rappelé que :

1. Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

- 198 760 titres FDJ United

- 398 022 €

2. Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

- A l'achat, 195 620 titres, pour un montant de 5 644 383 € (1017 transactions).

- A la vente, 157 085 titres, pour un montant de 4 422 229 € (1083 transactions).

3. Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

- 8 050 titres LA FRANCAISE DES JEUX

- 6 376 358 €

4. Au 23 décembre 2019, date du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

- 3 000 000 €

À propos de FDJ UNITED

FDJ UNITED est un champion des jeux d’argent et de hasard en Europe, avec un large portefeuille de marques iconiques et une excellence technologique reconnue. Avec plus de 5 000 collaborateurs et présent dans plus d’une dizaine de marchés régulés, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de vente et en ligne ; paris sportifs en point de vente en France ; et jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont autorisées). FDJ UNITED inscrit la responsabilité au cœur de sa stratégie et promeut une pratique récréative du jeu d’argent. Le Groupe est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (FDJU) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

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