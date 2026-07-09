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Altasciences en Evidence Matters stimuleren de ontwikkeling van geneesmiddelen op basis van AI met een doorbraak op het gebied van automatisering in de preklinische fase

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, een volledig geïntegreerde organisatie voor geneesmiddelenontwikkeling in de vroege fase, en Evidence Matters, een pionier op het gebied van datawetenschap voor klinische proeven, zijn verheugd de succesvolle proof-of-concept (POC) van RegulatoryFlow ("RegFlow") aan te kondigen. Deze volgt op de aankondiging van de strategische samenwerking tussen beide bedrijven in augustus 2025. Het POC toonde aan dat de door AI gerealiseerde efficiëntieverbeteringen zich niet alleen tot de klinische rapportage beperken, maar ook doorwerken in niet-klinische werkprocessen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts bij het versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen.

De teams hebben voortgebouwd op bewezen resultaten op het gebied van klinische rapportage, waar de samenwerking al tot eerste versies van klinische onderzoeksrapporten (CSR’s) heeft geleid, Nu hebben ze in een proof-of-concept soortgelijke AI-mogelijkheden met succes toegepast op niet-klinische gegevens door middel van hoogwaardige analyse van ruwe en SEND-datasets.

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Contacts

Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

Industry:

Altasciences

Details
Headquarters: Laval, Canada
CEO: Chris Perkin
Employees: 2,000+
Organization: PRI
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Contacts

Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

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